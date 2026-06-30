पारंपरिक मछलियों को बचाए बिना नहीं बचेंगी नदियां

नदियों के प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में चल रही पारंपरिक बहसों के बीच एक हालिया अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने नई और चौंकाने वाली दृष्टि सामने रखी है। अमूमन जब हम बांधों, जलविद्युत परियोजनाओं या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों…

पंकज चतुर्वेदी,वरिष्ठ पत्रकार नदियों के प्रबंधन को लेकर दुनिया भर में चल रही पारंपरिक बहसों के बीच एक हालिया अंतरराष्ट्रीय अध्ययन ने नई और चौंकाने वाली दृष्टि सामने रखी है। अमूमन जब हम बांधों, जलविद्युत परियोजनाओं या जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों की चर्चा में नदियों में रहने वाले जीवों को मूक शिकार के रूप में देखते हैं। माना जाता है कि पानी का बहाव कम होने या तापमान बदलने से मछलियों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है, लेकिन वाटर रिसोर्सेज रिसर्च नामक प्रतिष्ठित शोध पत्रिका में प्रकाशित ताजा अध्ययन इस स्थापित धारणा को चुनौती देता है।

इस शोध के निष्कर्ष बताते हैं कि मछलियां जल प्रणालियों में केवल जीवन नहीं बितातीं, बल्कि वे अपने व्यवहार और शारीरिक बदलावों से पूरी नदी की बनावट, उसके पारिस्थितिकी-तंत्र, तलछट के प्रवाह और यहां तक कि बाढ़ के खतरे को भी तय करने में सक्रिय भूमिका निभाती हैं। वैज्ञानिकों ने इसे समझाने के लिए एक नया सैद्धांतिक ढांचा तैयार किया है, जिसे पारिस्थितिकी, क्रमिक विकास और जलविज्ञान का अनूठा संगम कहा जा सकता है। यह नया अध्ययन नदियों को देखने का नजरिया बदल देता है। इस अध्ययन के मुख्य सूत्रधार जियातोंग काई का मानना है कि मानव निर्मित बुनियादी ढांचों के कारण नदियों में पैदा हो रहे दबावों की वजह से मछलियों की आबादी में बहुत तेजी से अनुवांशिक बदलाव हो रहे हैं।

शोध में मुख्य उदाहरण के तौर पर नॉर्वे की अटलांटिक साल्मन मछली का अध्ययन किया गया है, जहां नदियों पर बने बिजलीघरों और बांधों के कारण पानी के प्रवाह में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया। जब बांधों से पानी का निकास कम होता है, तब नदी का जलस्तर घटने से बड़ी आकार की साल्मन मछलियों के लिए अपने पारंपरिक प्रजनन स्थलों तक पहुंचना बेहद कठिन हो जाता है। दूसरी तरफ, छोटे आकार की मछलियां पानी की इस कमी के बावजूद संकरे रास्तों से निकलकर वहां पहुंचने में सफल रहती हैं। परिणाम यह हुआ कि समय के साथ उस पूरी नदी प्रणाली में बड़ी मछलियों की तादाद घटने लगी और छोटे आकार की मछलियों की आबादी तेजी से बढ़ने लगी।

यह शोध उन पारंपरिक पर्यावरणविदों के दावों को भी कठघरे में खड़ा करता है, जो अक्सर नदियों को उनकी पुरानी ऐतिहासिक स्थिति में लौटाने की वकालत करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि अब दुनिया में ऐसी कोई आदर्श स्थिति नहीं है, जहां वापस लौटा जा सके।

भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की पांचवीं सबसे लंबी नदी गंगा भारत के अस्तित्व, आस्था और जैव विविधता की पहचान है। नदी केवल जल-धारा नहीं होती, उसका अपना तंत्र होता है, जिसमें उसके जलचर सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। गंगा-जल की पवित्रता को बरकरार रखने में उसके जल में लाखों साल से पाई जाने वाली मछलियों-कछुओं की अहम भूमिका है। जहां सरकार इसकी जल-धारा को स्वच्छ बनाए रखने के लिए हजारों करोड़ की परियोजना पर क्रियान्वयन कर रही है, वहीं यह बहुत बड़ी चेतावनी है कि गंगा में मछली की विविधता को खतरा पैदा हो रहा है और 29 से अधिक प्रजातियों को खतरे की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। ज्ञात हो कि गंगा में 143 किस्म की मछलियां पाई जाती हैं।

यमुना और गंगा को स्वच्छ बनाने की बहुत सी बड़ी परियोजनाएं तो चल रही हैं, लेकिन उनमें पारंपरिक मछलियों का जीवन बचाने के लिए कोई खास काम नहीं हो रहा। इस नए संकट से निपटने का रास्ता यही है कि भविष्य में जब भी नदियों पर कोई बांध या पानी के रास्ते बनाए जाएं, तो उनमें केवल पानी के बहाव के आंकड़ों को न देखा जाए, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि वे रास्ते हर आकार की मछलियों के लिए सुलभ हों।

नियमित नदी प्रबंधन के दौरान केवल पानी की गुणवत्ता व मछली की प्रजातियों की संख्या गिनना काफी नहीं होगा, बल्कि उनकी प्रजातियों के भीतर आ रहे जेनेटिक बदलावों पर भी लगातार नजर रखनी होगी। नदियों को जीवंत और सुरक्षित बनाए रखने के लिए अब इंजीनियरिंग के साथ-साथ जीव विज्ञान की इस नई अंतर्दृष्टि को अपनाना अनिवार्य हो चुका है।