स्कूली शिक्षा को परोपकार जैसे नैतिक मूल्य चाहिए

परोपकार और स्वार्थ मानव विकास के दौरान विकसित प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हमने जो दुनिया बनाई है, उसमें स्वार्थ को तो सहेज लिया, लेकिन परोपकार को उसके हाल पर छोड़ दिया। जैसे, स्कूली शिक्षा को ही ले लें। पिछले दो दशकों में यह बात स्पष्ट हो…

अनुराग बेहर, सीईओ, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन परोपकार और स्वार्थ मानव विकास के दौरान विकसित प्रवृत्तियां हैं, लेकिन हमने जो दुनिया बनाई है, उसमें स्वार्थ को तो सहेज लिया, लेकिन परोपकार को उसके हाल पर छोड़ दिया। जैसे, स्कूली शिक्षा को ही ले लें। पिछले दो दशकों में यह बात स्पष्ट हो गई है कि अगर बच्चों की आर्थिक पृष्ठभूमि एक समान कर दी जाए, तो उनके सीखने की क्षमता के मामले में निजी स्कूल, सरकारी स्कूलों से बेहतर प्रदर्शन नहीं करते हैं। दुनिया भर में इस प्रवृत्ति को देखते हुए अब बाजार-व्यवस्था के कट्टर समर्थक भी शिक्षा के निजीकरण की वकालत करना बंद कर चुके हैं।

निजी स्कूलों के पक्ष में दिया जाने वाला एक तर्क बहुत सीधा और सरल था। अगर कोई स्कूल अच्छा प्रदर्शन नहीं करता, तो माता-पिता अपने बच्चे को वहां से हटा सकते हैं। दूसरी ओर, सरकारी स्कूलों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती। इस मामले में लोग यह याद रखना भूल गए कि स्कूली शिक्षा के नतीजे बहुत बाद में सामने आते हैं और उनको माप पाना भी मुश्किल होता है। ऐसे में, माता-पिता अक्सर उन बाहरी संकेतों को देखकर अपनी राय कायम कर लेते हैं, जिनका शिक्षा की गुणवत्ता से कोई लेना-देना नहीं होता। हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है, जो इस धारणा पर टिकी है कि स्वहित और तर्कसंगत सोच ही दुनिया को चलाती है। हमने बाजार को इसी तरह तैयार किया है कि वह इन दोनों का इस्तेमाल करे। अलबत्ता हकीकत यह है कि हम सबमें स्वार्थी होने के साथ-साथ परोपकारी बनने की भी उतनी ही प्रबल प्रवृत्ति होती है, जिसे हमारी व्यवस्थाएं अक्सर अनदेखा कर देती हैं।

प्रयोग के तौर पर 1960 के दशक में एक प्रयोग के तहत भूखे रीसस बंदरों को भोजन के लिए जंजीर खींचना सिखाया गया। जब उन बंदरों को यह पता चला कि जंजीर खींचने पर बगल के पिंजरे में कैद दूसरे बंदर को बिजली का झटका लगता है, तो ज्यादातर बंदरों ने जंजीर खींचना बंद कर दिया। एक बंदर ने तो अपने साथी को चोट न पहुंचाने के पश्चाताप में लगभग दो हफ्तों तक भूखा रहना पसंद किया। प्रसिद्ध जीव विज्ञानी फ्रांस डी वाल ने इन व्यवहारों का अध्ययन किया है। उन्होंने ब्रिटेन के एक चिड़ियाघर में ‘कुनी’ नाम के मादा वनमानुष को ऐसा करते देखा। इससे वह यह मानने को मजबूर हो गए कि जानवरों में भी हम इंसानों की तरह ही करुणा और परोपकार की भावना होती है।

दरअसल, हुआ यूं कि कुनी के बाड़े में एक छोटी चिड़िया (स्टारलिंग) उड़ने के क्रम में कांच की दीवार से टकराकर जख्मी हो गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुनी ने उस चिड़िया को उठाया। उसने उसके डैने को धीरे से अपने हाथों से फैलाया। इसके बाद वह बाड़े के सबसे ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई, अपने पैरों को पेड़ की टहनी पर फंसाया और चिड़िया को हवा में यूं जोर से उछाला, ताकि वह उड़ सके। चिड़िया उड़ नहीं सकी और फिर गिर गई। इसके बाद कुनी ने तब तक उसकी रखवाली की, जब तक कि वह ठीक होकर उड़ नहीं गई। वाल ने इस घटना को पशु जगत में परोपकार और गहरी सहानुभूति का एक श्रेष्ठ उदाहरण माना है। सांत्वना और सहानुभूति जैसे गुण वनमानुषों, बंदरों और हाथियों में पाए जाते हैं। हम उतने तार्किक प्राणी नहीं हैं, जितना खुद को मानते हैं। हमारी सोच और समझ को भावनाएं ही दिशा देती हैं। अपनी तर्कशक्ति और स्वार्थ को सर्वोपरि मानकर हमने ऐसी दुनिया गढ़ ली है, जो इन्हीं बातों को बढ़ावा देती है।

अब हमें इस सोच को छोड़ना होगा कि हम कुछ ‘खास’ हैं। हमें हर प्राणी के प्रति विनम्र होने की जरूरत है। हमें ऐसे सामाजिक-सांस्कृतिक तंत्र बनाने होंगे, जो हममें परोपकार की भावना को बढ़ावा दें। धर्मों ने अपने नैतिक नियमों के जरिये ऐसा ही किया है। इस प्रक्रिया में स्कूली शिक्षा की अहम भूमिका है। एक अच्छा स्कूल ऐसे बच्चे तैयार कर सकता है, जो दूसरों का ख्याल रखें, उनके साथ मिलकर काम करें और दूसरों के प्रति जिम्मेदारी महसूस करें। वे यह समझें कि भावना और तर्क मिलकर काम करते हैं, वे खूब पढ़ें, अपनी पक्की मान्यताओं पर भी सवाल उठाना सीखें और विनम्र हों। अगर हम हर स्कूल और हर नई पीढ़ी को ऐसा बना सके, तो एक बेहतर मानवीय दुनिया का निर्माण कर पाएंगे।