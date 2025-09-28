Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 29 September 2025 एक खोजी की वाणी, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Sun, 28 Sep 2025
एक खोजी की वाणी

जिंदगी हमसे रोज नए उत्तर मांगती है, वह बंधी हुई धाराओं में नहीं रुकना चाहती। जो कौम रुक जाती है, वह पिछड़ जाती है। महात्मा गांधी का राजनीतिक योगदान तो सभी को पता है, लेकिन उनकी आध्यात्मिक क्षमता के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं।

ओशो ने महात्मा की विशेषता का बखान करते हुए कहा है, गांधी एक अद्भुत आदमी थे। मैं मानता हूं कि गांधी ने हिम्मत की थी, उनके पास तैयार उत्तर नहीं थे। हिन्दुस्तान में अगर पिछले दो हजार वर्षों में किसी आदमी ने इसके जीवन को गति दी, तो वह गांधीजी थे। और गति देने का एकमात्र कारण था कि उनके पास तैयार उत्तर नहीं थे। उन्होंने जिंदगी को जीने की कोशिश की; जिंदगी का सामना करने की कोशिश की। जिंदगी से जूझकर जो उत्तर आया, वह उन्होंने दिया। गांधीजी ने कहा, उनकी वाणी सर्वज्ञ की नहीं है, एक खोजी की वाणी है। इसलिए उन्होंने अपनी जीवनी का नाम दिया : सत्य के प्रयोग। सत्य की उपलब्धि नहीं, भूल-चूक की आशंका है इस प्रयोग में।

गांधीजी ने अपने शरीर के साथ भी बड़े प्रयोग किए। शरीर का कैसे और कितना उपयोग करना है, अपनी शक्ति को कैसे बचाकर रखना है, ताकि संकट के समय काम आ जाए। एक अंग से अगर काम कर रहे हैं, तो बाकी अंगों को सो जाने दें। यदि पांवों से काम ले रहे हैं, तो उनसे ही काम लें, पूरे शरीर को तनाव से न भरें। उसका परिणाम यह होगा कि आपमें एक शक्ति का स्रोत निर्मित होगा। गांधीजी हमेशा तलवार की धार पर जीते थे, इसलिए उन्हें तटस्थ और स्थितप्रज्ञ होने की आवश्यकता थी। ये गुण उनके भीतर सहज ही समाए हुए थे।

ऐसा हुआ, गांधीजी 1942 के आंदोलन में पकड़े गए। वह जब सभा से घर पहुंचे, तो उनके सचिव महादेव देसाई ने उनसे कहा कि बापू, अब देर नहीं है कि पुलिस आती होगी, आपके ऊपर वारंट है। सारे लोगों के हाथ-पैर कांप रहे हैं और सारे लोग घबराए हुए हैं। गांधीजी ने इसे ऐसे सुना, मानो किसी और के बारे में बात हो रही है। वह बोले, पुलिस को आने दो, मैं तब तक थोड़ा विश्राम कर लूं। एक झपकी ले लूं। गांधीजी लेट गए और उन्होंने झपकी लेनी शुरू कर दी। पुलिस आई। सारे लोग घबराए हुए थे। उन्हें लग रहा था कि हुकूमत कहीं उनको जिंदा ही न छोड़े, लेकिन गांधीजी ने शांति से कहा, मेरे नींबू-पानी का वक्त हो गया है, नींबू निचोड़ दो।

वह शरीर में जी रहे थे, लेकिन शरीर को पकड़े हुए नहीं थे। जेल भी जाना पड़े तो क्या? अभी तो दोपहर की झपकी का वक्त है, उसे क्यों छोड़ें? शरीर कहीं भी हो, मन को तो शांत रख ही सकते हैं।

अमृत साधना

