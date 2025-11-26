जलवायु संरक्षण की जंग से जुड़ने लगे ज्यादातर देश

संक्षेप: ब्राजील में शनिवार को संपन्न कॉप-30 इसको लेकर नहीं था कि जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या किया जाए? यह तो पहले से सबको पता है। अलबत्ता, यह सम्मेलन इस बारे में था कि उन उपायों को कैसे अमल में लाया जाए…

सुमंत सिन्हा,संस्थापक और सीईओ, रीन्यू ब्राजील में शनिवार को संपन्न कॉप-30 इसको लेकर नहीं था कि जलवायु संकट से निपटने के लिए क्या किया जाए? यह तो पहले से सबको पता है। अलबत्ता, यह सम्मेलन इस बारे में था कि उन उपायों को कैसे अमल में लाया जाए? ऐसे में, जलवायु संबंधी कार्रवाइयों से जुड़ी छह सच्चाइयां हमें जाननी चाहिए।

पहली, पेरिस समझौते से अमेरिका के बाहर निकलने के बाद भी काम हो रहे हैं। गौरतलब है कि सत्ता संभालते ही राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को ऐतिहासिक जलवायु समझौते से बाहर निकाल ले आए और जलवायु संरक्षण पर कोई भी कदम उठाने से बचते रहे। फिर भी, जलवायु संबंधी कार्रवाईयां चलती रहीं। जलवायु जैसे वैश्विक मुद्दों पर इस तरह की निरंतरता महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह निवेश बढ़ाने में कारगर साबित होती है।

दूसरी, स्वच्छ ऊर्जा की तरफ बदलाव धीमा जरूर है, लेकिन लंबे समय से नजरंदाज की गई अन्य जलवायु प्राथमिकताओं पर ध्यान दिया जा रहा है। मसलन, 115 देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए अपनी योजनाओं और प्रतिबद्धताओं का खाका, यानी एनडीसी जमा किया है। अक्षय ऊर्जा के इस्तेमाल को लेकर भी प्रतिबद्धताएं बढ़ी हैं। हम 2030 तक अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता को दोगुना करने की ओर अग्रसर हैं। वैसे, एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि वनों व महासागरों के संरक्षण के लिए छह अरब डॉलर की प्रतिबद्धता जताई गई है। यह उल्लेखनीय है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन हमारे उत्सर्जन का आधा हिस्सा सोख लेते हैं।

तीसरी, जीवाश्म ईंधन का चरणबद्ध खात्मा अब भी मुश्किल में है। इस मुद्दे पर तमाम देशों को सहमत करना उतना ही कठिन है, जितना इस काम को संपन्न करना। कॉप-28 में बेशक इस मुद्दे को उठाया गया था, लेकिन कॉप-30 में इसको लेकर रोडमैप नहीं बन सका। जीवाश्म ईंधन का उपयोग कम करने के साथ ही हमें वैकल्पिक संसाधनों का इस्तेमाल बढ़ाना होगा, साथ ही उत्पादन में जो कमी आएगी, उसका भी निदान खोजना होगा। यह जटिल काम है और प्रतिस्पर्द्धी हितों के बीच अभूतपूर्व सहयोग की मांग करती है। हालांकि, इसे तुरंत शुरू करने की दरकार भी है।

चौथी, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के अनुकूल कदम उठाने पर बात तो हुई, लेकिन बहुत कम। विकसित देशों ने विकासशील देशों को जलवायु संकट के प्रभावों से निपटने और बुनियादी ढांचे आदि के लिए 2035 तक तीन गुना रकम देने का वायदा किया है। यह सुनने में तो अच्छा लगता है, पर देर से उठाया गया अस्पष्ट और अपर्याप्त कदम है। बाढ़ और सूखा झेल रहे देशों के लिए यह अस्तित्व का सवाल है।

पांचवीं, भारत का प्रभाव बढ़ रहा है। अक्षय ऊर्जा को साकार करने में जिस क्षमता का परिचय भारत ने दिया है, उससे उसने उचित ही विकसित देशों की कमजोर इच्छाशक्ति पर कड़ा रुख अपनाया। भारत ने विकासशील देशों के लिए और अधिक आर्थिक मदद की मांग भी की। यह बेहद अहम रुख है, क्योंकि अगले पांच वर्षों में दुनिया को उत्सर्जन में और ज्यादा कमी करने व वित्त-पोषण की जरूरत है, न कि यथास्थिति से आत्मसंतुष्ट होने की। यह काम जारी रहेगा। डर यह है कि कॉप ने व्यापार पर चर्चा के लिए दो साल की प्रक्रिया पर सहमति जताई है और यूरोपीय संघ का कार्बन टैरिफ 2026 में हमारे निर्यातकों पर असर डालेगा, जिससे प्रतिस्पर्द्धा कमजोर होगी। इस मुद्दे का समाधान अब यूरोपीय संघ के साथ चल रहे व्यापार-समझौता संबंधी चर्चाओं में ढूंढ़ना होगा।

छठी, भू-राजनीति हावी है, लेकिन व्यापार जगत के हितों को बातचीत की मेज पर जगह मिलनी ही चाहिए। चूंकि अमेरिका बाहर निकल गया है, इसलिए कॉप-30 में वैश्विक ताकत बनने का जोड़-तोड़ खूब चला। उभरते गठबंधन और व्यापार, महत्वपूर्ण खनिज, जलवायु वित्त जैसे जटिल मुद्दों को तब तक के लिए टाल दिया गया है, जब तक कि व्यापक व्यापार समझौते नहीं हो जाते।

साफ है, कॉप-30 ने इस बंटी हुई दुनिया में जलवायु परिवर्तन पर बातचीत को जीवित रखा है। 190 देशों ने दिखाया है कि वे अब भी जलवायु संकट की लड़ाई में हैं, बेशक अभी जीत नहीं मिल रही है, लेकिन वे हार भी नहीं मान रहे। मौजूदा हालात में यही जीत है।