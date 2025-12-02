अमेरिकी कंपनियों में छंटनी का असर दुनिया पर पड़ेगा

संक्षेप: अमेरिका के लोगों ने पिछले हफ्ते आर्थिक सुस्ती के बीच अपना ‘थैंक्स गिविंग डे’ मनाया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्योग (टेक इंडस्ट्री) से अधिक दबाव में इस वक्त शायद ही कोई अन्य क्षेत्र है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, इंटेल, गूगल, यूपीएस…

फ्रैंक एफ इस्लाम, अमेरिकी उद्यमी व समाजसेवी अमेरिका के लोगों ने पिछले हफ्ते आर्थिक सुस्ती के बीच अपना ‘थैंक्स गिविंग डे’ मनाया। अमेरिकी प्रौद्योगिकी उद्योग (टेक इंडस्ट्री) से अधिक दबाव में इस वक्त शायद ही कोई अन्य क्षेत्र है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन, मेटा, इंटेल, गूगल, यूपीएस, टारगेट, आईबीएम जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी व लॉजिस्टिक्स कंपनियों ने हजारों की संख्या में छंटनी की घोषणा की है।

‘करियर ट्रांजिशन फर्म’, यानी लोगों को नए रोजगार ढूंढ़ने व संस्थानों को कर्मचारियों के प्रबंधन में मदद करने वाली कंपनियां) चैलेंजर, ग्रे ऐंड क्रिसमस ने गुरुवार को एक रिपोर्ट जारी की, जिससे पता चलता है कि अक्तूबर में प्रौद्योगिकी क्षेत्र की नौकरियों में कटौती पिछले साल के मुकाबले 175 प्रतिशत बढ़ गई। यह महामारी के शुरुआती वर्षों के बाद की सबसे ऊंची दरों में एक है।

इससे एक अहम सवाल पैदा होता है- जब अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में है, तब इतनी छंटनी की आखिर वजह क्या है? पहली वजह तो अतिरेक के बाद होने वाले सुधार में निहित है। दरअसल, कोविड-19 के बाद तकनीकी कंपनियों में भर्तियों का ऐतिहासिक दौर शुरू हो गया। उनका मानना था कि अब ज्यादातर इंसानी गतिविधियां स्थायी रूप से ऑनलाइन हो जाएंगी। कंपनियों ने क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स और डिजिटल मंचों पर अरबों डॉलर का निवेश कर अपने संचालन तंत्र को इस तरह आगे बढ़ाया, मानो महामारी के दौर वाली मांग कभी कम ही न होगी। नतीजा यह हुआ कि डिजिटल अर्थव्यवस्था के कमोबेश हरेक क्षेत्र में क्षमता से अधिक लोग दिखने लगे। हालात जब सामान्य हुए, तब मांग कम हो गई, नतीजतन साल 2022 के बाद से तमाम दिग्गज टेक कंपनियां महामारी के समय की भर्तियों को कम करने में जुट गईं।

दूसरी वजह कृत्रिम बुद्धिमता (एआई) का तेजी से बढ़ता प्रभाव है, जो कंपनियों की प्राथमिकताओं और रोजगार ढांचे को नया आकार दे रहा है। जैसे-जैसे एआई का दखल बढ़ने लगा है, कंपनियां नई तकनीकी क्षमताओं के साथ तालमेल बिठाने के लिए अपने कार्यबल को नया रूप देने लगी हैं। फिर चाहे वह कंटेट निर्माण का क्षेत्र हो, या डाटा विश्लेषण का या फिर कोडिंग का। जो नौकरियां कभी जरूरी थीं, वे अब बेमानी हो गई हैं। कंपनियां अपने खर्च बचाने के लिए न केवल कर्मचारियों की छंटनी कर रही हैं, बल्कि स्वचालन की ओर भी शिफ्ट हो रही हैं।

तीसरी वजह है आर्थिक अनिश्चितता, जो ट्रंप प्रशासन की अप्रत्याशित नीतियों के कारण और बढ़ गई है। राष्ट्रपति ट्रंप ने भले अपना चुनाव अभियान आर्थिक स्थिरता लाने के नाम पर चलाया था, लेकिन वह इसके बजाय टैरिफ, व्यापारिक उथल-पुथल और अनिश्चितता के वाहक बन गए हैं। चीन, मेक्सिको और भारत से जरूरी आयात पर टैरिफ ने अमेरिकी उत्पादकों और टेक कंपनियों, दोनों की आर्थिक परेशानी बढ़ा दी है। ट्रंप प्रशासन द्वारा एच-1बी वीजा की नई फीस 1,00,000, डॉलर करने का मकसद बाहरी लोगों को नौकरी देने से रोकना है। इस फैसले ने कंपनियों और कामगारों, दोनों के लिए अनिश्चितता बढ़ा दी है।

छंटनी की यह नई लहर दुखद तो है, मगर यह 2008 की आर्थिक मंदी जितनी दर्दनाक नहीं है, जब नब्बे लाख नौकरियां चली गई थीं। यह लहर इस सदी के शुरुआती दशक में ‘डॉटकॉम क्रैश’ के ज्यादा करीब है। तब इंटरनेट स्टार्टअप के बुलबुले फूट गए थे और 4,00,000 इंजीनियरों व तकनीकी सहायकों की नौकरी चली गई थी। इस समय जो खास बात है, वह यह है कि कुशल पेशेवर भी महीनों की बेरोजगारी झेल रहे हैं। सबसे नाजुक स्थिति एच-1बी वीजाधारकों की है, जिनके पास नौकरी जाने पर नई नौकरी ढूंढ़ने के लिए सिर्फ 60 दिन होते हैं। इसके बाद उन्हें देश से निकाले जाने का खतरा रहता है।

कुल मिलाकर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती ताकत और ट्रंप प्रशासन की नीतिगत अनिश्चितता ने काम की प्रकृति को बदल दिया है। इतिहास साक्षी है कि हर तकनीकी क्रांति अपने साथ विजेताओं व पराजितों के बड़े समूह लेकर आती है। अमेरिका के आगे आज प्रश्न यह नहीं है कि वह कैसे इसके अनुरूप खुद को ढाल पाता है, बल्कि यह है कि इस बदलाव का प्रबंधन वह कितनी इंसानियत और समझदारी के साथ कर पाता है।