गुस्से से क्यों बेकाबू होने लगे छोटे-छोटे बच्चे

पंचकुला के एक स्कूल में नौ साल के एक बच्चे ने छह साल की बच्ची को जिस तरह ईंट से बार-बार मारा, वह हैरतअंगेज है। बच्ची ‘केजी’ में पढ़ती है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ…

क्षमा शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार पंचकुला के एक स्कूल में नौ साल के एक बच्चे ने छह साल की बच्ची को जिस तरह ईंट से बार-बार मारा, वह हैरतअंगेज है। बच्ची ‘केजी’ में पढ़ती है। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों के अनुसार, उसकी हालत में कुछ सुधार हुआ है और वह अब खतरे से बाहर आ चुकी है। कहा जा रहा है बच्ची ने बच्चे को पागल कह दिया था, इसलिए वह गुस्सा हो गया।

एक नौ साल के बच्चे में आखिर इतना गुस्सा कैसे, क्यों? बहुत से लोग कह रहे हैं कि बच्चे का मानसिक इलाज कराया जाए। सच बात है, एक नौ साल के बच्चे को इतना क्रोध आए कि वह दूसरे की जान लेने पर ही तुल जाए, तो यह कोई साधारण बात नहीं है। अब उसकी काउंसलिंग भी होगी। इसके अलावा, बच्चे के घर के परिवेश की जांच भी जरूरी है। आखिर बच्चे ने ऐसा कहां से सीखा? क्या घर में इस बच्चे के सामने माता-पिता या परिवार के अन्य सदस्यों के बीच रोज लड़ाई-झगड़ा और मारपीट होती थी? क्या यह बच्चा सोशल मीडिया पर हिंसा से भरे कार्यक्रम अधिक देखता था? बताया जा रहा है कि बच्चा मोबाइल फोन के इस्तेमाल का आदी है। अगर ऐसा है, तो घर वालों ने इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया? क्या पहले भी इस बच्चे ने स्कूल में इसी तरह का हिंसक व्यवहार किया था? यदि हां, तो क्या स्कूल के शिक्षकों ने इस पर ध्यान दिया? घर वालों से इसकी शिकायत की?

जिस बच्ची पर आरोपी बच्चे ने हमला किया, वह शायद जल्द ठीक हो जाए, पर अब खुद हमलावर बच्चे के सामने कई मुश्किलें पेश आ सकती हैं। फिलहाल उसे बाल सुधार गृह भेज दिया गया है, जहां विशेषज्ञ और बाल मनोवैज्ञानिक उसकी मानसिक दशा का आकलन कर रहे हैं। अंतिम कानूनी कदम उसकी इसी जांच-पड़ताल पर निर्भर करेगा। फिलहाल वह किसी सामान्य स्कूल में नहीं पढ़ रहा, बल्कि किशोर न्याय बोर्ड के निर्देशानुसार सुरक्षित देख-रेख में रखा गया है, पर भविष्य में उसकी सामाजिक स्वीकार्यता प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उसके बारे में अधिकांश लोगों को पता चल गया होगा। ऐसे में, उसका आगे क्या होगा, यह एक बड़ा सवाल है।

वैसे, इस घटना से जुड़े कुछ अन्य सवाल भी हैं, जिनके जवाब धीरे-धीरे, वक्त के साथ मिलेंगे। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने प्राचार्य और दो अध्यापिकाओं को निलंबित कर दिया है, लेकिन यह घटना बेहद डरावनी है। माता-पिता पढ़ाई-लिखाई के लिए स्कूलों में अपने बच्चे को भेजते हैं और वहीं अगर उनकी सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं, तो बच्चे कहां जाएंगे, कैसे पढ़ेंगे?

एक दुखद तथ्य यह भी है कि इन दिनों बच्चों का व्यवहार बहुत अहंकार से भरा दिखता है। उनके ऐसे व्यवहार को देख घर वाले अक्सर उनकी आलोचना नहीं करते, बल्कि इसे अपने बच्चे का नैसर्गिक गुण समझते हैं। इसकी एक वजह बाजार भी है। इसने अलग-अलग उत्पादों को बेचने के लिए अहंकार जैसे नकारात्मक मूल्य को विशेषता बताया है। यदि आपके पास किसी खास ब्रांड का फोन है, गाड़ी है, घर है, हवाई यात्रा के लिए फर्स्ट और बिजनेस क्लास का टिकट है, हीरे, जूते, चप्पल, गहने, कपड़े, गाड़ी, मोबाइल आदि हैं, तो आप दूसरों से अलग हैं, विशेष हैं, ‘एटीट्यूड’ वाले हैं। महान हैं। जिसके पास ये सामान नहीं, वे आपसे कमतर हैं। छोटे हैं। सोशल मीडिया और तमाम विज्ञापन इस तरह की भावना को रोज बढ़ाते हैं। बच्चे भी इनसे खूब प्रभावित होते हैं। वे अपने साथियों के साथ स्कूल में इसी तरह का ऊंच-नीच व्यवहार करते हैं। यही बात हिंसा के मामले में है। यदि हिंसा को लगातार दिखाया जाए, तो जिसके प्रति हिंसा हुई, उसके प्रति हमारी संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। हिंसा भी हमें रोजमर्रा की बात लगने लगती है।

कुछ साल पहले अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में पांच साल के एक बच्चे ने अपने जुड़वां भाई को चाकू मार दिया था। वहां स्कूलों में बच्चों द्वारा गोलीबारी की खबरें आम हैं। अब अपने भी देश के स्कूलों में भी ऐसी ही घटनाएं होने लगें, तो न केवल माता-पिता, अध्यापक, स्कूल इस बारे में गंभीरता से सोचें, बल्कि नीति-निर्माता, राजनेता, तमाम एजेंसियां भी इस ओर जल्दी ध्यान दें। अपने बच्चों को इस तरह से अरक्षित तो नहीं ही छोड़ा जा सकता।