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लिव-इन रिश्तों में नाइंसाफी रोकने की वाजिब पहल

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सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि लिव-इन रिश्ता आज के समाज की एक सच्चाई है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के तहत पुरुष साथी ही नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदारों पर भी मुकदमा…

लिव-इन रिश्तों में नाइंसाफी रोकने की वाजिब पहल
Kamlesh Jain, Advocate, Supreme Court

कमलेश जैन,अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी है कि लिव-इन रिश्ता आज के समाज की एक सच्चाई है। अब भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए (भारतीय न्याय संहिता की धारा 85) के तहत पुरुष साथी ही नहीं, बल्कि उनके रिश्तेदारों पर भी मुकदमा चलाया जा सकता है। जहां भी दो युगल विवाहित की तरह रह रहे हैं, उनके मामले में क्रूरता होने पर इस धारा में मुकदमा दर्ज किया जा सकता है।

न्यायमूर्ति संजय करोल और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि क्रूरता इस बात की परवाह नहीं करती कि घर में शादीशुदा महिला है या ‘लिव-इन’ साथी। यह कानून हर ‘लिव-इन’ रिश्ते पर लागू नहीं होगा, बल्कि केवल उन्हीं मामलों में लागू होगा, जहां इरादा शादी करने का था। शीर्ष अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि ऐसे में अर्नेश कुमार बनाम बिहार सरकार मामले में दिए गए गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों और दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। ऐसे किसी केस में किसी अभियुक्त या उसके रिश्तेदार को बिना शुरुआती जांच के गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि स्वेच्छा से साथ रह रहे युगल हर चीज में पति-पत्नी के बराबर हैं। एक स्त्री, जो इस तरह के रिश्ते में बंधी है, वह पत्नी के सारे धर्म निभाती है और पुरुष पति के। आईपीसी की धारा 498ए रिश्ता सुधारने वाला, सही करने वाला और यौनिक रूप से सहायता करने वाला कानून है। क्रूरता कैसी भी हो, यदि वह दरवाजे पर ही रोक दी जाए, भले ही वह घर विवाहित दंपति का हो या लिव-इन में रहने वाले जोड़े का, सुखद होगा। क्रूरता अगर घर में दाखिल हो जाती है, तो उसके भीतर का सद्भाव नष्ट हो जाता है।

यह फैसला सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक अपील पर आया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय में अपीलकर्ता लोकेश ने पहले यह दलील दी थी कि महिला की सहमति से उनकी शादी 2010 में हुई, तब से वे साथ रहते थे। बाद में लोकेश अपने इस बयान से पलट गया और कहा कि उनकी शादी कभी नहीं हुई। वे पति-पत्नी नहीं थे, इसलिए उन पर धारा 498ए लागू नहीं होना चाहिए। लोकेश की ओर से कहा गया कि इस दंडात्मक धारा का उपयोग पति-पत्नी मामले में ही होना चाहिए, जहां विवाह विधि-विधान से हुआ हो, किसी अन्य व्यक्ति पर नहीं। उधर, महिला ने अपनी एफआईआर में कहा कि लोकेश ने उससे पहली शादी की बात छिपाकर शादी कर ली। इसके बाद वह और उसका परिवार उसके साथ दहेज के लिए मारपीट करते थे।

न्यायालय ने लोकेश की दलील को पूरी तरह खारिज कर दिया। उसने साफ कहा है कि विवाह हुआ या नहीं और क्रूरता हुई या नहीं, यह जांच का विषय है। वैसे, आरोपों को देखने से पता चलता है कि अपराध हुआ है, तो मुकदमा चलेगा। न्यायमूर्ति करोल ने कहा कि इस प्रावधान को लाने का मतलब ही था, क्रूरता करने वाले पति और उसके रिश्तेदारों को रोकना, उन्हें सजा देना, जिससे उनके इस व्यवहार पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने कहा, ‘यह सामाजिक न्याय का विषय है। इसका अर्थ है- स्त्रियों में समानता का भाव लाना, पुरुषों के श्रेष्ठता बोध को रोकना, जो सदियों से जारी है। भले ही यह धारा कठोर लगती हो, पर यह समाज, परिवार व व्यवस्था में सुधार लाती है, मनमानी रोकती है।

यह धारा 1983 में कानून में जोड़ी गई थी। इससे पहले दो ही प्रावधान थे- घरेलू क्रूरता और 1961 की दहेज निरोधक धारा। इनके मुकाबले यह धारा नई है। अदालत के पास यह एक अधिकार है, जिसे वह साफ-साफ पति और रिश्तेदारों के खिलाफ व्यवहार में ला सकती है। यह स्त्री को खुदकुशी से रोकने का प्रावधान है। अदालत ने कहा कि स्त्री पर किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक प्रताड़ना को रोकना पहली प्राथमिकता है। यहां यह कहना कि सिर्फ वैवाहिक रिश्ते में ही प्रताड़ना संभव है, गलत है। जिन्हें ऐसा करने की आदत होती है, वे विवाहिता या ‘लिव-इन’ में रहने वाली में अंतर नहीं करते।

शीर्ष अदालत के फैसले का संदेश साफ है कि स्त्री विवाहिता हो या अविवाहिता, उसकी हिफाजत सर्वोच्च है। उसकी सुरक्षा से किसी को छेड़छाड़ का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वह ‘लिव-इन’ पार्टनर के साथ रहे, विवाह करके रहे या किसी रिश्तेदार के साथ।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

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