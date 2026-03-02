चुनावी मोर्चाबंदी को मजबूत कर रहे तमिल महारथी

तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प चरण में प्रवेश कर गया है। इस चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। इसलिए, सभी सियासी खिलाड़ी अपने-अपने दांव चल रहे हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक ने 16 दलों का एक जंबो गठबंधन तैयार किया है, तो उसके मुकाबले विपक्षी अन्नाद्रमुक गठजोड़ में…

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार तमिलनाडु विधानसभा का चुनाव एक दिलचस्प चरण में प्रवेश कर गया है। इस चुनाव की तारीखों की घोषणा किसी भी समय हो सकती है। इसलिए, सभी सियासी खिलाड़ी अपने-अपने दांव चल रहे हैं। सत्तारूढ़ द्रमुक ने 16 दलों का एक जंबो गठबंधन तैयार किया है, तो उसके मुकाबले विपक्षी अन्नाद्रमुक गठजोड़ में लगभग दस पार्टियां हैं। ये दोनों गठबंधन पूरी तरह चुनावी मूड में आ गए हैं, पर अभिनेता विजय की नई नवेली पार्टी टीवीके अभी अधर में है।

द्रमुक नेता एम के स्टालिन 2021 से मुख्यमंत्री के पद पर हैं और अगर वह दूसरी बार सत्ता में आते हैं, तो तमिलनाडु में वह इतिहास बनाएंगे। स्टालिन ने अपने पिता एम करुणानिधि से सत्ता ग्रहण की थी। अपने बेटे को उप-मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने सत्ता के लिए तीसरी पीढ़ी का दावेदार तैयार कर दिया है। उनके एक मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोप में एक साल तक जेल में रहना पड़ा था, इससे स्टालिन पर वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे हैं, मगर उनके निरापद बने रहने की एक वजह पलानीस्वामी के नेतृत्व में विपक्ष का कमजोर रहना भी है। दरअसल, अन्नाद्रमुक अंदरूनी कलह में ही उलझा रहा। पिछले चुनाव में द्रमुक ने विधानसभा की कुल 234 सीटों में से 173 जगहों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए थे और बाकी सीटें गठबंधन के घटकों के लिए छोड़ दीं। इस बार द्रमुक 160 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। उधर, पूर्व मुख्यमंत्री जे जयललिता के बेहद भरोसेमंद ओ पनीरसेल्वम भी 27 फरवरी को अपने बेटे के साथ द्रमुक में शामिल हो गए, जो साल 2019 में तमिलनाडु से एनडीए के इकलौते लोकसभा सदस्य थे। द्रमुक ने उन्हें दो विधानसभा सीटें और उनके बेटे रवींद्रनाथ को राज्यसभा भेजने का वादा किया है।

दिवंगत अभिनेता विजयकांत की पार्टी ‘डीएमडीके’ को एक राज्यसभा सीट और छह विधानसभा सीटें मिलने की संभावना है। इसी तरह, कांग्रेस को एक राज्यसभा सीट और पिछली बार की 25 की जगह इस बार 28 सीटें देने पर द्रमुक के भीतर गंभीर चर्चा है।

भाजपा ने अपने क्षत्रप के अन्नामलाई को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाकर पार्टी की कमान नयनार नागेंद्रन को सौंप दी और राज्य एनडीए में अपना दबदबा कुछ कम दिखाने की कोशिश की है। साल 2024 के आम चुनाव में अकेली मैदान में उतरी अन्नाद्रमुक पार्टी इस बार एनडीए में लौट आई है। हालांकि, गठबंधन को बढ़ाने में उसके नेता पलानीस्वामी नाकाम रहे हैं और उन्होंने पनीरसेल्वम, जयललिता की सहेली शशिकला नटराजन और टीटीवी दिनाकरन के साथ भी तालमेल से इनकार कर दिया। हालांकि, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने टीटीवी दिनाकरन की पार्टी को एनडीए में लाकर मुश्किलें कुछ कम कीं। उन्होंने अंबुमणि रामदास के दल ‘पीएमके’ के साथ समझौता किया, जिससे पिता-पुत्र में सुलह की उम्मीदें जगी हैं। भाजपा अभिनेता विजय को भी एनडीए में लाने की कोशिश कर रही है। शुरू में उसका ख्याल था कि विजय को अकेला छोड़ दिया जाए, ताकि वह द्रमुक के वोट काट सकें, मगर जब जमीनी रिपोर्टें आने लगीं कि विजय कमजोर होती अन्नाद्रमुक को ही और नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो भाजपा सक्रिय हो गई।

इस बीच, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य में अपने अभियान को दोगुना कर दिया है। उन्होंने रविवार को पुडुचेरी व मदुरै का दौरा किया और 6,700 करोड़ रुपये की नई योजनाओं व कार्यक्रमों की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने थिरुपरनकुंद्रम के मुरुगन मंदिर में प्रार्थना भी की। भाजपा और हिंदुत्ववादी लोग जहां इस जगह को ‘दक्षिण का अयोध्या’ कहते हैं, वहीं स्थानीय लोग शांत हैं, क्योंकि हिंदू और मुसलमान कई पीढ़ियों से इस मंदिर और नजदीकी दरगाह में एक साथ प्रार्थना करते आ रहे हैं।

अन्नाद्रमुक के क्षरण से भाजपा की दीर्घकालिक रणनीति को लाभ होता दिख रहा है। द्रमुक व अन्नाद्रमुक, दोनों द्रविड़ पार्टियां हैं, पर अन्नाद्रमुक अधिक मध्यमार्गी है। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति वाले राज्य में वह भाजपा के ज्यादा मुफीद है। प्रधानमंत्री मोदी फिर 5 व 11 मार्च को तमिलनाडु में होंगे। अटकलें हैं कि इसके तुरंत बाद चुनाव की तारीखों का एलान हो सकता है, क्योंकि नई विधानसभा मई के पहले हफ्ते तक गठित हो जानी है।