बढ़ती कीमतों पर हर हाल में लगाम रखने की जरूरत

महंगाई कम हो रही है या नहीं? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। मध्यवर्ग की जेब पर तो महंगाई भारी पड़ ही रही है। कुछ ही महीने पहले की बात है, जब पूरी दुनिया को लग रहा था…

आलोक जोशी,वरिष्ठ पत्रकार महंगाई कम हो रही है या नहीं? यह इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है। सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में। मध्यवर्ग की जेब पर तो महंगाई भारी पड़ ही रही है।

कुछ ही महीने पहले की बात है, जब पूरी दुनिया को लग रहा था कि महंगाई से निजात मिल रही है, तभी अचानक अमेरिका ने ईरान पर हमला बोल दिया और महंगाई का जिन्न आजाद हो गया। कच्चे तेल व गैस के दामों में आग लगी और महंगाई का कुचक्र तेजी से घूमने लगा। युद्ध खत्म होने, शांति लौटने के किस्से में भी जिस तरह से नए-नए मोड़ आ जा रहे हैं, जिससे आगे भी आशंका कम होती नहीं दिख रही। हालांकि, एक बार फिर दुनिया के अलग-अलग हिस्सों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि महंगाई फिलहाल बेकाबू नहीं होने जा रही।

महंगाई की सबसे बड़ी खासियत शायद यही है कि वह कभी पूरी तरह जाती नहीं, बस भेस बदल लेती है। ताजा आंकड़े भी कुछ ऐसी ही कहानी कह रहे हैं। मई 2026 में भारत की खुदरा महंगाई (सीपीआई) बढ़कर 3.93 प्रतिशत पर पहुंच गई, जबकि अप्रैल में यह 3.48 प्रतिशत थी। यह रिजर्व बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य और दो से छह प्रतिशत के दायरे के भीतर, यानी बर्दाश्त की हद में है, पर यह भी साफ दिखता है कि खाने-पीने की चीजों व ईंधन की कीमतें फिर दबाव बना रही हैं। उधर आईएमएफ का अनुमान है कि पूरी दुनिया की महंगाई में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है, हालांकि 2027 में इसमें कुछ नरमी की उम्मीद है।

यहां हमें यह भी समझ लेना चाहिए कि महंगाई भेस कैसे बदलती है? पहले जब किसी चीज की मांग बढ़ती थी, उत्पादन उतना हो नहीं पाता था, तब कीमतें चढ़ती थीं। अब महंगाई की बड़ी वजह आपूर्ति की दिक्कतें हैं। इसका एक नमूना रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद सामने आया था और अब पश्चिम एशिया की लड़ाई ने फिर दुनिया भर के ऊर्जा बाजार को उथल-पुथल कर दिया है। कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर सिर्फ पेट्रोल-डीजल या गैस तक सीमित नहीं रहता। माल ढुलाई महंगी होती है, उद्योगों की लागत बढ़ती है और लगभग हर चीज की कीमत पर उसका असर दिखाई देता है।

दूसरी गंभीर चुनौती जलवायु परिवर्तन है। कभी बाढ़, कभी सूखा और कभी अनियमित मानसून, ये घटनाएं अब अपवाद नहीं, बल्कि नियम बनती जा रही हैं। भारत जैसे कृषि प्रधान देश में इसका सीधा असर अनाज के उत्पादन पर पड़ता है। पिछले कुछ वर्षों में टमाटर, प्याज, दाल और खाद्य तेल जैसी वस्तुओं की कीमतों में अचानक आई तेजी इसके उदाहरण हैं।

तीसरी बड़ी वजह अंतरराष्ट्रीय राजनीति के साथ चरमराती व्यापार-व्यवस्था है। दुनिया के बड़े देश अब मुक्त व्यापार का नाम नहीं लेते, बल्कि वे अपने-अपने उद्योगों के हित साधने पर अधिक जोर दे रहे हैं। इसीलिए आयात शुल्क बढ़ रहे हैं, निर्यात प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं और कंपनियां कई देशों में कारखाने खोलकर हालात का मुकाबला करने में जुटी हैं। इससे आपूर्ति काफी हद तक सुनिश्चित हो जाती है, व्यापार प्रतिबंधों की फिक्र कम होती है, पर उत्पादन लागत बढ़ती है। जाहिर है, इसका बोझ उपभोक्ता पर ही पड़ता है।

भारत के सामने कुछ अलग चुनौती है। जहां विकसित देशों में तेल, गैस और सेवाओं की कीमतें महंगाई पर असर डालती हैं, तो वहीं भारत में सब्जियां, अनाज, दूध और दालों के दाम सुई ऊपर या नीचे करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। इसीलिए अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने पर महंगाई तेजी से नीचे आ जाती है और मौसम बिगड़ते ही फिर ऊपर चली जाती है। महंगाई सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं है, यह सामाजिक चुनौती भी है। गरीब परिवार अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा भोजन पर खर्च करते हैं। इसलिए खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ने का सबसे बुरा असर उन्हीं पर पड़ता है। मध्यवर्ग के लिए भी घर का बजट संभालना कठिन हो जाता है। बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य, बीमा और बचत पर दबाव बढ़ता है।

ऐसी स्थिति में सरकार को ब्याज दरों पर ध्यान देने के साथ-साथ खाने-पीने की चीजों और ईंधन के उत्पादन व आपूर्ति की एक दीर्घकालिक योजना बनानी होगी और उस पर अमल करना होगा, ताकि बाहरी झटकों से देश सुरक्षित हो सके।