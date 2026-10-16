आपका शरीर तीर्थस्थल

कर्माशय का अर्थ है, समस्त संस्कारों की समष्टि। हम जो भी कार्य करते हैं, वह हमारे चित्त रूपी सरोवर में एक लहर उठा देता है। हम सोचते हैं कि इस काम के समाप्त होते ही वह लहर भी चली जाएगी…

कर्माशय का अर्थ है, समस्त संस्कारों की समष्टि। हम जो भी कार्य करते हैं, वह हमारे चित्त रूपी सरोवर में एक लहर उठा देता है। हम सोचते हैं कि इस काम के समाप्त होते ही वह लहर भी चली जाएगी; पर वास्तव में वैसा नहीं होता। वह तो बस सूक्ष्म आकार धारण कर लेती है, पर रहती वहीं है। जैसे ही हम उस कार्य को स्मरण में लाने का प्रयत्न करते हैं, वह फिर से उठ जाती है और लहर रूप धारण कर लेती है। इससे यह स्पष्ट है कि वह मन के ही भीतर छिपी हुई थी; यदि ऐसा न होता, तो स्मृति ही संभव न होती।

मनुष्य का हर एक कार्य, हर एक विचार, वह चाहे शुभ हो, चाहे अशुभ, मन के गहरे प्रदेश में जाकर सूक्ष्म भाव धारण कर लेता है और वहीं संचित रहता है। शुभ और अशुभ, दोनों प्रकार के विचार को क्लेश कहते हैं, क्योंकि योगियों के मतानुसार दोनों से ही अंत में दुख उत्पन्न होता है। याद रखिए, इंद्रियों से जो सुख मिलता है, वह अंत में दुख ही लाता है; क्योंकि भोग से और अधिक भोग की तृष्णा होती है और इसका अनिवार्य फल होता है दुख।

मनुष्य की वासना का कोई अंत नहीं है; वह लगातार वासना पर वासना रचता जाता है, और जब ऐसी अवस्था में पहुंचता है, जहां उसकी वासना पूर्ण नहीं होती, तो उसका फल होता है- दुख। इसीलिए योगी शुभ या अशुभ समस्त संस्कारों की समष्टि को क्लेश कहते हैं; ये क्लेश आत्मा की मुक्ति में बाधक होते हैं।

हमारे सारे कार्यों के सूक्ष्म मूल संस्कारों के बारे में भी ऐसा ही समझना चाहिए। वे कारण स्वरूप होकर इहजीवन अथवा परजीवन में फल प्रसव करते हैं। विशेष स्थलों पर ये संस्कार, अधिक प्रबल रहने के कारण बहुत शीघ्र अपना फल दे देते हैं; अत्युत्कट (अत्यधिक) पुण्य या पाप कर्म इहजीवन में ही अपना फल सामने ला देता है। योगी कहते हैं कि जो मनुष्य इहजीवन में ही अत्यंत प्रबल शुभ संस्कार उपार्जित कर सकते हैं, उन्हें मृत्यु तक बाट जोहने की आवश्यकता नहीं होती। वे इसी जीवन में अपने शरीर को देवशरीर में परिणत कर सकते हैं।

शरीरशास्त्र के अनुसार, भोजन का अर्थ है- सूर्य से शक्ति ग्रहण। वह शक्ति पहले वनस्पति में प्रवेश करती है, उस वनस्पति को कोई पशु चर लेता है, फिर उस पशु को मनुष्य। इसे वैज्ञानिक भाषा में व्यक्त करना हो, तो कहना पड़ेगा कि हमने सूर्य से कुछ शक्ति ग्रहण करके उसे अपने अंगीभूत कर लिया। योगियों का कहना है कि वे केवल मन की शक्ति से शक्ति-संग्रह कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हम बिना किसी साधारण उपाय का अवलंबन किए यथेष्ट शक्ति भीतर ले सकते हैं। हम मकड़ी की तरह क्यों बद्ध हों?