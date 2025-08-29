hindustan mansa vacha karmana column 30 August 2025 अभिशाप या वरदान, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
अभिशाप या वरदान

अज्ञानता में आशीर्वाद भी अभिशाप बन जाते हैं, और समझ में आने पर अभिशाप भी आशीर्वाद बन जाते हैं। असली सवाल अभिशाप या आशीर्वाद का नहीं है। असली सवाल उस कीमिया को जानने का है, जो कांटों को फूलों में बदल देती है…

एकनाथ प्रतिदिन भोर में गोदावरी नदी में स्नान करने जाते थे। जैसे ही वह स्नान करके लौटते, एक व्यक्ति उन पर थूक देता। वह हंसते और फिर से स्नान करते। धर्म के स्वयंभू संरक्षकों ने उस व्यक्ति को इस काम पर रखा था, लेकिन शर्त यह थी कि उसे उसका इनाम तभी मिलेगा, जब वह एकनाथ को क्रोधित कर दे।

एक दिन, दो दिन, एक सप्ताह, दो सप्ताह बीत गए और उस व्यक्ति के सारे प्रयास व्यर्थ होते गए। फिर उसने एक आखिरी प्रयास किया। एक दिन उसने एकनाथ पर एक सौ सात बार थूका। एकनाथ हर बार हंसते और फिर से गोदावरी में स्नान करने चले जाते। उस व्यक्ति ने एक सौ आठवीं बार थूका। एकनाथ हंसे और फिर से स्नान किया। फिर वह लौटकर उस आदमी के सामने खड़े हो गए, इस उम्मीद में कि शायद वह फिर से थूकेगा, लेकिन वह सचमुच बहुत थक गया था। बार-बार थूकने से उसका मुंह सूख चला था।

एकनाथ ने प्रार्थनापूर्ण हृदय से कुछ देर प्रतीक्षा की और फिर उससे कहा : आपको धन्यवाद देने के लिए शब्द कैसे ढूंढ़ूं? पहले मैं गोदावरी की गोद का आनंद केवल एक बार ही भोगता था, लेकिन आपकी पुण्य प्रेरणा से मुझे यह आनंद दो बार मिलने लगा और आज का तो कहना ही क्या? मुझे गोदावरी में एक सौ आठ स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है! यह आपका ही श्रम है, और मैं उसका फल भोग रहा हूं!

ओशो

