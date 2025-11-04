Hindustan Hindi News
नगा नौजवानों को फिर क्यों भड़काने लगे बुजुर्ग मुइवा

Tue, 4 Nov 2025 10:51 PM
शशिधर खान,वरिष्ठ पत्रकार

वयोवृद्ध नगा नेता टी मुइवा अचानक मणिपुर के उखरूल जिला स्थित अपने गांव सोमडेल पहुंचकर फिर से नगा मसले की याद ताजा कर गए। यह बात नगालैंड और मणिपुर के लोग भूल चुके थे। मुइवा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नगालिम (एनएससीएन) इसाक-मुइवा गुट के सुप्रीमो हैं और स्वयंभू भूमिगत नगालिम सरकार के प्रधानमंत्री भी हैं। इस गुट की केंद्र सरकार से 28 वर्षों से बेनतीजा वार्ता चल रही है, जिसके रास्ते का एकमात्र रोड़ा टी (थुइन्गालेंग) मुइवा का अड़ियल रवैया रहा है कि केंद्र सरकार उनके ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम, अलग झंडा और संविधान’ को मान्यता दे।

भारत से हिंसक लड़ाई के लिए 1970-71 में मुइवा ने अपना गांव छोड़ा और 55 वर्षों बाद वैसे समय में आकर अपने पैतृक घर-समाज के लोगों को भड़का गए, जब हालात सामान्य हैं। 1997 में एनएससीएन (आई-एम) की केंद्र सरकार से संघर्ष-विराम पर सहमति हुई थी। 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने एसएससीएन (आई-एम) के साथ चल रहे संघर्ष-विराम के दायरे में अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर के नगा आबादी वाले इलाके को लाने का फैसला किया। उसको लेकर इन राज्यों में बवाल मच गया। खासकर, मणिपुर में हिंसा ऐसी भड़की कि उस पर काबू पाना कठिन हो गया। इंफाल में पुलिस फायरिंग में एक दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए। आखिरकार केंद्र को अपना फैसला वापस लेना पड़ा।

अगस्त, 2015 में केंद्र सरकार के साथ एनएससीएन (आई-एम) की ‘फ्रेमवर्क डील’ हुई, जिसे फाइनल समाधान डील की रूपरेखा कहा गया। एक साल बाद 2017 के जून महीने में ही एनएससीएन के दूसरे गुट के नेता एस एस खपलांग की मृत्यु हो गई। फिलहाल 91 वर्षीय मुइवा अपने वजूद का उजड़ा आशियाना बसाने की घिसी जिद में गांव पहुंचे, जब मणिपुर-नगालैंड समेत समूचे पूर्वोत्तर के सारे उग्रवादी/ विद्रोही गुट शांति समझौते कर चुके हैं या बैकफुट पर जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्वोत्तर को हिंसा से मुक्त कर शांति और विकास के युग में लाने का प्रयास सफल चल रहा है। लगता है, नक्सल मुक्त भारत के अभियान में जल्द ही उग्रवाद मुक्त पूर्वोत्तर भी शामिल हो जाएगा। मणिपुर में भी मई, 2023 में भड़की जातीय हिंसा के बाद अभी हालात शांतिपूर्ण हैं।

‘आजाद’ नगालिम की हिंसक नींव भारत की आजादी से पहले रखनेवाले एनएससीएन के संस्थापक जापुओ फिजो को 1952 में पहले आम चुनाव का बहिष्कार करने पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया था। नेहरू ने फिजो से कहा था, ‘भारत के अंदर स्वतंत्र संप्रभु नगालिम की मांग मैं तो क्या, भारत का कोई भी प्रधानमंत्री पूरी नहीं कर सकता।’आज तक यह बात सही साबित हो रही है। यह लेखक नगा झमेले की पड़ताल में नगालैंड के खोनोमा गांव अप्रैल 2023 में पहुंचा था। यहीं फिजो पैदा हुए। गांव के एक स्कूल शिक्षक बिजोले ने बताया, ‘खोनोमा में आज कोई उग्रवादी गतिविधि नहीं है।’

नरेंद्र मोदी ने 2019 में दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद नगा समस्या को प्राथमिकता पर लिया और पूर्व खुफिया प्रमुख आर एन रवि को वार्ता के लिए अधिकृत किया। रवि के प्रयासों से 2017 में सात अन्य नगा गुटों के साथ भी केंद्र का समझौता हो गया। केंद्र की एनएससीएन (नगा नेशनल पोलिटिकल ग्रुप) से डील मुइवा गुट से इस मायने में अलग है कि इन गुटों ने ‘स्वतंत्र संप्रभु नगालिम और अलग झंडा, अलग संविधान’ का हठ छोड़कर लचीला रुख अपनाया है। रवि के बाद केंद्र ने दूसरे रिटायर खुफिया प्रमुख अक्षय कुमार मिश्र को वार्ताकार नियुक्त किया है। जनवरी, 2025 में ही अक्षय मिश्र ने इस ग्रुप के नेताओं के साथ गुवाहाटी में वार्ता की।

मुइवा को उसी समय चेत जाना चाहिए था, जब संघर्ष-विराम का दायरा बढ़ाने के केंद्र के फैसले के विरोध में उफने नगा आबादी समेत सभी लोगों ने एनएससीएन (मुइवा) के प्रस्तावित नगालिम को ठुकरा दिया। लेकिन, वे अब भी अलग देश के लिए अपने लोगों को उकसा रहे हैं। इधर जब माहौल बदल गया है और नगा गुट शांति की ओर आ रहे हैं, मुइवा को खुद सोच लेना चाहिए कि वर्तमान परिस्थिति में वह कहां ठहरते हैं और नई पीढ़ी को किधर ले जाना चाहते हैं?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)