महिला क्रिकेटरों को भी अब मिलने लगेगा बड़ा मंच

संक्षेप: विश्व कप में टीम इंडिया की खिताबी जीत देश में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल सकती है। 1983 में जब हमारे पुरुष खिलाड़ी पहली बार विश्व विजेता बने थे, तब जिस तरह का जोश व जुनून गांव-गांव में देखा गया था…

Mon, 3 Nov 2025 10:44 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
रीमा मल्होत्रा,पूर्व अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटर

विश्व कप में टीम इंडिया की खिताबी जीत देश में महिला क्रिकेट की तस्वीर बदल सकती है। 1983 में जब हमारे पुरुष खिलाड़ी पहली बार विश्व विजेता बने थे, तब जिस तरह का जोश व जुनून गांव-गांव में देखा गया था, ठीक उसी तरह की दीवानगी अब लड़कियों में महसूस की जा सकेगी। दरअसल, ऐसी जीत मिलने के बाद चीजें सकारात्मक दिशा में बदलती हैं। यह भरोसा पैदा होता है कि क्रिकेट में भी करियर है, आर्थिक स्थिरता है और सबसे अधिक आत्मनिर्भरता है, जो हरेक माता-पिता या लड़की का सपना होता है। यह जीत संदेश दे रही है कि यदि प्रतिभा है, तो उसे दिखाने का स्टेज भी अब है।

इन सबसे हालात कितने बदल सकते हैं, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि मेरी एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय करियर की शुरुआत 2003 में हुई थी और 2005 में जब हमारी टीम पहली बार विश्व कप के फाइनल में पहुंची, तो कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। बिल्कुल खामोशी पसरी थी। उस समय हम अपनी पहचान ढूंढ़ रहे थे। वह एक ऐसा दौर था, जब पैशन तो था, लेकिन पैसा नहीं। मीडिया कवरेज तक नहीं था। हमें यह तक नहीं पता था कि टीम इंडिया की जर्सी पहनकर खेलने की अहमियत क्या है? मगर अब देखिए, रविवार की रात डीवाई पाटिल स्टेडियम में 39 हजार से अधिक दर्शक मौजूद थे। सुनील गावस्कर, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा जैसे क्रिकेट दिग्गजों की भी मौजूदगी थी। यह बताता है कि जैसे-जैसे इसकी अहमियत लोगों तक पहुंचती गई, मीडिया कवरेज भी बढ़ता गया और लड़कियों की सुविधाएं भी बेहतर होती गईं, यानी मुश्किल वक्त था, वह अब बीत चुका है और नई पीढ़ी के लिए सब कुछ अच्छा होने वाला है।

विश्व कप की यह जीत कई संदेश दे रही है। 2017 के विश्व कप में जब टीम इंडिया फाइनल में पहुंची थी, तब जीत इसलिए नहीं मिल सकी, क्योंकि हमें खुद पर कम विश्वास था। मगर इस बार ‘ग्रुप स्टेज’ में लगातार तीन हार के बावजूद हमारे खिलाड़ियों ने हौसला नहीं खोया। ऐसा इसलिए भी हो सका, क्योंकि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जरूरी बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराए हैं। पुरुष खिलाड़ियों के बराबर ही अब महिला खिलाड़ियों की भी मैच फीस कर दी गई है। यही नहीं, खिलाड़ियों को पर्याप्त सुरक्षा मिलने लगी है। अब उन पर अपने भविष्य को लेकर दबाव नहीं होता।

इस वक्त टीम इंडिया को कई बातें खास बनाती हैं। मसलन, खिलाड़ी एक-दूसरे पर भरोसा करते हैं। टीम में कोई एक मैच विनर नहीं है। जब मैं खेला करती थी, तब हमें लगता था कि मिताली राज रन बनाएगी, तभी हम जीत सकेंगे। मगर अभी हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, जेमिमा रॉड्रिक्स, प्रतिका रावल, ऋचा घोष, शेफाली वर्मा जैसे कई नाम हैं, जो जिताने की क्षमता रखती हैं। टीम के पास एक ऐसा कोच (अमोल मजूमदार) है, जो बेशक टीम इंडिया के लिए कभी न खेला हो, लेकिन वह भारतीय टीम की जर्सी की कीमत जानता है। और, बीसीसीआई जैसे संगठन खिलाड़ियों की सुरक्षा में तत्पर हैं।

कुछ लोग अभी महिला और पुरुष क्रिकेट की तुलना में रमे हैं, खासकर स्पॉन्सरशिप पर वह चर्चा करना चाहते हैं। शायद वह यह जानना चाहते हैं कि बाजार किस तरह से महिला क्रिकेट का भविष्य बना रहा है। मेरा मानना है कि जो दिखता है, वह बिकता है। जब मैच का प्रसारण टीवी पर हो रहा हो, करोड़ों लोग उसे देख रहे हों और आईसीसी की पुरस्कार राशि पुरुष टूर्नामेंट से अधिक हो, तो समझा जा सकता है कि महिला क्रिकेट का अब कितना बड़ा बाजार बन चुका है। बीसीसीआई की ‘समान वेतन’ जैसी नीतियों ने प्रतिभाशील महिला खिलाड़ियों की फेहरिस्त लंबी बना दी है। डब्ल्यूपीएल के कारण छोटे-छोटे शहरों से बड़े-बड़े नाम सामने आने लगे हैं। राज्यवार लीग टूर्नामेंट हो रहे हैं, जिससे राज्यों से अच्छी टीमें आने लगी हैं। क्लब मैच ज्यादा होने लगे हैं। इन सबसे उन परिवारों के सपने को भी पंख मिले हैं, जो जरूरी संसाधनों के अभाव में अपनी बेटियों को मैदान तक नहीं ला पाते थे। लिहाजा, उम्मीद यही है कि हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में जो जज्बा हमारी खिलाड़ियों में मैदान में दिखाया है, उसकी अनुगूंज अब सुदूर इलाकों में सुनी जाएगी।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)