इच्छा सबसे प्रबल प्रेरणा

Tue, 28 Oct 2025 11:09 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
मानव विकास की पूरी यात्रा इस तथ्य को स्पष्ट करती है कि उसकी वास्तविक प्रगति केवल भौतिक या बौद्धिक क्षेत्र तक सीमित नहीं है। आज के युग में, जब विज्ञान और तकनीक ने जीवन को सुविधाजनक बनाया है, तब भी मनुष्य के भीतर शांति और संतुलन की खोज जारी है। यह खोज तभी पूर्ण होती है, जब कर्म में श्रद्धा, ज्ञान में विनम्रता और भक्ति में आत्म-समर्पण का भाव जुड़ जाए। इसलिए, मानव जीवन का चरम उद्देश्य बाहरी उपलब्धियां नहीं, बल्कि आत्मिक उत्कर्ष है, जहां मनुष्य अपने सीमित ‘मैं’ से ऊपर उठकर उस अनंत चेतना का अनुभव करे, जो उसके अस्तित्व का मूल है।

इच्छा मानव जीवन की सबसे प्रबल प्रेरणा है। यह मनुष्य को निरंतर उन्नति के मार्ग पर अग्रसर करती है। जब उसने अपने जीवन को बेहतर बनाने का संकल्प लिया, तब पाया कि उसकी प्रगति में अनेक व्यक्तिगत और सामाजिक खामियां बाधक हैं। इन सीमाओं से मुक्ति पाने का प्रयास ही उसकी उत्क्रांति की शुरुआत बना।

मानव अस्तित्व त्रिपक्षीय है- भौतिक, मानसिक और आध्यात्मिक। प्रारंभिक युग में मनुष्य का ध्यान केवल पहले दो क्षेत्रों पर केंद्रित रहा। आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश की कुंजी उसके पास तब नहीं थी, इसलिए उसका विकास अधूरा था। मनुष्य ने जब जीवन की सीमाओं को पहचाना, तब उसने कर्म के माध्यम से उन्नति का मार्ग अपनाया। यही क्रमिक परिवर्तन कर्मयोग कहलाया, यानी कर्म द्वारा चेतना का विकास। आनंद मार्ग दर्शन के अनुसार, वास्तविक कर्मयोग वह है, जिसमें हर कर्म साधना बन जाए। कर्मयोग ने मनुष्य को कर्मशील, जिज्ञासु और सक्रिय बनाया।

इसके बाद मनुष्य ने अनुभव किया कि केवल बाहरी प्रयास पर्याप्त नहीं हैं। भौतिक सीमाओं के पार जाकर जब उसने विचार, कल्पना और विवेक की शक्ति को विकसित किया, तो मानसिक परिवर्तन आरंभ हुए। यह अवस्था ज्ञानयोग की थी। ज्ञानयोग ने मनुष्य को विवेकशील बनाया और उसे यह बोध कराया कि सच्ची प्रगति आंतरिक जागरण में है। इस प्रक्रिया में मनुष्य ने अपनी खामियों, भय और सीमाओं से जूझना सीखा।

लेकिन सीमित मस्तिष्क के सहारे यह संघर्ष आसान न था। मनुष्य ने अनुभव किया कि यदि वह अपनी मानसिक प्रवृत्तियों को एकाग्र कर उन्हें ब्रह्मांडीय चेतना में विलीन कर सके, तो उसी ऊर्जा की सहायता से वह अपनी कमजोरियों को शीघ्र दूर कर सकता है। यही विचार भक्तियोग के रूप में प्रकट हुआ।

भक्ति मार्ग केवल पूजा का नहीं, बल्कि आत्मा और ब्रह्मांड के बीच प्रेम व एकत्व का मार्ग है। भक्तियोग ने मनुष्य को यह सिखाया कि पूर्णता किसी उपलब्धि का परिणाम नहीं, बल्कि समर्पण की अवस्था है।

श्री श्री आनंदमूर्ति