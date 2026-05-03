पांच सौ साल पहले लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई

दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में जब आप घूमते हैं, तो कहीं कोई एहसास नहीं होता कि आज से ठीक 500 साल पहले अप्रैल 1526 में इसी धरती पर भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली थी…

विवेक शुक्ला,वरिष्ठ पत्रकार दिल्ली से करीब 90 किलोमीटर दूर पानीपत शहर में जब आप घूमते हैं, तो कहीं कोई एहसास नहीं होता कि आज से ठीक 500 साल पहले अप्रैल 1526 में इसी धरती पर भारत के इतिहास ने एक नई करवट ली थी।

बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच हुई पानीपत की यह वही पहली लड़ाई थी, जिसने दिल्ली में लोधी वंश के शासन को समाप्त कर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी। उस युद्ध के निशान आज कहां हैं? कोई निशानी? या वे निशान सिर्फ यादों और किताबों में रह गए हैं? पानीपत में इब्राहिम लोधी का मकबरा है। सूफी संत बाबा बू अली शाह कलंदर की मजार के पास यह स्थित है। कई लोगों को गलतफहमी है कि इब्राहिम लोधी दिल्ली के लोधी गार्डन में दफ्न हैं, लेकिन यह सच नहीं है। मकबरे पर लगा शिलालेख साफ पढ़ा जा सकता है- ‘यहां लोधी सुल्तान इब्राहिम शहीद हुए।’

पास ही में दुर्गा मंदिर की पुरानी दीवारें दिखती हैं। एक स्थानीय शिक्षक बताते हैं कि ‘यहीं जंग का मैदान था। अब चारों तरफ फ्लैट और दुकानें हैं।’ मिट्टी खोदें, तो शायद किसी तीर का फल या घोड़े की नाल मिल जाए, पर लगता है, वक्त ने सब कुछ निगल लिया है। बहरहाल, आज से ठीक 500 साल पहले बाबर की सेना ने यहीं तोपों, तुलुगमा रणनीति और बंदूकों का जादू दिखाया था। तुलुगमा मध्यकालीन युद्ध की एक चतुर घेराबंदी पद्धति है, जिसका श्रेय मध्य एशियाई (उज्बेक-मंगोल) योद्धाओं को जाता है। बाबर की महज 12-15 हजार की फौज ने लोधी की करीब 80 हजार से एक लाख सैनिकों वाली फौज और हाथियों को परास्त कर दिया। बैलगाड़ियों को जोड़कर अस्थायी किले बनाए गए, जिससे तोपखाना सुरक्षित रहा। तोपों की गड़गड़ाहट और तुलुगमा रणनीति ने लोधी सेना को बुरी तरह भ्रमित कर दिया। हाथियों ने अपने ही सैनिकों को रौंद डाला। प्रसिद्ध इतिहासकार स्टेनले वोल्पर्ट के अनुसार, बाबर की इस विजय ने न सिर्फ दिल्ली सल्तनत का अंत किया, बल्कि बंदूक व तोप के नए युग की शुरुआत भी की। इस जंग ने मध्य एशिया की घुड़सवार संस्कृति को भारतीय उपमहाद्वीप में स्थापित किया। उस युद्ध में अगर बाबर हार गया होता, तो भारत का इतिहास ही कुछ अलग ही होता।

पानीपत में हमारी अगली मंजिल काबुली बाग थी। बाबर ने जीत के बाद यह बाग और मस्जिद अपनी पत्नी काबुली बेगम के नाम पर बनवाई। इस मस्जिद की ईंटें आज भी मजबूत है, लेकिन बाग सूखा पड़ा है। टैंक में पानी कम है। वहां कुछ देर खड़े होकर 1526 के उस अप्रैल महीने को याद किया। बाबर फरगना से आया था, तैमूर का वंशज था। मुगलों के लिए यह जंग सिर्फ जीत नहीं थी। यह भारत में उनके साम्राज्य की शुरुआत थी। मध्य एशिया से आए बाबर ने हिन्दुस्तान को अपना घर बना लिया। हालांकि, उसे लेकर हमारे यहां क्लेश भी खूब होता रहा। बाबर के बाद हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुरशाह जफर जैसे बादशाह हुए। तस्वीर का एक पहलू यह है कि अगर बाबर पानीपत की वह लड़ाई हार गया होता, तो शायद ताजमहल, लाल किला, फतेहपुर सीकरी जैसे अद्भुत स्मारक आज हमारे पास नहीं होते।

भारत के सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने के लिए वह जंग महत्वपूर्ण साबित हुई। अगले लगभग 331 वर्षों (1526-1857) तक यहां मुगल साम्राज्य चला। इस दौरान सांस्कृतिक समन्वय हुआ, हिंदू-मुस्लिम एकता, सूफी-भक्ति आंदोलन, उर्दू-हिंदी का विकास, अकबर की दीन-ए-इलाही व मनसबदारी व्यवस्था का आगाज हुआ, तो दूसरी तरफ विदेशी शासन की शुरुआत हुई। कुछ लोग इसे आक्रमण कहते हैं, कुछ नई शुरुआत। यह विवाद तो चलता रहेगा, पर पानीपत हमेशा से दिल्ली का द्वार रहा है। ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित यह जगह जिसने जीती, उसने हिन्दुस्तान पर राज किया। यहां तीन बड़ी लड़ाइयां- 1526, 1556 और 1761 में लड़ी गईं।

इनके ज्यादातर निशान अब मिट्टी में मिल गए हैं। पानीपत की पहली जंग सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि बदलाव का प्रतीक थी। मुगलों ने हिन्दुस्तान को अपना बनाया। भारत ने उन्हें अपना बना लिया। पानीपत का मैदान अब चुप है, लेकिन उसकी कहानी अमर है।