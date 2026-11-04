बढ़ती परेशानियों से बदलने लगा अमेरिकियों का मन

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत 1787 में हुई थी। इसका मुख्य मकसद राष्ट्रपति पर नियंत्रण करना रहा है। कांग्रेस के दोनों सदनों के साथ ही वहां जिन 36 राज्यों के गवर्नर-चुनाव हुए हैं, उनमें से अधिकांश में ट्रंप की पार्टी हार गई है…

अश्विनी महापात्र, प्रोफेसर, जेएनयू

अमेरिका में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत 1787 में हुई थी। इसका मुख्य मकसद राष्ट्रपति पर नियंत्रण करना रहा है। कांग्रेस के दोनों सदनों के साथ ही वहां जिन 36 राज्यों के गवर्नर-चुनाव हुए हैं, उनमें से अधिकांश में ट्रंप की पार्टी हार गई है। जाहिर है, घरेलू राजनीति के लिहाज से यह परिणाम काफी महत्वपूर्ण हो जाता है।

सन 2024 में ट्रंप ने ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मागा)’ का नारा दिया। रिपब्लिकन पार्टी का मानना था कि यह जो अंतहीन युद्धों का सिलसिला अमेरिका ने शुरू कर रखा है, यह देश के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। अमेरिकियों को लग रहा था कि हम युद्धों में फंसे हुए है, इसीलिए तकनीक और व्यापार में चीन हमसे आगे निकल गया है। अमेरिका में होने वाली आर्थिक प्रगति का फायदा दुनिया तो उठा रही हैं, पर वहां से अमेरिका कुछ नहीं आ पाता है, इसलिए इन सबको ठीक करना है। परन्तु, जब ट्रंप सत्ता में आ गए, तब उनके ये सारे वादे पलट गए। ट्रंप प्रशासन ने इसे नियंत्रित करने के लिए आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसका असर वहां उल्टा हुआ। सामान चार-पांच गुने तक महंगे होने लगे।

अमेरिका को अमीर बनाने में प्रवासी लोगों, खासकर भारतीयों का अहम योगदान रहा है। भारतीय कुशल श्रमिक के तौर पर 1960 के दशक से ही अमेरिका जाने लगे और वहां की आर्थिक उन्नति में योगदान देना शुरू किया, पर ट्रंप की नीतियों से एच1बी वीजा धारक भारतीय-अमेरिकी नागरिकों के सामने संकट खड़ा होने लगा। इस स्थिति का लाभ उठाते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी भारतवंशियों के समर्थन में आ गई। वह दबाव बना सकती है कि भारतीयों की सुविधा के लिए उनके हित में नीतियां बने। इस बार प्रवासियों समेत अनेक समुदाय उसके समर्थन में आ गए हैं। डेमोक्रेट गरीब, अल्पसंख्यक, प्रवासी समर्थक पार्टी है।

जहां तक इस चुनाव के नतीजे का सवाल है, कांग्रेस के दोनों सदनों में रिपब्लिकन का बहुमत था। इसलिए ट्रंप मनमाफिक कानून पारित करा लेते थे। डेमोक्रेट के बहुमत में आ जाने से उन पर अंकुश लगेगा। इस बार जॉर्जिया में कीशा लांस बॉटम्स पहली अश्वेत महिला गवर्नर चुनी गई हैं, तो डेमोक्रेट नेता हकीम जेफरीज के पहले अश्वेत ‘स्पीकर’ बनने का रास्ता भी साफ हो गया है। मिशिगन से डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार अब्दुल अल-सैयद सीनेट के लिए चुने गए हैं। दोनों सदनों में डेमोक्रेटिक पार्टी बहुमत में आ गई है। हालांकि, युद्ध जैसे मुद्दों पर ट्रंप ने पहले ही कानून बनाकर बहुत सारे अधिकार अपने पास कर लिए हैं, जिससे उन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। फिर भी, अन्य तरीकों से डेमोक्रेटिक पार्टी उन्हें घेरने की कोशिश करेगी। ऐसा लगता है, अब उनके खिलाफ महाभियोग भी आ सकता है। ट्रंप की आक्रामकता को रिपब्लिकन भी पसंद नहीं करते, ऐसे में उनकी नीति कमजोर पड़ेगी। ट्रंप ईरान से समझौता कर सकते हैं।

ईरान युद्ध से अमेरिका में महंगाई ऐसी बढ़ी है कि वहां के रिपब्लिकन समर्थक समेत भारतीय-अमेरिकी, अफ्रीकी-अमेरिकी, लातिन अमेरिकी व यूरोप से आए लोग, सभी इस सरकार से नाराज हो गए। ये सभी समुदाय ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव में उनके साथ आ गए थे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे अब अपने पुराने घर में लौट आए हैं। लोगों की नजर इस बात पर भी जाने लगी कि युद्ध काल में आम अमेरिकियों की आर्थिक स्थिति तो खराब रही, पर राष्ट्रपति ट्रंप के परिवार की खूब आर्थिक उन्नति हुई है। ट्रंप की निजी संपत्ति इस दौरान 2.2 अरब डॉलर बढ़ गई। इसका नतीजा हुआ कि जिन राज्यों को रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां भी वह हार गई है।

अंत में, अमेरिकी लोगों में लोकतंत्र की भावना बहुत गहरी है। डेमोक्रेट का रूझान पहले से वामपंथ की ओर रहा है। वे मानवाधिकार, लोकतंत्र आदि मूल्यों पर अधिक जोर देते हैं और आम आदमी, गरीब के पक्ष की बातें करते हैं। इसलिए उन्होंने महंगाई-बेरोजगारी खत्म करने को मुद्दा बनाया था। वे लोकतंत्र में शासन को ‘चेक ऐंड बैलेंस’ प्रणाली चाहते हैं। ट्रंप जिस तरह से बेलगाम होकर घोषणाएं कर रहे थे, वह लोगों को नागवार गुजरी। ऐसे में जीतने के बाद वे ट्रंप प्रशासन को अंकुश में रखेंगे, लेकिन आंतरिक राजनीतिक माहौल तब बदलेगा, जब डेमोक्रेट राष्ट्रपति निर्वाचित होगा।