समय से परेशान

संक्षेप: इंतजार करना अब दंड भोगने जैसा मालूम होता है। इस रवैये ने लोगों से उनकी नींद छीन ली है। नींद के लिए एक शांत दिमाग चाहिए, जो अपने आप...

आज आदमी का मन समय को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। हर किसी को कहीं-न-कहीं जल्दी पहुंचना है। लोग लक्ष्य-केंद्रित हो गए हैं। अगर कोई लक्ष्य है, तो वहां जल्दी पहुंचना है, किसी और से भी ज्यादा जल्दी। इस रफ्तार के पागलपन की वजह से ‘इंस्टेंट’ चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं।

रफ्तार जितनी बढ़ गई है, उतना अधैर्य बढ़ गया है। सब कुछ अभी चाहिए। भोजन का नाम भी हो गया ‘फास्ट फूड’! इसका ‘साइड इफेक्ट’ भी है। तेज रफ्तार के साधनों की सनक ने लोगों को बहुत ज्यादा बेसब्र बना दिया है। इंतजार करना दंड भोगने जैसा मालूम होता है। इस रवैये ने लोगों से उनकी शांति, उनका आराम और उनकी नींद छीन ली है। नींद के लिए एक शांत दिमाग चाहिए, जो अपने आप में ठहरकर विश्राम कर सके।

ओशो कहते हैं, मुझे इस स्थिति में एक सकारात्मक पहलू भी दिखता है। यह बात कि लोग एक पल का भी इंतजार नहीं कर सकते, इसका मतलब है कि वे हर पल को बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। हर पल की इस अहमियत का इस्तेमाल उन्हें ध्यान से परिचित कराने के लिए किया जा सकता है, क्योंकि ध्यान का मतलब है- पल में जीना, क्षण क्षण जीना। ध्यान करने वाला भी हरेक पल को अहमियत देता है, लेकिन फर्क यह है कि वह हर पल में गहराई से उतरता है, जबकि तेज आदमी पल को सतही तौर पर जीता है। वह पागलों की तरह एक पल से दूसरे पल में कूद रहा है।

इस स्थिति का रचनात्मक तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। मन की बेचैनी दूर करने के लिए ध्यान की छोटी-छोटी विधियां करें, जो तुरंत नतीजे दे सकती हैं। ये विधियां आप काम-काज करते हुए कर सकते हैं। अलग से जाकर बैठने की जरूरत नहीं है। अपनी सांस को अंदर आते और बाहर जाते हुए देखें। इसे बदलने की कोशिश न करें, सिर्फ देखने से ही सांस धीमी हो जाएगी। अपना काम करते रहें और सांस को देखते रहें। सांस धीमी होने के साथ आपका मन ‘रिलैक्स’ होने लगेगा और अपने आप शांति की शीतल बयार बहने लगेगी।

इस भरी दुनिया में क्या आपको अपनी याद रहती है? नहीं, लोग खुद को भूल ही जाते हैं। अब प्रयत्नपूर्वक खुद को याद करें। जब कभी भी आपको अपनी याद आए, अपना ध्यान वर्तमान पल में ले आएं। कभी-कभी आप भूल जाएंगे तो कोई हर्ज नहीं, फिर से ध्यान को खींचकर यहां ले आएं। आप महसूस करेंगे, अचानक तनाव खो गया है।

एक दिन के लिए टेलीग्राम की तरह बात करें। आप व्यर्थ बोलने में कितनी ऊर्जा खर्च करते हैं, कोई हिसाब है? कम बोलें, सिर्फ जरूरी शब्दों का इस्तेमाल करें, ज्यादा से ज्यादा दस शब्द। इससे बहुत ऊर्जा बचेगी!