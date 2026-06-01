नशे के खिलाफ लड़ाई में राह दिखाता जम्मू-कश्मीर

जम्मू-कश्मीर की कहानी लंबे समय तक आतंकवाद, सीमा पार से प्रायोजित हिंसा और राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में लिखी जाती रही है। हालांकि, गोलियों और बारूदी धमाकों की आवाजों के बीच एक ऐसे खतरे की आहट को अक्सर…

श्याम नारायण लाल,प्रोफेसर, आईआईएम, जम्मू जम्मू-कश्मीर की कहानी लंबे समय तक आतंकवाद, सीमा पार से प्रायोजित हिंसा और राजनीतिक चुनौतियों के संदर्भ में लिखी जाती रही है। हालांकि, गोलियों और बारूदी धमाकों की आवाजों के बीच एक ऐसे खतरे की आहट को अक्सर अनसुना कर दिया गया, जो खामोशी से समाज को भीतर से कमजोर कर रहा था। यह खतरा घरों, विद्यालयों और महाविद्यालयों तक पहुंचकर युवाओं के सपनों को अपनी गिरफ्त में ले लेता और धीरे-धीरे परिवारों की खुशियां, समाज की नैतिक शक्ति और भविष्य की संभावनाओं को क्षीण कर देता।

वर्ष 2021 में जम्मू-कश्मीर में करीब 145 किलोग्राम हेरोइन बरामद की गई थी, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1,015 करोड़ रुपये थी। तस्करी कर लाया गया मादक पदार्थ यहां से देश के अन्य हिस्सों में भी पहुंचता है। सुरक्षा से जुड़े लोग बताते हैं कि जहां भारत के अन्य हिस्सों में मादक पदार्थों की तस्करी और बिक्री व्यावसायिक मॉडल पर की जाती है, वहीं जम्मू कश्मीर के लिए इसकी आपूर्ति निःशुल्क की जाती है। इसका अर्थ है कि अन्य मामलों में मादक पदार्थों की बिक्री से प्राप्त धन अफगानिस्तान-पाकिस्तान क्षेत्र में स्थित उत्पादकों और तस्करों तक वापस पहुंचता है, जबकि जम्मू-कश्मीर के मामले में बिक्री से प्राप्त धन-राशि भारत के अन्य हिस्सों से वापस आकर आतंकवाद और अलगाववाद को बढ़ावा देने में निवेश की जाती है।

उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा ने इसकी गंभीरता को पहचाना है। उन्होंने महसूस किया कि यह केवल स्वास्थ्य या सामाजिक चिंता का विषय नहीं, बल्कि जम्मू-कश्मीर की युवा पीढ़ी, सामाजिक स्थिरता और भविष्य के लिए एक गंभीर चुनौती है। इसी पृष्ठभूमि में 100 दिवसीय ‘नशा-मुक्त जम्मू-कश्मीर अभियान’ की शुरुआत की गई। यह अभियान सिर्फ एक प्रशासनिक पहल नहीं था, बल्कि नशे के विरुद्ध प्रदेश की जन-शक्ति को संगठित करने वाले एक व्यापक सामाजिक आंदोलन का उद्घोष भी था। बीते 11 अप्रैल को जम्मू में पदयात्रा के शुभारंभ के बाद जम्मू और कश्मीर, दोनों संभागों में इसमें अभूतपूर्व जन-भागीदारी देखने को मिली। यह संकेत है कि समाज ने नशे के खतरे को गंभीरता से समझा है और उसके विरुद्ध एकजुट होकर खड़े होने का संकल्प लिया है।

अभियान के पहले 50 दिनों के आंकड़े उल्लेखनीय हैं। 1,000 से अधिक ड्रग तस्करों की गिरफ्तारी, 341 किलोग्राम मादक पदार्थों की बरामदगी, 923 प्राथमिकी, पीआईटी-एनडीपीएस के तहत 55 गिरफ्तारियां, 89 संपत्तियों की कुर्की, 668 ड्राइविंग लाइसेंसों का निरस्तीकरण और 124 पासपोर्ट जब्त करने की सिफारिश- ये आंकड़े केवल प्रशासनिक सक्रियता का प्रमाण नहीं हैं, ये उस व्यापक दृष्टिकोण को भी दर्शाते हैं, जिसमें अपराध की जड़ों और उसकी आर्थिक संरचना पर सीधा प्रहार किया जा रहा है।

इस अभियान ने स्पष्ट संदेश दिया कि जम्मू-कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए उन नेटवर्क को भी तोड़ना होगा, जो नशे की तस्करी, अपराध और आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ‘नार्को-टेररिज्म’ की अवधारणा को इसने जन-चर्चा का विषय बना दिया है। इसने लोगों को यह समझने में सहायता दी है कि नशा सिर्फ व्यक्ति या परिवार की समस्या नहीं, बल्कि कई बार आतंकवाद, संगठित अपराध व सामाजिक अस्थिरता को पोषित करने वाली एक व्यापक चुनौती भी है।

यहां यह भी उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में नशा-मुक्त भारत का संकल्प लिया था। जम्मू-कश्मीर में चल रहा अभियान उसी व्यापक राष्ट्रीय दृष्टि का एक प्रभावशाली उदाहरण बनकर उभरा है। इसमें भारत के अन्य राज्यों के लिए भी एक महत्वपूर्ण सीख निहित है। नशीले पदार्थों का संकट अब किसी एक प्रदेश या क्षेत्र तक सीमित नहीं है। यह महानगरों से लेकर देश के सीमावर्ती जिलों तक फैल चुका है।

इस पृष्ठभूमि में जम्मू-कश्मीर का अनुभव बताता है कि नशे के विरुद्ध संघर्ष को केवल स्वास्थ्य, पुलिसिंग या सामाजिक सुधार के दृष्टिकोण से नहीं देखा जा सकता। इसके लिए बहुआयामी रणनीति आवश्यक है, जिसमें सुरक्षा, कानून, पुनर्वास और जन-भागीदारी भी समान रूप से शामिल हों।