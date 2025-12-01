Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsओपिनियन नजरियाHindustan nazariya column 02 December 2025
वन्यजीवों से परेशान हुआ पहाड़ों पर जनजीवन

वन्यजीवों से परेशान हुआ पहाड़ों पर जनजीवन

संक्षेप:

उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों में बदलती परिस्थितियों ने इंसानों और वन्यजीवों, दोनों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। बादल फटने, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी कुदरती आपदाओं के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि गुलदार, बाघ और भालू जैसे जानवरों ने पहाड़ के लोगों का चैन-सुकून छीन लिया है…

Mon, 1 Dec 2025 11:16 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

राजीव पांडेय, स्थानीय संपादक, देहरादून, हिन्दुस्तान

उत्तराखंड के जंगलों और पहाड़ों में बदलती परिस्थितियों ने इंसानों और वन्यजीवों, दोनों की जिंदगी को संकट में डाल दिया है। बादल फटने, बाढ़ और भू-स्खलन जैसी कुदरती आपदाओं के घाव अभी भरे भी नहीं थे कि गुलदार, बाघ और भालू जैसे जानवरों ने पहाड़ के लोगों का चैन-सुकून छीन लिया है। बंदर और जंगली सूअरों के आतंक से पहले ही खेती-बाड़ी उजड़ चुकी थी, अब हालात यह हैं कि कस्बों और शहरों में बस चुके लोग जंगली जानवरों के निशाने पर आ गए हैं। वन विभाग ने करीब 500 गांवों को मानव-वन्यजीव संघर्ष के लिहाज से संवेदनशील घोषित किया है।

बीते 25 वर्षों के आंकड़े इस भयावह स्थिति के साक्षी हैं। उत्तराखंड में गुलदार लंबे समय से मानव-वन्यजीव संघर्ष का सबसे बड़ा कारण रहा, मगर अब बाघ व भालू भी तेजी से इंसानी बस्तियों के लिए खतरा बनकर सामने आ रहे हैं। इस साल तो हालात और खराब हैं। अभी साल पूरा भी नहीं हुआ है और भालू अब तक नौ लोगों की जान ले चुका है। उसने कई को इस हाल में पहुंचा दिया है कि वे जीवन भर आईना देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएंगे। अकेले नवंबर में पूरे प्रदेश में भालुओं के हमले की 25 से अधिक घटनाएं हो चुकी हैं।

साल 2025 से पहले के आंकड़े देखें, तो भालुओं ने किसी भी साल छह से अधिक लोगों की जान नहीं ली। आम तौर पर अक्तूबर के बाद शीत निद्रा में चले जाने वाले भालू ने इस साल उत्तरकाशी, पौड़ी, चमोली, रुद्रप्रयाग व पिथौरागढ़ के लोगों की नींद छीन ली है। इसी दौरान बाघ ने 12 लोगों की जान ले ली है, तो गुलदार 11 लोगों की। उत्तराखंड के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब बाघ गुलदार से भी बड़ा खतरा साबित हो रहे हैं।

पिछले 25 वर्षों में उत्तराखंड में मानव-वन्यजीव संघर्ष में कुल 1,260 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इनमें सबसे अधिक 541 लोग गुलदार के शिकार बने, तो बाघ ने 101 लोगों की जान ली, जबकि भालू ने 73 लोगों को मारा है। यह संकट एकतरफा नहीं है। दूसरी तस्वीर देखें, तो मनुष्यों की ही तरह जंगली जानवर भी खतरे से जूझते नजर आएंगे। अकेले पौड़ी में ही इस समय दो आदमखोर गुलदार और एक भालू की तलाश चल रही है, जिनको मारने के आदेश हो चुके हैं। बीते एक हफ्ते में दो गुलदारों को यहां कैद भी किया जा चुका है। इसके बाद भी दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर दस से अधिक पिंजरे दहशत मचा रहे जानवरों को कैद करने के लिए लगाए गए हैं। वन विभाग के करीब डेढ़ हजार कर्मचारी बचाव, गश्त और जन-जागरूकता में लगे हैं। इसके बावजूद हर तरफ भय व्याप्त है।

मानव-वन्यजीय संघर्ष की इस तस्वीर को बदलता मौसम चक्र, टूटती खाद्य शृंखला और तेजी से खाली होते पहाड़ी गांव खतरनाक बना रहे हैं। खाली पड़ चुके घर जंगली जानवरों का ठिकाना बन रहे हैं और खाद्य-पानी की तलाश उन्हें इंसानी बसावट तक खींच ला रही है। वन विभाग की गश्त, फेंसिंग और सोलर लाइटिंग जैसे उपाय इस संकट के सामने नाकाफी साबित हो रहे हैं। ऐसा लगता है, जैसे पहाड़ के लोग तीन मोर्चों पर- गुलदार, बाघ और भालू- एक साथ लड़ रहे हैं। जीवन, रोजगार, खेती-बाड़ी, बागवानी, स्कूल, पशुपालन और यहां तक कि सामाजिक संबंधों तक को इस आतंक ने जकड़ लिया है। अब शादी समारोहों में जाने से लोग डर रहे हैं, स्कूल सुरक्षित जगहों पर ले जाए जा रहे, और सामान्य जीवन प्रभावित होने लगा है।

सरकार ने लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने के लिए वन्यजीवों के हमले में मारे गए लोगों के आश्रितों की मुआवजा राशि छह लाख से बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दी है, लेकिन यह इस समस्या का समाधान नहीं। इसके लिए हमें जंगल, गांव और शहर के बीच बदलते रिश्तों को समझते हुए एक ऐसी दीर्घकालिक नीति तैयार करनी होगी, जो न सिर्फ इंसानों, बल्कि वन्यजीवों के लिए भी सुरक्षित स्थान सुनिश्चित कर सके।

पहाड़ को आबाद रखना केवल विकास का प्रश्न नहीं, यह सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संतुलन और इंसान व जानवर, दोनों के अस्तित्व से जुड़ा मुद्दा है। जब तक इस संघर्ष की जड़ तक पहुंचकर समाधान नहीं ढूंढ़ा जाता, तब तक पहाड़ में बचे हुए लोग भय की छाया में जीने को मजबूर रहेंगे।