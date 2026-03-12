मुफ्त योजनाएं शुरू करने की होड़ कहां रुकेगी

लगभग 154 ईसा पूर्व रोमन साम्राज्य के सुधारवादी शासक-योद्धा गैयस ग्रैकस ने लोगों के लिए राहत की व्यवस्था की थी। उनका शासन बाजार से कम कीमत पर नागरिकों को अनाज उपलब्ध कराता था। मकसद यही था कि खाद्य पदार्थों की कीमतें स्थिर रहें और गरीबों को सुरक्षा मिले…

आदित्य सिन्हा, नीति विशेषज्ञ

बहरहाल, आज भारत में हम देखते हैं कि सब्सिडी या मुफ्त योजनाओं की बहार है। 16वें वित्त आयोग द्वारा कराए गए एक अध्ययन के अनुसार, केंद्र सरकार ने 2018-19 में सब्सिडी और नकद हस्तांतरण पर 2,706 अरब रुपये और 2023-24 आते-आते 6,303 अरब रुपये खर्च किए। यह तब है, जब दर्जनों स्कीम, पेंशन, लोन माफी, निवेश प्रमोशन सब्सिडी और बिजली में छूट को सब्सिडी नहीं माना जाता है। मिसाल के लिए, आंध्र प्रदेश ने 35,100 करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी के लिए रखे हैं, जबकि वहां बिजली वितरण कंपनियों पर 26,466 करोड़ रुपये का कर्ज पहले से है।

अध्ययन के अनुसार, 2018-19 से 2025-26 के बीच बड़े समूहों के लिए कैश ट्रांसफर स्कीम में 53.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। 2018-19 में सिर्फ तेलंगाना ने अपने कुल व्यय का 10 प्रतिशत से ज्यादा सीधे नकद हस्तांतरण के लिए दिया। 2025-26 के बजट अनुमानों के अनुसार, नौ राज्य इस स्तर पर आ गए हैं। अब सब्सिडी की परिभाषा भी बदल गई है। वर्ष 2018-19 में नकद हस्तांतरण में कुल सब्सिडी का 16 प्रतिशत गया था, जो 2025-26 तक 47.4 प्रतिशत होने का अनुमान है।

अनेक राज्यों में खाद्यान्नों के रूप में दी जा रही सब्सिडी की रकम को अब सीधे खाते में दिया जाने लगा है। वित्तीय रूप से यह प्रवृत्ति बहुत खतरनाक है। यह इसलिए मायने रखता है, क्योंकि पैसा सीमित है। 16वें वित्त आयोग ने सब्सिडी खर्च और पूंजीगत व्यय के बीच बड़ा नकारात्मक रिश्ता पाया है। सीधा बैंक खाते में दिया जाने वाला हर रुपया ऐसा रुपया है, जो सड़क, स्कूल या अस्पताल पर खर्च हो सकता था। सीधे नकद देने वाले नौ राज्यों में से छह घाटे में चल रहे हैं। असल में, ये राज्य नकद हस्तांतरण योजनाओं के लिए कर्ज ले रहे हैं।

अब इस पर विचार कीजिए कि इस पैसे का उपयोग कहां होता है? तमिलनाडु में 89.5 प्रतिशत घरों को मुफ्त बिजली मिलती है, जिसमें सबसे उच्च आय वर्ग के 85.2 फीसदी परिवार भी शामिल हैं। पंजाब में 75.1 प्रतिशत सबसे अमीर घरों को मुफ्त बिजली मिलती है। ये राज्य उन लोगों को हजारों करोड़ की बिजली सब्सिडी दे रहे हैं, जो आराम से बिल चुका सकते हैं। दूसरी ओर, जब उनसे बिजली वितरण कंपनियों का बकाया मांगा जाता है, तो वे वित्तीय घाटे का बहाना बनाते हैं। देश के सभी राज्यों को मिला दें, तो कुल बिजली सब्सिडी बिल 2,600 अरब रुपये तक पहुंच गया है।

बिजली वितरण कंपनियों को बार-बार राहत पैकेज देने के बाद भी समस्या बनी हुई है। आज स्थिति यह है कि विद्युत वितरण कंपनियों पर कुल कर्ज 7,402 अरब रुपये का है। सवाल यह भी है कि असल में ये सब्सिडी किसे मिल रही है? आंध्र प्रदेश ने पाया है कि उसके नौ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षा पेंशन पाने वाले या तो अयोग्य हैं या गलत तरीके से पेंशन लाभ ले रहे हैं। और तो और, अनेक मृतकों के खाते में भी हर महीने पेंशन जा रही है।

इस मोर्चे पर 16वें वित्त आयोग की सिफारिशें समझदारी भरी हैं। मुफ्त योजनाओं में सुधार की जरूरत है। सभी राज्य खातों में पैसा भेजने की होड़ में लगे हैं, ऐसे में, सवाल है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा?

गौर कीजिए, राेमन सम्राट गैयस ग्रैकस मुफ्त अनाज वितरण शुरू करते समय नहीं, उसे सुधारने की कोशिश में मारे गए थे। रोमन साम्राज्य की अगली पीढ़ियों ने इससे सीखा। भारत की अगली पीढ़ी भी इस पर ध्यान देगी।