चुनाव को करीब देख फिर धर्म की शरण में द्रमुक

संक्षेप: खुद को नास्तिक कहने वाले द्रमुक ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए पवित्र थाईपुसम त्योहार के दिन को चुना...

एस श्रीनिवासन, वरिष्ठ पत्रकार बीते इतवार को जब दिल्ली बजट भाषण पर बहस में डूबी हुई थी, ठीक उसी दिन तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रविड़ मुन्नेत्र कषगम (द्रमुक) ने अपने विधानसभा चुनाव अभियान की शुरुआत की। दरअसल, 1 फरवरी को माघी पूर्णिमा थी और इसी दिन तमिल त्योहार ‘थाईपुसम’ मनाया जाता है। तमिलनाडु के धर्मपरायण लोगों के लिए इस दिन का बहुत महत्व होता है।

लंबे समय तक खुद को नास्तिक कहने वाले दल (द्रमुक) ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत के लिए इसी त्योहारी दिन को चुना। ‘थाईपुसम’ थाई और पुसम शब्दों से मिलकर बना है। थाई एक तमिल महीने का नाम है, जिसकी पहली पूर्णिमा को यह त्योहार मनाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार, भगवान मुरुगन (कार्तिकेय) ने इसी दिन अपनी मां पार्वती द्वारा दिए गए दिव्य हथियार से सूरपद्मण नामक राक्षस का संहार किया था। तमिलनाडु में इस दिन सरकारी छुट्टी होती है, लेकिन इस बार यह त्योहार इतवार को ही पड़ गया। इस दिन लोग शिव मंदिरों, खासकर भगवान मुरुगन के मंदिरों में उमड़ पड़े और पूजा-अर्चना की। जाहिर है, द्रमुक ने श्रद्धालुओं को खुश करने के लिए इस दिन का चयन किया, इससे यही संदेश गया है कि इस पार्टी को भी धर्म के समर्थन की आवश्यकता महसूस होने लगी है। द्रमुक को सत्ता विरोधी लहर के साथ-साथ अभिनेता विजय की पार्टी टीवीके की चुनौती का भी सामना करना पड़ रहा है। अन्नाद्रमुक तो है ही।

द्रमुक और अन्नाद्रमुक- दोनों परंपरागत प्रतिद्वंद्वी दलों ने अपने गठबंधन लगभग तय कर लिए हैं। छोटी-मोटी कुछ अड़चनें हैं, जिनको वे आने वाले दिनों में सुलझा लेंगे। समय की कसौटी पर खरे उतरे द्रमुक गठबंधन के इस चुनाव में भी बने रहने की पूरी संभावना है। हालांकि, इसके एक प्रमुख घटक कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से अपने रुख की घोषणा नहीं की है, लेकिन यह सौदा तय लग रहा है। तमिलनाडु और पुडुचेरी इकाइयों के कांग्रेस प्रभारी गिरीश चोडणकर द्रमुक नेतृत्व से बातचीत कर रहे हैं और जल्द ही पार्टी के महासचिव के सी वेणुगोपाल समझौते को अंतिम रूप देने के लिए आने वाले हैं।

कांग्रेस 234 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 33 सीटों पर दावा कर रही है, जबकि पिछले चुनावों में उसे 25 सीटें मिली थीं। हालांकि, उसे पुडुचेरी में ज्यादा परेशानी हो रही है। वहां उसका दबदबा है और वह अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। दिलचस्प बात यह है कि द्रमुक भी वहां नेतृत्व का दावा कर रही है और उसके नेता जगतरक्षकन ने मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर अपनी दावेदारी भी पेश कर दी है। दिल्ली में कांग्रेस के डाटा एनालिसिस विभाग के प्रमुख प्रवीण चक्रवर्ती के नेतृत्व वाला गुट अभिनेता विजय के साथ गठबंधन पर जोर दे रहा है। चक्रवर्ती का कहना है कि विजय के पास चुनाव जीतने के बेहतर मौके हैं। प्रवीण और विजय, दोनों चुनावी राजनीति में नए हैं, पर वे अपनी राजनीतिक समझ के लिए जाने जाते हैं।

द्रमुक का दूसरे घटकों से कमोबेश गठबंधन हो गया है। वह पूर्व मुख्यमंत्री ओ पनीरसेल्वम के भी संपर्क में है। इधर, अन्नाद्रमुक के सभी गुटों को एकजुट करने में नाकाम रही भाजपा ने अब यह प्रयास छोड़ दिया है। वैसे, उसका गठबंधन टीटीवी दिनाकरन को अपने साथ जोड़ने में कामयाब रहा है। इस बार उसे पीएमके से भी समझौता किया है, जिसका तमिलनाडु के उत्तरी हिस्सों में काफी प्रभाव है। अन्नाद्रमुक 150 से 160 सीटें अपने पास रखेगी और बाकी सहयोगियों के लिए छोड़ सकती है। भाजपा 30 सीटें मांग रही है, मगर वह 22 पर मान सकती है।

अभिनेता विजय ने धमाकेदार शुरुआत की और कई दलों को गठबंधन के लिए बुलाया। दुर्भाग्य से, किसी ने उनकी बात नहीं मानी। अब विजय ने सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारने का एलान किया है। उनके प्रत्याशी पारंपरिक पार्टियों के वोटों में सेंध लगा सकते हैं। लाख टके का सवाल यही है कि विजय किसको ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे? द्रमुक और अन्नाद्रमुक- दोनों तमिल दल दावा कर रहे हैं कि अभिनेता के आने से उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन वे भी जानते हैं कि उनकी यह बात विश्वसनीय नहीं है।