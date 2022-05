अभिभावक है स्त्री-शक्ति  

यह जीवन मिलने और बिछड़ने का एक सिलसिला है। हम स्थायी रूप से स्थिर रह नहीं पाते। स्थिरता और परम शांति तो ध्यान और समाधि में ही संभव है। हमारे जीवन को सही दिशा देने के लिए सहज रूप से हमें कई लोग मिलते है

