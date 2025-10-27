अंतर्विरोध से मुक्ति

संक्षेप: हमें अपने चारों ओर और खुद के भीतर भी अंतर्विरोध नजर आता है। चूंकि हम अंतर्विरोध में जीते हैं, हमारे अंदर शांति का अभाव है, और इसीलिए बाहर भी ऐसा ही है। हम क्या होना चाहते हैं और क्या हैं, इसी दुविधा में लगातार डोलते रहते हैं…

हमें अपने चारों ओर और खुद के भीतर भी अंतर्विरोध नजर आता है। चूंकि हम अंतर्विरोध में जीते हैं, हमारे अंदर शांति का अभाव है, और इसीलिए बाहर भी ऐसा ही है। हम क्या होना चाहते हैं और क्या हैं, इसी दुविधा में लगातार डोलते रहते हैं। यह एक सीधा, स्पष्ट तथ्य है कि अंतर्विरोध की स्थिति द्वंद्व पैदा करती है और जहां द्वंद्व है, वहां शांति नहीं हो सकती। इस भीतरी अंतर्विरोध को किसी दार्शनिक द्वैतवाद के रूप में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझना, उससे पलायन करने का सरल तरीका होगा। अंतर्विरोध द्वैत की ही एक अवस्था है, ऐसा कहने से हमें लगता है कि समस्या हल हो गई। मगर यह समाधान एक समझौता भर है, जो बस वास्तविकता से पलायन में मदद करता है।

हममें अंतर्विरोध क्यों है? हम जो कुछ हैं, उससे भिन्न होने की चाह का यह अंतहीन संघर्ष क्यों है? हमारे अंदर का यह अंतर्विरोध एक वास्तविकता है, कोई तत्व-मीमांसक द्वैतवाद नहीं। ‘जो है’ उसको समझने में तत्व-मीमांसा का कोई महत्व नहीं है। हम द्वैतवाद आदि के बारे में चाहे जितनी चर्चा करें, पर इस सबका मूल्य ही क्या है, यदि हमें अपने भीतर के अंतर्विरोध का पता ही नहीं है कि हमारे अंदर परस्पर विरोधी इच्छाएं, स्वार्थ और लक्ष्य किस कदर मौजूद हैं? अपने अंदर के इस अंतर्विरोध, इस प्रतिरोध को समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह द्वंद्व लाता है; और विरोध में, संघर्ष में हम व्यक्ति के तौर पर सर्जनशील नहीं हो सकते।

हम जिस स्थिति में हैं, पहले उसके बारे में हमें स्पष्ट हो लेना चाहिए। हमारे भीतर अंतर्विरोध है, अतः संघर्ष भी होगा और संघर्ष विनाश है, बरबादी है। ऐसी हालत में हम वैर-भाव, कलह, कटुता तथा दुख के अलावा और कुछ नहीं पैदा कर सकते। यदि हम इस स्थिति को भली-भांति समझ सकें और इस प्रकार अंतर्विरोध से मुक्त हो सकें, तो आंतरिक शांति संभव है।

अब प्रश्न उठता है कि हममें से प्रत्येक व्यक्ति में यह अंतर्विरोध क्यों जन्म लेता है? निश्चित रूप से इसका कारण कुछ बनने की हमारी आकांक्षा है। हम सब कुछ बन जाना चाहते हैं। जब तक हम समय की, उपलब्धि की और ऊंचे पद की शब्दावली में सोचते रहेंगे, अंतर्विरोध रहेगा। हमारा मन आखिरकार समय की ही उत्पत्ति है। विचार बीते हुए कल पर, अतीत पर आधारित है, और जब तक विचार समय के क्षेत्र में कार्य करता रहता है, कुछ बनने, पाने के संदर्भ में सोचता रहता है, तब तक अंतर्विरोध रहता ही है, क्योंकि हम जो है, उसका सामना करने में समर्थ नहीं होते। जो है, उसका उसी रूप में अनुभव करने पर, उसे समझने पर, उसके प्रति निष्पक्ष रूप से जागरूक रहने पर ही विघटनकारी अंतर्विरोध से मुक्ति पाई जा सकती है।