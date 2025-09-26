सखा धर्म अनमोल

आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। कभी तुमने गौर किया है कि किसी भी सुखद अनुभूति में तुम अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हो? जब किसी फूल को सूंघते हो, कोई स्वादिष्ट खाना चखते हो या किसी वस्तु का स्पर्श करते हो…

आत्मा ही आनंद का स्वरूप है। कभी तुमने गौर किया है कि किसी भी सुखद अनुभूति में तुम अपनी आंखें क्यों मूंद लेते हो? जब किसी फूल को सूंघते हो, कोई स्वादिष्ट खाना चखते हो या किसी वस्तु का स्पर्श करते हो, तुम्हारी आंखें बंद हो जाती हैं। सुख वह है, जो तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है, वहीं दुख आत्मा से विमुख करता है। दुख का यही अर्थ है कि तुम अपरिवर्तनशील आत्मा पर केंद्रित होने के बदले विषय-वस्तु में फंसे हो, जो परिवर्तनशील हैं। सभी इंद्रियां केवल डाइविंग बोर्ड की भांति हैं, जो तुम्हें वापस आत्मा तक पहुंचाती हैं।

सखा वह है, जो तुम्हारी इंद्रिय बन गया है, जो तुम्हारी इंद्रिय ही है। यदि तुम मेरी इंद्रिय हो, इसका मतलब तुम्हारे द्वारा मुझे ज्ञान मिलता है; तुम मेरी छठी इंद्रिय हो। जैसे मैं अपने मन पर विश्वास करता हूं, ठीक वैसे ही मैं तुम पर विश्वास करता हूं। एक मित्र केवल इंद्रिय-विषय हो सकता है, लेकिन सखा स्वयं इंद्रिय बन जाता है।

सखा तो वह साथी होता है, जो सुख और दुख, दोनों ही अनुभवों में तुम्हारे साथ रहता है। सखा वह है, जो तुम्हें आत्म-स्थित करता है। यदि तुम किसी विषय-वस्तु में फंसे हो, जो ज्ञान तुम्हें वापस आत्मा की ओर लाता है, वही सखा है। ज्ञान तुम्हारा साथी है और गुरु केवल ज्ञान के प्रतिरूप हैं। सखा का सच्चा अर्थ है, वह मेरी इंद्रियां है, मैं संसार को उसी ज्ञान द्वारा, उसके माध्यम से देखता हूं।

यदि तुम्हारी सोच देवी है, तो तुम समस्त संसार को दिव्य दृष्टि से देखोगे। कुछ वर्षों में तुम्हारा मस्तक मिट्टी में होगा, जीते जी तो अपना सिर कीचड़ से मत भरो।