सुख की खोज और धर्म

सुख की कामना मिटती नहीं। कोई व्यक्ति सुख-दुख की सीमाओं से परे कैसे जा सकता है?

सुख की इच्छा प्रत्येक प्राणी की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। संसार में ऐसा कोई जीव नहीं है, जो सुख चाहता न हो और दुख से बचना न चाहता हो। कीट-पतंगों से लेकर मनुष्य तक, सभी शांति और सुख की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। इन सभी प्राणियों में मनुष्य सबसे अधिक विकसित और बुद्धिमान है।

मनुष्य और पशु के बीच मूलभूत अंतर उनके सुख की अवधारणा में निहित है। पशुओं का सुख मुख्यतः शरीर-केंद्रित होता है। यदि उन्हें पर्याप्त भोजन मिल जाए और सोने के लिए सुरक्षित स्थान हो, तो वे संतुष्ट रहते हैं। बहुत कम पशु मानसिक शांति या जीवन के गहरे अर्थ को लेकर चिंतित होते हैं। इसके विपरीत मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है। वह जानता है कि भौतिक सुख सीमित हैं और वे स्थायी आनंद नहीं दे सकते।

जब से मानव जीवन अस्तित्व में आया है, मनुष्य शाश्वत सुख की खोज में लगा हुआ है। अनुभव ने उसे सिखाया है कि अच्छा भोजन, सुंदर वस्त्र, आरामदायक घर या भौतिक संपत्ति- इनमें से कोई भी स्थायी सुख नहीं दे सकता। जैसे, रसगुल्ला खाने पर क्षणिक आनंद मिलता है, पर निगलते ही उसका स्वाद समाप्त हो जाता है। उसी तरह सुख क्षणिक है, वस्तु सीमित है, इसलिए उससे मिलने वाला आनंद भी सीमित ही होगा।

यहां स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि स्थायी सुख का स्रोत क्या है? उत्तर सरल है- जो स्वयं असीम है, वही असीम और शाश्वत आनंद दे सकता है। सीमित वस्तु अनंत सुख कैसे दे सकती है? सांसारिक ज्ञान सीमित है। चाहे संसार में कितनी ही पुस्तकें क्यों न हों, उनमें संचित ज्ञान की सीमा तय है। इसके विपरीत ब्रह्म विद्या या सहज ज्ञान असीम है। शास्त्रों में इसको ही आध्यात्मिक विज्ञान कहा गया है।

जब तक मनुष्य उस अनंत सत्ता की ओर नहीं बढ़ता, तब तक वह स्थायी सुख प्राप्त नहीं कर सकता। इसी खोज में मनुष्य ने धर्म की अवधारणा विकसित की। विवेकशील मनुष्य यह समझ गया कि सीमित वस्तुओं के पीछे भागना अंततः निराशा ही देगा। इसलिए बुद्धिमान लोग धर्म साधना के मार्ग को अपनाते हैं। कहा गया है, आध्यात्मिक साधना बचपन से शुरू कर देनी चाहिए।

विद्वान हों या अशिक्षित, वीर हों या व्यापारी, श्रमिक हों या धनवान- सभी के लिए धर्म अनिवार्य है। मृत्यु के बाद मनुष्य के साथ न धन जाता है, न पद, न संबंध। उसके साथ केवल धर्म जाता है। इसलिए मनुष्य को, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए, आध्यात्मिक साधना अवश्य करनी चाहिए। यही जीवन की सबसे बड़ी बुद्धिमानी है और यही स्थायी सुख की सच्ची राह है।