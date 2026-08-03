क्या ईरान पर काम करेगी नई अमेरिकी रणनीति

ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव का संकेत नहीं है। अलबत्ता, यह इस संकट के एक ही चक्र में घूमते रहने का संकेत जरूर दे रहा है…

हर्ष वी पंत,प्रोफेसर, किंग्स कॉलेज लंदन ईरान के खिलाफ सैन्य हमलों को रोकने का अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फैसला किसी बड़े क्रांतिकारी बदलाव का संकेत नहीं है। अलबत्ता, यह इस संकट के एक ही चक्र में घूमते रहने का संकेत जरूर दे रहा है। संघर्ष खत्म करने के लिए समझौते को जल्द पूरा करने की शर्त रखकर वाशिंगटन ने एक बार फिर ‘दबाव डालकर बातचीत’ वाली नीति ही अपनाई है।

राष्ट्रपति ट्रंप की मानें, तो समझौते के मुख्य बिंदुओं पर सहमति बन चुकी है, इसलिए अगर कूटनीति से ही अमेरिकी हित सध सकते हैं, तो सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि किसी भी समझौते के लिए होर्मुज जलमार्ग को तुरंत खोलना और ईरान को अपनी परमाणु मंशा पूरी तरह से छोड़नी होगी। उन्होंने जोर देकर यह भी कहा है कि अगर बातचीत नाकाम रहती है, तो अमेरिकी सेना पूरी ताकत से मैदान में उतरेगी। यह संकट प्रबंधन के मौजूदा अमेरिकी निजाम के तौर-तरीकों (कूटनीति जारी रखते हुए सैन्य दबाव) को उजागर करता है।

ट्रंप प्रशासन के बयानों से अलग हटकर देखें, तो लगता है कि यह फैसला कई रणनीतिक तथ्यों को ध्यान में रखकर लिया गया है। खबरों के अनुसार, सऊदी अरब जैसे क्षेत्रीय सहयोगी देशों ने संयम बरतने की अपील की है, क्योंकि उन्हें डर है कि तनाव बढ़ने से खाड़ी में ऊर्जा ढांचे को नया खतरा हो सकता है और पूरे क्षेत्र को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। कतर, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्किये जैसे देशों ने भी कूटनीतिक बातचीत को ही उचित रास्ता बताया है। इससे पता चलता है कि यह पूरा खित्ता सैन्य टकराव के बजाय तनाव कम करने को प्राथमिकता दे रहा है। हालांकि, सैन्य कार्रवाइयों की सीमाएं भी उजागर हुई हैं। खबरों के मुताबिक, इस संघर्ष के कारण अमेरिकी मिसाइल भंडार पर काफी दबाव पड़ा है। ईरान के जवाबी हमले से अमेरिकी सेना, सहयोगी देशों और अन्य कारोबारी जहाजों को बचाने की चुनौती ने भी अमेरिकी खजाने को चोट पहुंचाई है।

उधर, ईरान ने वाशिंगटन के इस बयान को खारिज कर दिया है कि सैन्य कार्रवाई रोकने की मांग तेहरान की तरफ से की गई थी, बल्कि उसने अपनी सेना को पूरी तरह तैयार रखा है। उसने यह भी चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ, तो वह बराबरी का जवाब देगा और खाड़ी क्षेत्र के ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर भी हमले हो सकते हैं। जाहिर है, कूटनीतिक वार्ता के बावजूद दोनों पक्षों ने सैन्य मुकाबले के विकल्प को नहीं छोड़ा है।

देखा जाए, तो संभावित समझौते की रूपरेखा ठीक से तय नहीं है। पुरानी सहमति में होर्मुज जलमार्ग को फिर से खोलने के साथ-साथ युद्ध-विराम, परमाणु मसले पर भरोसा बढ़ाने वाले कदम उठाने, व्यापक अंतरराष्ट्रीय जांच-पड़ताल और चरणबद्ध तरीके से प्रतिबंधों में ढील जैसी शर्तें शामिल की गई थीं। उस पर दोनों पक्ष खरे नहीं उतरे। इस दौर की बातचीत की कोई रूपरेखा सार्वजनिक नहीं की गई है, लेकिन यह बताता है कि मौजूदा विराम राजनीतिक रूप से अहम, मगर कूटनीतिक नजरिये से अधूरा है। हालांकि, सच यह भी है कि यदि बातचीत सफल रही, तो क्षेत्रीय तनाव कम होगा, जबकि इसके नाकाम रहने पर भू-राजनीतिक अस्थिरता और वैश्विक उथल-पुथल, दोनों बढ़ जाएंगे। इजरायल और हमास के बीच युद्ध-विराम और बंधकों-कैदियों की अदला-बदली की नई कोशिशों ने भी इलाके की स्थिति को पेचीदा बना दिया है। हालांकि, गाजा का संघर्ष अमेरिका-ईरान टकराव से बिल्कुल अलग मसला है, लेकिन ईरान द्वारा तथाकथित ‘प्रतिरोध की धुरी’ को समर्थन दिए जाने से ये दोनों मामले एक-दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं। अगर हमास और इजरायल में समझौते पर सहमति बनती है, तो इलाके में तुरंत तनाव कम हो सकता है, अन्यथा कई मोर्चों पर हिंसा के फिर से भड़कने का खतरा पैदा हो सकता है।

साफ है, अमेरिका और ईरान के बीच जब तक बुनियादी सवालों के जवाब नहीं तलाशे जाते, तब तक तनाव में समय-समय पर आने वाली कमी सिर्फ रणनीतिक मानी जाएगी, कोई परिवर्तनकारी नतीजा नहीं। इसलिए, अभी जो ठहराव है, उसे रणनीतिक समाधान नहीं समझना चाहिए।