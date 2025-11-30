Hindustan Hindi News
सच होने के करीब नक्सल मुक्त भारत का सपना

Sun, 30 Nov 2025 11:24 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
नवनीत सहगल, चेयरमैन, प्रसार भारती

पिछले पांच दशकों में भारत ने कई आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों का मुकाबला किया है। अलगाववाद, आतंकवाद और संगठित चरमपंथ ने समय-समय पर देश की स्थिरता और लोकतंत्र को चुनौती दी। इन सभी में सबसे लंबा, रक्तरंजित और जटिल संघर्ष वामपंथी उग्रवाद, यानी नक्सलवाद का रहा, जिसने एक समय देश के 126 जिलों को हिंसा, भय और अस्थिरता की चपेट में ले लिया था। यह आंदोलन सुरक्षा के मोर्चे पर ही नहीं, देश में विकास की गति, प्रशासनिक ढांचे और ग्रामीण जीवन पर लगातार चोट करता रहा।

आज दशकों बाद जब नक्सलवाद अतीत की कहानी बनने जा रहा है, तब यह सफलता कल्पना से परे लगती है, लेकिन यह सच है। ऐसे में, इस निर्णायक परिवर्तन के कारणों और रणनीति का अध्ययन बहुत आवश्यक है। इस कामयाबी के पीछे जो सबसे स्पष्ट कारण दिखाई देता है, वह है लक्ष्य-केंद्रित इच्छाशक्ति से भरा हुआ सशक्त नेतृत्व। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की दृढ़ इच्छाशक्ति ने दशकों पुराने एक अभिशाप से मुक्ति के करीब देश को पहुंचाया है। हिडमा जैसे कुख्यात नक्सली कमांडर का अंत और नक्सली नेतृत्व का लगभग सफाया हो जाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यह खूनी अध्याय अपने निर्णायक अंत की ओर बढ़ चुका है। आंकड़े गवाही देते हैं कि बीते दशक में नक्सली हिंसा 53 प्रतिशत घटी, सुरक्षाकर्मियों की शहादत 73 फीसदी कम हुई और नागरिकों की मौतें 70 प्रतिशत तक घट गईं। यही नहीं, नक्सली प्रभाव वाले जिले 126 से घटकर 2025 में केवल 18 रह गए हैं, बल्कि गंभीर श्रेणी वाले नक्सल प्रभावित जिले तो तीन तक सिमट आए हैं।

हिडमा का खात्मा इतना अहम क्यों है? दरअसल, नक्सली क्रूरता व सामरिक क्षमता का सबसे भयावह चेहरा था वह। दंडकारण्य में उसकी मौजूदगी नक्सली तंत्र की सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती थी। पीएलजीए की बटालियन नंबर 1 का मुखिया होने के साथ वह छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तेलंगाना में कई हमलों का मुख्य साजिशकर्ता था। उसकी दहशत से नक्सली कैडरों के मनोबल को मनोवैज्ञानिक धार मिलती थी। सुरक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि हिडमा के बिना न केवल पीएलजीए की कार्यकुशलता घटेगी, बल्कि युवा कैडरों की वैचारिक व सामरिक प्रेरणा भी कमजोर होगी।

पहले नक्सलवाद से निपटने के प्रयास रोकथाम, बातचीत या सीमित सैन्य कार्रवाई के बीच उलझे रहे। समस्या की जड़- विकास की कमी और शासन के अभाव- कभी रणनीति के केंद्र में ही नहीं रही। साल 2014 के बाद पहली बार माना गया कि नक्सलवाद केवल सुरक्षा नहीं, विकास और विश्वास का मुद्दा भी है। इसी सोच के तहत एकीकृत रणनीति बनाई गई, जिसमें सुरक्षा कार्रवाई और विकास कार्य समानांतर चलते रहे। सुरक्षा बलों ने जंगलों से नक्सली ठिकाने साफ किए और सरकार ने उन इलाकों में सड़क, बिजली, बैंकिंग, अस्पताल, इंटरनेट, स्कूल और आजीविका की योजनाएं पहुंचाईं। जब गांवों के लोग सरकार की मौजूदगी महसूस करने लगे, तो नक्सलवाद का जनाधार स्वतः टूटने लगा।

साल 2014 से 2025 के बीच नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 17,589 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 20,815 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। अस्पताल, मोबाइल टावर, जन-धन खाते, उज्ज्वला, भूमि अधिकार और कौशल कार्यक्रमों ने जनता को पहली बार विकास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। कौशल विकास योजना के तहत 48 आईटीआई व 61 कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए 495 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए, जिनमें से 46 आईटीआई और 49 केंद्र संचालित हो रहे हैं। सरकारी योजनाओं के लाभ जब सीधे खातों में पहुंचने लगे, तो नक्सलवाद के खिलाफ सामाजिक प्रतिरोध खड़ा हुआ।

दंडकारण्य, अबूझमाड़, लातेहार, सुकमा, मलकानगिरी और गढ़चिरौली जैसे इलाके कभी सुरक्षा बलों के लिए ‘नो-गो जोन’ माने जाते थे, आज वही इलाके ड्रोन निगरानी, आधुनिक हथियारों और सुरक्षा पोस्टों की स्थायी मौजूदगी के साथ सामान्य संचालन क्षेत्र बन चुके हैं। सरकार का लक्ष्य मार्च 2026 तक देश को पूर्णतः नक्सल-मुक्त बनाना है और अब यह लक्ष्य दूर की कल्पना नहीं, बल्कि मूर्त होती वास्तविकता है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)