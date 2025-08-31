Hindustan Nazariya Column 01 September 2025 भारतीय समाज की तरक्की पर दहेज हत्याओं का दाग, Nazariya Hindi News - Hindustan
भारतीय समाज की तरक्की पर दहेज हत्याओं का दाग

भारत में, खासकर हिंदू विवाह व्यवस्था में दहेज अत्यंत ही पुरानी और लज्जास्पद बीमारी है, जिसके उन्मूलन का प्रयास करते हुए सरकार को लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं। गौर कीजिए, साल 1961 में ही दहेज निषेध अधिनियम बना था…

Sun, 31 Aug 2025
कमलेश जैन,वरिष्ठ अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट

भारत में, खासकर हिंदू विवाह व्यवस्था में दहेज अत्यंत ही पुरानी और लज्जास्पद बीमारी है, जिसके उन्मूलन का प्रयास करते हुए सरकार को लगभग 65 वर्ष हो चुके हैं। गौर कीजिए, साल 1961 में ही दहेज निषेध अधिनियम बना था।

दरअसल, समय के साथ लोगों के जीवन में जैसे-जैसे पैसे आते गए, वैसे-वैसे ही दहेज उत्पीड़न के मामले भी बढ़ते चले गए। इस प्रताड़ना के तरीके भी बदले, बल्कि वीभत्स होते गए। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में निक्की भाटी की हत्या इसका ज्वलंत उदाहरण है। खबरों के मुताबिक, निक्की के अमीर पिता ने स्कॉर्पियो कार, बुलेट मोटरसाइकिल, गृहस्थी के लिए जरूरी तमाम आधुनिक सामान के साथ नगद रकम देकर बेटी का धूमधाम से विवाह किया था। ऊपर से निक्की ब्यूटी पॉर्लर चलाकर भी कमा ही रही थी। मगर निक्की के पति का लोभ कभी कम नहीं हुआ। 36 लाख रुपये और मर्सिडीज की मांग न पूरी होने पर उसने न सिर्फ निक्की को मारा-पीटा, बल्कि उस पर ज्वलनशील पदार्थ जलाकर उसे आग के हवाले कर दिया। इस कृत्य को अंजाम देने में निक्की की सास भी भागीदार रही, जिसे उसके छह वर्षीय बेटे ने भी देखा।

ऐसी हत्याओं की संख्या प्रतिवर्ष हजारों में है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि साल 2022 के अंत तक अदालतों में 60,577 मुकदमे लंबित थे, जबकि उस साल 6,516 महिलाएं दहेज के लिए जान गंवा बैठीं। दरअसल, मुकदमों के फैसलों में अनावश्यक देरी ऐसी लापरवाही है, जो अपराधियों को फलने-फूलने के मौके देती है। कानून के अनुसार, दहेज का अर्थ है, कोई संपत्ति या कीमती चीज, जो विवाह के उपलक्ष्य में एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को दी जाती हो। इसका संबंध मुस्लिम विवाह कानून की ‘मेहर’ से नहीं है। वहां शरीयत कानून लागू होता है।

दहेज कानून का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि इसमें दहेज लेना और देना, दोनों ही अपराध है, जिसकी सजा कम से कम पांच साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना होगा। इस कानून की धारा-4 के अनुसार, दहेज मांगने पर परिजनों के लिए कम से कम छह महीने की जेल का प्रावधान है, जिसे दो साल तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें जुर्माने की राशि न्यूनतम 10 हजार तय की गई है। समय के साथ-साथ दहेज की मांग, मात्रा और आकार-प्रकार बढ़ता गया है। मुझे याद है कि 1980 में बिहार में एक मामला मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें एक साइकिल के लिए दुल्हन को स्टोव से जला दिया गया था। धीरे-धीरे मांग और प्रताड़ना बढ़ती गई। आज यह लाखों-करोड़ों में पहुंच चुकी है।

दरअसल, इस आपराधिक कुकृत्य पर रोक न लगते देख भारतीय दंड संहिता में धारा 498-ए लानी पड़ी, जिसमें दुल्हन के उत्पीड़न पर तीन साल तक कैद और जुर्माने का प्रावधान किया गया। शुरू में इस कानून के तहत एफआईआर होते ही, उसमें दर्ज तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाता था। मगर जब झूठे मुकदमे दर्ज कराए जाने लगे, तो तत्काल गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गई।

सवाल यह है कि हमारे देश में यह अपराध क्यों बढ़ता जा रहा है? कानून और अदालतों के पास इसका इलाज क्यों नहीं है? यूरोप या पश्चिम के देशों में ऐसा क्यों नहीं होता? असल में, वहां विवाह या ‘लिव-इन रिलेशनशिप’ के पहले एक एग्रीमेंट बनाया जाता है, जिसको कानूनी मान्यता प्राप्त है। इसमें तमाम खर्चों और उपहारों की एक सूची बनाई जाती है, जिसको कानूनी दस्तावेज की तरह सुरक्षित रखा जाता है। इसमें किसी भी शर्त को तोड़ने को अदालत के समक्ष लाया जा सकता है। और इसके आधार पर अलग हुआ जा सकता है, उपहारों का बंटवारा हो जाता है। लोग स्वेच्छा से बिना किसी द्वेष-दुश्मनी के अलग हो जाते हैं।

हमारे यहां दहेज-तलाक का मामला हो या कोई और मुकदमा- वह वर्षों तक चलता रहता है, मानो कोई खेल आराम-आराम से खेला जा रहा हो। पति-पत्नी और उनके परिवार की जिंदगी शतरंज की बाजी बन जाती है। समाज का लालच, अदालतों की सुस्ती, न्यायपालिका की आरामपसंदी दरअसल मुकदमों को सुलझाना नहीं चाहतीं। इसलिए न कानून का भय स्थापित हो पा रहा और न इस कुरीति पर प्रभावी रोक लग पा रही है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

