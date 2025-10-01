गलती की ऐसी सजा सिर्फ शास्त्रीजी दे सकते थे

मैं तब केवल आठ वर्ष का था, जब दक्षिण भारत में एक भीषण रेल दुर्घटना के कारण मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसलिए ऐसा किया, क्योंकि वह रेल दुर्घटना की…

अनिल शास्त्री,पूर्व केंद्रीय मंत्री व शास्त्रीजी के पुत्र मैं तब केवल आठ वर्ष का था, जब दक्षिण भारत में एक भीषण रेल दुर्घटना के कारण मेरे पिता लाल बहादुर शास्त्री ने केंद्रीय रेल मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसलिए ऐसा किया, क्योंकि वह रेल दुर्घटना की जिम्मेदारी रेल मंत्री होने के नाते अपनी समझते थे। जब वह कार्यभार नए मंत्री को सौंपकर लौटे, तब उन्होंने मेरी तरफ देखा और शायद मुझे उदास समझकर मुझसे पूछा- क्या आपको खराब लग रहा है कि मैं अब अपने देश का रेल मंत्री नहीं रहूंगा? मैंने तत्काल उत्तर दिया, नहीं, बल्कि मुझे तो खुशी है कि अब आप अधिक समय हम लोगों के साथ बिता सकेंगे। वह मुस्कराए और अंदर कमरे में चले गए।

मगर असलियत में ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पिता मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस के कामों में और अधिक व्यस्त हो गए थे। मैं और मेरे दूसरे भाई-बहन कभी-कभी उनसे इसकी शिकायत भी किया करते, लेकिन वह कहते, देश की सेवा करने का जितना अधिक मौका मिले, उतना ही उन्हें संतोष मिलता है। पिताजी रोज सुबह करीब सात बजे काम पर निकल जाते और रात में लगभग ग्यारह बजे तक लौटते। कभी-कभी तो पूरा सप्ताह बीत जाता और पिताजी से हमारी मुलाकात नहीं होती थी। यह सिलसिला हमेशा चलता रहा।

वह हमेशा सादा जीवन व्यतीत करते थे। जब प्रधानमंत्री बने, तब मैंने उनसे कहा कि वह अपने कमरे में कालीन बिछवा लें, लेकिन उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया। उनका कमरा तो हम लोगों के कमरे से भी छोटा था, बल्कि एक बारामदे में दीवार उठवाकर बनवाया गया था। एक दिन की बात है। मैं खाना खाकर पिताजी के कमरे में सोने के लिए गया। मेरे कमरे में प्रवेश करने के कुछ ही मिनट बाद उन्होंने कहा- अनिल, मैंने देखा है कि आपको बड़ों के पैर छूकर प्रणाम करना नहीं आता। आपके हाथ केवल घुटनों तक जाते हैं, पैर तक नहीं। मुझे यह बात अच्छी नहीं लगी। मैंने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, मैं ठीक से प्रणाम करता हूं। पिताजी ने कहा, ऐसी बात नहीं है और उन्होंने मुझमें ही गलती पाई थी, पर मैं अपनी बात पर डटा रहा। मैं यह समझता हूं कि अगर मेरे पिता के अलावा कोई और पिता होता, तो शायद अपने पुत्र को कोई न कोई दंड अवश्य देता, लेकिन उन्होंने इतना ही कहा- हो सकता है कि मेरे देखने में गलती हुई हो। हां, मैं उम्र में आपसे बड़ा हूं और आपका पिता हूं, इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि बड़ों को कैसे प्रणाम किया जाता है? और, मेरे देखते-देखते उन्होंने झुककर मेरे पैर छू लिए और बड़े आदर के साथ प्रणाम किया। उन्होंने तब इतना ही कहा, अगर आप इस तरह प्रणाम करते रहे हैं, तो मैं अपनी गलती मानता हूं, और अगर आप अपने प्रणाम करने में त्रुटि पाएं, तो आपको मैंने जो ढंग बताया है, उसे अपनाने की कोशिश करें। मैं शायद यह बताने में असमर्थ हूं कि मेरी गलती की वह कितनी बड़ी सजा थी!

सन् 1965 में भारत-पाकिस्तान युद्ध के समय देश में खाद्यान्न की समस्या थी, तो उन्होंने देशवासियों से आग्रह किया कि वे हफ्ते में एक समय खाना न खाएं। लोगों से अपील करने से पहले उन्होंने खुद यह व्रत रखा था और हम लोगों से भी ऐसा करने को कहा था। मुझे आज भी याद है, उस समय सोमवार की शाम घर में खाना नहीं बनता था। पिताजी दूसरों को कुछ करने के लिए तभी कहते थे, जब वह खुद उस काम को कर चुके होते।

ताशकंद जाने से कुछ दिन पूर्व वह इलाहाबाद से करीब 60 किलोमीटर दूर मांडा गए थे। उस गांव की दयनीय स्थिति को देखकर उनको अत्यंत दुख हुआ था, उन्होंने वहां के निवासियों को आश्वस्त किया था कि ताशकंद से लौटने के बाद वह उनके लिए अवश्य कुछ करेंगे। परंतु विधाता को यह मंजूर नहीं था। हालांकि, शास्त्री जी के वचन को मेरी माता ललिता शास्त्री ने पूरा करने की ठानी। बहरहाल, वह 3 जनवरी, 1966 की सुबह थी, जब लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद के लिए रवाना हो रहे थे। करीब सात बजे वह मेरे बगल से गुजरे और मेरे गालों को थपथपाते हुए बाहर निकल गए। उनके साथ मुझे भी ताशकंद जाना था, लेकिन कुछ कारणवश मेरा जाना रद्द हो गया। अपने पिता से वह मेरी आखिरी मुलाकात थी।