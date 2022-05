नियमों से क्या भागना

एक बार मैं पश्चिमी भारत में सागर के तटवर्ती मरुस्थल में भ्रमण कर रहा था। बहुत दिनों तक निरंतर पैदल भ्रमण करता रहा। किंतु प्रतिदिन यह देखकर मुझे महान आश्चर्य होता कि चारों ओर सुंदर-सुंदर झीलें हैं.....

इस खबर को सुनें