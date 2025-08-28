hindustan mansa vacha karmana column 29 August 2025 मन पर नियंत्रण, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाhindustan mansa vacha karmana column 29 August 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानThu, 28 Aug 2025 11:04 PM
मन पर नियंत्रण

पिछले कुछ समय में मस्तिष्क की गतिविधियों को समझने के लिए काफी काम हुआ है। अगर आप दिमाग में हलचल मचाते न्यूरॉन पर गौर करें, तो पाएंगे कि इनकी गतिविधि में जबर्दस्त तालमेल होता है। शरीर का ठीक से काम करना इस तालमेल का ही नतीजा है। न्यूरॉन की गतिविधियों में असाधारण समायोजन की वजह से ही शरीर में करोड़ों चीजें हो रही हैं।

मगर दुर्भाग्य से, ज्यादातर लोगों के अनुभव में उनका मन एक जंजाल, एक सर्कस बन गया है। हालांकि, सर्कस असल में बेहतरीन तालमेल का नमूना है, जिसे जान-बूझकर बेतरतीब जैसा दिखाया जाता है। यहां तक कि सर्कस का जोकर भी एक जिमनास्ट होता है, उसमें जबर्दस्त काबिलियत होती है। फिर भी उसे जोकर जैसा बनाकर रखा जाता है। अहम मुद्दा यह है कि हम इस सर्कस को कैसे चलाते हैं? यह दिमाग, जो हमारे जीवन में सबसे चमत्कारिक संभावना है, एक पीड़ा पैदा करने वाली मशीन क्यों बन गया है?

आइए, इसको इस तरह से देखते हैं। आप अच्छा कब महसूस करते हैं? जब आप खुश और आनंदित होते हैं। आपका शरीर सुखद महसूस कर रहा होता है, तो हम इसे स्वास्थ्य कहते हैं। अगर बहुत सुखद हो जाता है, तो हम उसे सुख मिलना कहते हैं। अगर आपका मन सुखद महसूस कर रहा है, तो हम इसे शांति कहते हैं। अगर वह ज्यादा सुखद हो जाता है, तो हम इसे आनंद कहते हैं।

अगर आपकी भावनाएं सुखद महसूस करती हैं, तो हम इसे प्रेम कहते हैं। अगर वह बहुत ज्यादा सुखद हैं, तो हम उसे करुणा कहते हैं। अगर आपकी जीवन-ऊर्जाएं सुखद हो जाती हैं, तो हम इसको कृपा कहते हैं और अगर वे बहुत अधिक सुखद होती हैं, तो हम उसे परमानंद कहते हैं। हर इंसान बस यही परमानंद तो चाह रहा है।

अगर मैं आपसे उस समय मिलूं, जब आप बहुत खुश हों, तब आप एक शानदार और उदार इंसान लगते हैं। लेकिन अगर आपसे मेरी मुलाकात उस वक्त हो, जब आप बहुत दुखी या परेशान हों, तो आप बहुत खराब इंसान लगते हैं। वास्तव में, हरेक इंसान अपने भीतर और बाहर खुशी तलाश रहा है। बाहरी खुशी लाखों चीजों पर निर्भर करती है। हम बाहरी स्थितियों को संभाल तो सकते हैं, पर उनको कुछ हद तक ही मन-मुताबिक बना सकते हैं। लेकिन जब आंतरिक स्थिति की बात आती है, तब उसमें सिर्फ एक चीज शामिल है, और वह हैं आप। कम से कम यहां तो आपको वैसा होना चाहिए, जैसा आप चाहते हैं। अगर वैसे ही हो पाते, तो यह पक्का है कि आप खुद को दुख नहीं देते।

ऐसा क्यों है कि मैं जैसा चाहता हूं, वैसा नहीं हो पाता? ऐसा सिर्फ इसलिए है, क्योंकि आपके भीतर बुनियादी चीजें आपसे निर्देश नहीं ले रहीं।

सदगुरु जग्गी वासुदेव

INDIA

