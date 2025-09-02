Hindustan nazariya column 03 September 2025 अग्नि-5 : भारतीय उद्यम और पराक्रम की वैश्विक मुनादी, Nazariya Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
नजरिया

अग्नि-5 : भारतीय उद्यम और पराक्रम की वैश्विक मुनादी

भारतीय उद्यम और पराक्रम के प्रकाश से हमारा पूर्वी क्षितिज उस वक्त जगमगा उठा, जब 20 अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत मिसाइल परीक्षण रेंज से भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया…

Tue, 2 Sep 2025
अग्नि-5 : भारतीय उद्यम और पराक्रम की वैश्विक मुनादी

संजय बनर्जी, रिटायर्ड कर्नल

­भारतीय उद्यम और पराक्रम के प्रकाश से हमारा पूर्वी क्षितिज उस वक्त जगमगा उठा, जब 20 अगस्त को ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत मिसाइल परीक्षण रेंज से भारत ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 का सफल परीक्षण किया। अब्दुल कलाम द्वीप से जब यह मिसाइल दक्षिण में बंगाल की खाड़ी के ऊपर से होते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ी, तब इसके भारतीय निर्माता वैज्ञानिकों और इंजीनियरों के साथ दुनिया भर की निगाहें प्रक्षेपण पथ पर टिक गईं, क्योंकि इससे पहले भारत ने नोटम जारी किया था। नोटम दरअसल हवाई क्षेत्र के साथ समुद्री जहाजों के लिए जारी किया जाता है, ताकि इस दौरान कोई विमान या जहाज संबंधित क्षेत्र में न आए।

अग्नि-5 मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने विकसित किया है और इसका प्रक्षेपण भारत की ‘स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड’ के तत्वावधान में किया गया। अग्नि-5 के सफल परीक्षण के साथ भारत के आग्नेयास्त्र भंडार में एक और शक्तिशाली और घातक अस्त्र शामिल हो गया है। पृथ्वी शृंखला और अग्नि-2 जैसी विभिन्न सामरिक और कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों के सफल परीक्षण के बाद भारत ने अग्नि-5 नामक आईआरबीएम (मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल) बना ली है। हालांकि, अग्नि-5 की सटीक मारक क्षमता अभी सार्वजनिक नहीं की गई है। बाकी सभी आईआरबीएम की मारक दूरी आमतौर पर 3,000 किलोमीटर से 5,500 किलोमीटर के बीच होती है, जो काफी हद तक स्फोटक शीर्ष यानी मुखास्त्र के वजन पर निर्भर करती है। मुखास्त्र का वजन बढ़ने पर मारक सीमा कम हो जाती है।

इस मिसाइल का विकास स्वदेशी स्तर पर भारत में ही किया गया है। इसके सभी प्रमुख अंग मसलन- तीन चरणों में ईंधन सिलिंडर को सक्रिय करने वाली प्रणाली, परिवहन एवं मार्गदर्शन प्रणाली और हथियार भारत में निर्मित हैं, जो देश के लिए गर्व की बात है। इसकी परिवहन और मार्गदर्शन प्रणाली अत्यधिक जटिल एवं परिष्कृत है, जो भारतीय उपग्रह प्रणालियों से डाटा और इनपुट लेती है। यह विशेषता अग्नि-5 को लंबी दूरी तक अचूक मार करने वाला शक्तिशाली आग्नेयास्त्र बनाता है। यह मिसाइल पारंपरिक और परमाणु, दोनों तरह के हथियारों को ले जा सकती है।

अग्नि-5 का हमारे अस्त्रागार में शामिल होना, देश की सैन्य शक्ति और आत्मनिर्भरता की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है। पाकिस्तान और चीन जैसे हमारे निकटतम पड़ोसियों को जरूर सावधान हो जाना चाहिए। यदि भारत को मजबूर किया जाता है या इसके अस्तित्व को चुनौती मिलती है, तो ऐसी स्थिति में अग्नि-5 को सहयोगी मारक अस्त्र के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा, यह एकीकृत वायु रक्षा कमान एवं नियंत्रण प्रणाली की कमियों को दूर कर उसे और मजबूत कर सकता है। अग्नि-5 की मारक दूरी यदि 5,000 किलोमीटर से ज्यादा है, तो इसके परिष्कृत व हल्के मुखास्त्रों के निशाने पर तुर्किये, यूरोप, रूस के कुछ हिस्से, जापान व ऑस्ट्रेलिया के उत्तर-पश्चिमी जलक्षेत्र सहित पूरे एशिया के देश आसानी से आ सकते हैं। इसकी उच्च-गुणवत्ता वाली लक्ष्य भेदन क्षमता और इसकी परिवहन मार्गदर्शन प्रणाली देश को मिसाइल महाशक्ति बनाती है, जो परमाणु एवं अन्य खतरों का प्रभावी रूप से मुकाबला करने में सक्षम हो गया है।

जाहिर है, भारत की सबसे लंबी दूरी की ऑपरेशनल बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-5 की संख्या व तैनाती का फैसला सर्वोच्च राजनीतिक निकाय सीसीएस (कैबिनेट सुरक्षा समिति) और स्ट्रैटेजिक फोर्सेज कमांड के विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाएगा, जो स्वाभाविक रूप से एक गोपनीय विषय है और रहना भी चाहिए।

अगर दुनिया यह सोच रही है कि भारत आगे क्या करने वाला है, तो अग्नि-6 का इंतजार कीजिए। यह एक अंतर-महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल होगी, जो दुनिया के हर कोने तक मारक क्षमता रखेगी। तथाकथित महाशक्तियों और उनके द्वारा समर्थित दुष्ट राष्ट्रों के पास पहले से ही आईआरबीएम व आईसीबीएम मौजूद हैं। सिर्फ उन्हें ही बैलिस्टिक मिसाइलों के बल पर सत्ता और सुरक्षा का सुख क्यों भोगने देना चाहिए?

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

