वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को लेकर इतना सन्नाटा क्यों

भारत-नेपाल संबंधों को अक्सर ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ कूटनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक भी है। यहां सीमाएं महज नक्शों पर खिंची रेखाएं प्रतीत होती…

अमरेंद्र किशोर,वरिष्ठ पत्रकार भारत-नेपाल संबंधों को अक्सर ‘रोटी-बेटी’ के रिश्ते के रूप में देखा जाता है। यह सिर्फ कूटनीतिक अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि सदियों से विकसित सांस्कृतिक निकटता का प्रतीक भी है। यहां सीमाएं महज नक्शों पर खिंची रेखाएं प्रतीत होती रही हैं, लेकिन इस आत्मीयता के बीच एक ऐसा सन्नाटा भी मौजूद है, जो बिहार के पश्चिम चंपारण स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के जंगल में पसरा है। यह हमारी संप्रभुता, सीमा-प्रबंधन और पर्यावरणीय सुरक्षा से जुड़े गंभीर प्रश्नों को सामने लाता है।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व 70 से अधिक बाघों का बसेरा है, मगर इस अभयारण्य के सीमावर्ती इलाके के सुस्ता और चकदहवा क्षेत्र लंबे समय से विवाद के केंद्र में हैं। विभिन्न प्रशासनिक आकलनों के अनुसार, इसकी लगभग 5,478 एकड़ भूमि पर नेपाल दावा करता है। आश्चर्यजनक बात यह है कि इस मुद्दे पर राष्ट्रीय मौन रहा है। इस विवाद की जड़ें सन् 1814 से 1816 के बीच हुए आंग्ल-नेपाल युद्ध और उसके बाद हुई सुगौली संधि में निहित हैं। 1815 में हस्ताक्षरित और 1816 में प्रभावी हुई इस संधि ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी व नेपाल के बीच सीमा निर्धारण की आधारशिला रखी। राप्ती व गंडक नदियों के बीच के तराई क्षेत्र का पुनर्सीमांकन हुआ और गंडक नदी को सीमा का आधार माना गया।

प्रकृति किसी राजनीतिक नक्शे का सम्मान नहीं करती। नदियां अपने प्रवाह बदलती हैं, नए रास्ते बनाती हैं और पुराने मार्ग छोड़ देती हैं। गंडक नदी की धारा में भी परिवर्तन हुआ और उसके पुराने तथा नए प्रवाह के बीच स्थित भूमि की स्थिति जटिल होती चली गई। यहीं से प्रश्न उठ खड़ा हुआ कि सीमा नदी की वर्तमान धारा से तय होगी या उस ऐतिहासिक धारा के अनुसार, जिसे सुगौली संधि के समय आधार माना गया था?

सन् 1964 में यह विवाद गंभीर रूप में सामने आया। वाल्मीकिनगर में गंडक सिंचाई परियोजना के शिलान्यास के दौरान सीमा क्षेत्र में तनाव बढ़ा और रमपुरवा में भारतीय ग्रामीणों व नेपाल की शाही सेना के बीच हिंसक झड़प हुई। इसके बाद दोनों देशों के अधिकारियों की बैठक में यह सहमति बनी कि सीमा के पुनः सीमांकन तक यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। नए निर्माण पर रोक व पुलिस बल की तैनाती जैसे निर्णय भी लिए गए, पर समय बीतने के साथ ये निर्णय फाइलों तक सिमट गए।

आज स्थिति बदल चुकी है। जीपीएस आधारित आकलन के अनुसार, लगभग 3.75 वर्ग किलोमीटर में फैले इस क्षेत्र में दर्जनों पक्के मकान और स्थायी बसाहट मौजूद है। वन भूमि के अतिक्रमण के कारण राज्य सरकार को वन संपदा के बड़े नुकसान का अनुमान है। नरसही जंगल जैसे क्षेत्र इस विवाद की सीधी मार झेल रहे हैं।

वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत के महत्वपूर्ण संरक्षित वन क्षेत्रों में से एक है और यह अनेक वन्य जीवों, विशेषकर बाघों को रिहाइश प्रदान करता है। ऐसे में, सीमाई अनिश्चितता का प्रभाव वन्य जीवों की प्रशासनिक देखभाल पर तो पड़ता ही है, पारिस्थितिकी पर भी पड़ रहा है। सुस्ता क्षेत्र पर प्रशासनिक नियंत्रण भारत का है, जबकि नेपाल ऐतिहासिक व संधिगत आधार पर अपना दावा पेश करता है और उसे अपने नवलपरासी क्षेत्र का हिस्सा बताता है। भारत का तर्क है कि सीमा का निर्धारण नदी की वर्तमान धारा के आधार पर होना चाहिए, वहीं नेपाल 1816 की संधि के समय की नदी धारा को आधार मानता है। भारत-नेपाल सीमा का लगभग 98 प्रतिशत भाग निर्धारित हो चुका है, पर सुस्ता व कालापानी जैसे क्षेत्र आज भी लंबित हैं। सुस्ता में रहने वाले लोगों के लिए यह विवाद अंतरराष्ट्रीय राजनीति का प्रश्न नहीं, बल्कि खेत, जंगल व पहचान से जुड़ा रोजमर्रा का यथार्थ है। हालांकि, जमीनी स्तर पर टकराव की स्थिति नहीं है। दोनों देशों की सुरक्षा एजेंसियां सीमा पर सक्रिय हैं और कूटनीतिक संवाद की प्रक्रिया भी जारी है।

फिर भी, अंतिम समाधान अभी दूर है। जब तक सीमा का स्पष्ट, पारदर्शी और परस्पर स्वीकार्य सीमांकन नहीं हो जाता, तब तक यह विवाद नए-नए रूपों में सामने आता रहेगा। वक्त आ गया है कि इस सन्नाटे को दूरदृष्टि, संवेदनशीलता व ठोस संकल्प के साथ तोड़ा जाए, ताकि सीमाएं नक्शों के साथ-साथ जमीन पर भी स्पष्ट, सुरक्षित और निर्विवाद रूप से स्थापित हो सकें।