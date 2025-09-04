Hindustan nazariya column 05 September 2025 शिक्षकों के सम्मान से जुड़ा विकसित भारत का सपना, Nazariya Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन नजरियाHindustan nazariya column 05 September 2025

Thu, 4 Sep 2025 10:51 PM
हरिवंश चतुर्वेदी, महानिदेशक, आईआईएलएमबीएस

जब 1962 में डॉ सर्वपल्ली राधाकृष्णन देश के दूसरे राष्ट्रपति बने, तो उन्होंने खुद यह सुझाव दिया कि उनका जन्मदिन देश में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। हर साल 5 सितंबर को देश के लाखों स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में शिक्षक दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मगर यह भी सोचिए कि क्या हम डॉ राधाकृष्णन की कल्पना के अनुरूप शिक्षकों और उनके पेशे को वह सम्मान दे पाए हैं, जो उन्हें दिया जाना चाहिए था?

जब भी हम अपने किसी पुराने शिक्षक से मिलते हैं, तो क्या उनसे मिलकर वैसा ही महसूस करते हैं, जैसा कि किसी नेता, उद्योगपति, अभिनेता, डॉक्टर, इंजीनियर, क्रिकेटर या किसी साधु-संत से मिलने पर अनुभव करते हैं? क्या आज शिक्षक के पेशे के प्रति नौजवान उतने ही आकर्षित होते हैं, जितना आईएएस, आईपीएस, सीए, एमबीए की नौकरियों से होते हैं? अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़े फैसले में पूरे देश के सभी स्कूली शिक्षकों की पदोन्नति और नई भर्तियों के लिए शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) को अनिवार्य कर दिया है। सिर्फ साल 2009 से पहले भर्ती किए गए और अगले पांच वर्षों में रिटायर होने वाले शिक्षकों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से यह जाहिर है कि शिक्षकों की गुणवत्ता सवालों के घेरे में है।

पिछले एक दशक में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ऐसे युगांतरकारी परिवर्तन आए हैं कि विश्व स्तर पर उद्योगों, व्यवसायों, बाजारों, समाज, शिक्षा, मीडिया व राजनीति में सब कुछ उलट-पलट रहा है। यह ‘सब कुछ’ इतनी तेजी से घटित हो रहा है कि कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम जॉर्ज ओरवेल के 1984 जैसा कोई वैज्ञानिक उपन्यास पढ़ रहे हैं या हॉलीवुड की एवेंजर जैसी कोई फिल्म देख रहे हैं। सूचना-क्रांति ने दुनिया को बदलने में बड़ी भूमिका निभाई थी, अब एआई-क्रांति ऐसे परिवर्तनों को ला रही है, जिनकी कोई कल्पना नहीं कर सकता।

दरअसल, आज विश्व स्तर पर पांचवीं औद्योगिक क्रांति के अनुरूप ‘शिक्षा 5.0’ की बहुत चर्चा हो रही है, जिसे मोटे तौर पर पांचवीं शैक्षणिक क्रांति का नाम दिया जा सकता है। यह सत्य है कि 2035 तक पहुंचते-पहुंचते दुनिया में शिक्षकों का पेशा खत्म नहीं होने जा रहा, किंतु एक बात तय है कि उनकी महत्ता व भूमिका में बड़े बदलाव आएंगे। शिक्षक का काम अब सिर्फ व्याख्यान देकर ज्ञान बांटना न होकर, विद्यार्थियों को एक कोच, मेंटर या पथ-प्रदर्शक मित्र के रूप में भविष्य का रास्ता दिखाने का होगा।

वैसे, शिक्षकों के बारे में समाज की धारणा आजादी के बाद के वर्षों में कैसे बदल गई, यह हमारे साहित्य और फिल्मों के शिक्षक पात्रों के चरित्र-चित्रण में देखा जा सकता है। प्रेमचंद, शरत चंद्र, बंकिम चंद्र, रवींद्रनाथ टैगोर जैसे 20वीं सदी के लेखकों ने अपनी रचनाओं में शिक्षकों को बहुत सकारात्मक रूप में चित्रित किया था। पिछले दशकों की फिल्मों में शिक्षकों को एक हास्यास्पद चरित्र के रूप में प्रदर्शित करने की प्रवृत्ति देखी गई है। इनमें शिक्षक की भूमिका हास्य पैदा करने के लिए हैं, क्योंकि वे सनकी, जिद्दी और तानाशाह के रूप में कहानी में प्रवेश करते हैं और विद्यार्थी वर्ग की मानसिकता से बिल्कुल कटे हुए हैं।

देश में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की तादाद अभी 4.5 करोड़ बताई जाती है। इनको पढ़ाने के लिए जरूरी संसाधनों की लगातार कमी देखी गई है। कल्पना करिए, वर्ष 2035 तक जब उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या आठ करोड़ हो जाएगी, तब कैसा परिदृश्य होगा? मानव संसाधन मंत्रालय की रिपोर्ट (2023) के अनुसार, देश में करीब 16 लाख शिक्षक कॉलेजों व विश्वविद्यालयों में कार्यरत हैं। वहीं एक अन्य सर्वेक्षण के अनुसार, राज्यों के विश्वविद्यालयों में करीब 40 फीसदी और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 20 प्रतिशत शिक्षकों की जगहें खाली हैं।

भारतीय समाज और सरकार को शिक्षकों की भूमिका का नए सिरे से मूल्यांकन करना होगा। शिक्षकों को भी आत्मालोचना करनी होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में कहा गया है कि शिक्षक हमारे बच्चों का भविष्य बनाते हैं, इसलिए वे राष्ट्र-निर्माता हैं। उन्हें उच्चस्तरीय सम्मान और जीवन-स्तर दिया जाना चाहिए, जिससे सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभाओं को शिक्षक बनने को प्रेरित किया जा सके।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

