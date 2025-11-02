पर्याप्त खनिज के बावजूद रेअर अर्थ में हम पीछे क्यों

संक्षेप: इक्कीसवीं सदी में, महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण भू-राजनीतिक ‘हार्ड पावर’ की प्राथमिकता बन गई है। मगर दिक्कत यह है कि भारत की खनिज आवंटन नीति जाने-अनजाने देश की भू-राजनीतिक आकांक्षाओं को कमजोर कर रही है…

अमित त्रिपाठी,भू-वैज्ञानिक इक्कीसवीं सदी में, महत्वपूर्ण खनिजों पर नियंत्रण भू-राजनीतिक ‘हार्ड पावर’ की प्राथमिकता बन गई है। मगर दिक्कत यह है कि भारत की खनिज आवंटन नीति जाने-अनजाने देश की भू-राजनीतिक आकांक्षाओं को कमजोर कर रही है और राष्ट्र की सामरिक स्वायत्तता व राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रही है। अमेरिकी टैरिफ इसका ज्वलंत उदाहरण है। अमेरिका ने रूसी तेल आयात के लिए भारत पर टैरिफ लगाया, जबकि उसी तेल के एक बड़े आयातक चीन को छूट दे दी, क्योंकि ‘रेअर अर्थ’ की वैश्विक आपूर्ति शृंखला में उसे लगभग एकाधिकार प्राप्त है।

आज के समय में रेअर अर्थ की कूटनीतिक अहमियत काफी ज्यादा है। उच्च-तकनीकी रक्षा, स्वच्छ ऊर्जा और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में अपरिहार्य भूमिका इसे वैश्विक शक्ति संतुलन का एक महत्वपूर्ण घटक बनाती है। यह सीधे तौर पर किसी देश की सैन्य और आर्थिक क्षमताओं को प्रभावित करती है। इसकी वैश्विक आपूर्ति में चीन सबसे आगे है। वह वैश्विक खनन का 69 प्रतिशत और प्रसंस्करण का 91 प्रतिशत हिस्सा नियंत्रित करता है। यह उपलब्धि उसने संयोगवश नहीं पाई है, बल्कि यह उसकी सोची-समझी और दीर्घकालिक रणनीति का नतीजा है। नतीजतन, उच्च-तकनीक विनिर्माण में उसने मजबूत पकड़ बना ली है। वह अपनी ‘विदेश नीति’ के रूप में इसका खासा इस्तेमाल करता है, जैसे- 2010 में उसने एक क्षेत्रीय विवाद के दौरान जापान को रेअर अर्थ की आपूर्ति रोक दी, जिस कारण टोक्यो के इलेक्ट्रॉनिक्स और रक्षा उद्योगों में भारी संकट उत्पन्न हो गया। दूसरा उदाहरण, उसकी हालिया निर्यात लाइसेंसिंग नीति है, जिस कारण उसने इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिए और अमेरिका को आखिरकार बीते गुरुवार को उससे सहमति बनानी पड़ी। रेअर अर्थ पर चीन का नियंत्रण उन सभी देशों के लिए बड़ा खतरा है, जो इसके आयात पर निर्भर हैं। भारत जैसी उभरती ताकतों के लिए यह विशेष रूप से चिंतनीय है।

ऐसा नहीं है कि अपने देश में खनिज संपदा कम है। हमारे पास दुनिया का पांचवां सबसे बड़ा रेअर अर्थ भंडार है, लेकिन वैश्विक उत्पादन में हमारी हिस्सेदारी महज एक प्रतिशत है। यह बताता है कि हमारी भू-वैज्ञानिक क्षमता और वास्तविक उत्पादन के बीच कितनी चौड़ी खाई है। इसके कारक नीतिगत और ढांचागत हैं। मसलन, भारत में रेअर अर्थ के उत्पादन और प्रसंस्करण के लिए जरूरी प्रौद्योगिकी का अभाव है। फिर, अनुसंधान और उद्योग के बीच का संबंध भी काफी कमजोर है, जिस वजह से प्रयोगशाला में हासिल की गई सफलता औद्योगिक स्तर पर प्रभावी रूप से लागू नहीं हो पाती। इतना ही नहीं, खनिज आवंटन नीति में अन्वेषण व खनन के बीच के मौलिक अंतर पर ध्यान नहीं दिया जाता, जबकि विश्व स्तर पर सफल देशों ने इससे अलग नजरिया अपनाया है। वे यही मानते हैं कि खनिज अन्वेषण एक अद्वितीय, आला व्यावसायिक गतिविधि है, जो खनन से भिन्न है।

जाहिर है, भारत एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। हाल की भू-राजनीतिक घटनाएं स्पष्ट चेतावनी हैं कि नीतिगत बदलाव महज आर्थिक सुझाव नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक रणनीतिक अनिवार्यता है। भारत को नीलामी मॉडल के बजाय ‘पहले आओ, पहले पाओ’ की आवंटन प्रणाली अपनानी चाहिए। यह देश में खनिज खोज के लिए आवश्यक उच्च-जोखिम वाली उद्यमशील पूंजी को आकर्षित करने का एकमात्र सिद्ध मार्ग है। इसके अलावा, इससे जुड़े अन्य कामों पर भी ध्यान देना होगा, जैसे इस बाबत अमेरिका, जापान व ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के साथ सहयोग बढ़ाना चाहिए, आईआरईएल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों का उद्धार करना चाहिए और रीसाइक्लिंग, विकल्पों की खोज व सामरिक सामग्रियों के भंडार को आधुनिक बनाने पर ध्यान देना चाहिए।

हमें यह समझना ही होगा कि खनिज आत्मनिर्भरता से मिलने वाले भू-राजनीतिक लाभ किसी नीलामी से प्राप्त राजस्व से कहीं अधिक उपयोगी हैं। ‘पहले आओ, पहले पाओ’ मॉडल को अपनाने से भारत की विशाल भू-वैज्ञानिक क्षमता को विस्तार मिलेगा। इतना ही नहीं, इससे ‘आत्मनर्भिर’ बनने की हमारी राह भी आसान होगी।