अतीत को पकड़ना

Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाhindustan mansa vacha karmana column 30 october 2025
Wed, 29 Oct 2025 10:45 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
मानव मन या तो अतीत होता है या भविष्य। वर्तमान में मन की कोई सत्ता नहीं। और मन ही संसार है इसलिए वर्तमान में संसार की कोई सत्ता नहीं। और मन ही समय है, इसलिए वर्तमान में समय की भी कोई सत्ता नहीं।

अतीत का वस्तुतः कोई अस्तित्व नहीं है, सिर्फ स्मृतियां हैं। जैसे रेत पर छूटे हुए पगचिह्न। चित्त पर जो बीत गया है, व्यतीत हो गया है, उसकी छाप रह जाती है। उसी छाप में अधिकतर लोग जीते हैं। अब जो नहीं है, उसमें जिएंगे, तो आनंद कैसे पाएंगे? प्यास तो है वास्तविक और पानी पीएंगे स्मृतियों का, तो बुझेगी प्यास? धूप तो है वास्तविक और छाता लगाएंगे कल्पनाओं का, रुकेगी धूप उससे?

अतीत का कोई अस्तित्व नहीं। वह जा चुका, मिट चुका। मगर हम जीते हैं अतीत में, और इसीलिए हमारा जीवन व्यर्थ, अर्थहीन, थोथा है। हम जीते तो हैं, मगर जी नहीं पाते हैं। जीते तो हैं, लेकिन घिसटते हैं। ऐसे जीने में नृत्य नहीं, संगीत नहीं, उत्सव नहीं। खास बात यह है कि अतीत रोज बड़ा होता जाता है। जैसे-जैसे वह बड़ा होता है, वैसे-वैसे हमारे सिर पर बोझ बड़ा होता है। इसलिए छोटे बच्चों की आंखों में जो निर्दोषता दिखाई पड़ती है, जो संतत्व दिखाई पड़ता है, वह बूढ़ों की आंखों में खोजना मुश्किल हो जाता है। उनमें हजार तरह के झूठ इकट्ठे हो जाते हैं। सारा अतीत ही झूठ है।

जीसस एक सुबह झील पर रुके। सूरज अभी उगा न था, बस उगने को था। एक मछुआरे ने झील में जाल फेंका। जीसस ने उस महुआरे के कंधे पर हाथ रखा, तो मछुआरे ने पलटकर उनकी ओर देखा। सूरज की पहली किरणें जीसस के चेहरे पर पड़ीं, उस मछुआरे की आंख जीसस की आंख से मिली और बात हो गई। क्षण भर सन्नाटा रहा और जीसस ने कहा, छोड़ यह जाल, पकड़ लीं तुमने बहुत मछलियां, मैं तुझे परम धन खोजने का सूत्र देता हूं। ऐसा जाल फेंकना सिखाता हूं कि परमात्मा ही उसमें फंसें। उनसे कम को क्या फांसना?‌

वह जीसस के पीछे लग गया। वे दोनों गांव से बाहर निकलने को ही थे कि एक आदमी भागता आया और कहा, इस पागल आदमी के साथ कहां जा रहे हो? तुम्हारे पिता की मृत्यु हो गई है। वापस चलो, पिता का अंतिम संस्कार करना है या नहीं? उस युवक ने जीसस से कहा, मुझे क्षमा करें, मैं पिता का अंतिम संस्कार करके तीन दिन बाद लौट आऊंगा।

तब जीसस ने उससे कुछ बातें कहीं। उन्होंने कहा एक पल का ही भरोसा नहीं है, तो कल का क्या भरोसा? तेरे पिता को पक्का था कि आज वह मर जाएंगे? तीन दिन बाद यह किरण रहेगी, जो तुझमें आज फूटी है? हम सब पीछे लौटकर देखते हैं। इस अतीत के उपद्रव से भविष्य का उपद्रव पैदा होता है।

ओशो