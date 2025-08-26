गजानन का सुंदर संदेश

भगवान गणेश की प्रतिमा देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि एक चेतना और सर्वोच्च सत्ता को हाथी के रूप में ही क्यों दर्शाया गया है? वास्तव में, हाथी में कुछ अद्भुत गुण होते हैं, जैसे निर्भयता तथा उसकी राजसी चाल…

भगवान गणेश की प्रतिमा देखकर मन में यह प्रश्न उठता है कि एक चेतना और सर्वोच्च सत्ता को हाथी के रूप में ही क्यों दर्शाया गया है? वास्तव में, हाथी में कुछ अद्भुत गुण होते हैं, जैसे निर्भयता तथा उसकी राजसी चाल। वह अपने मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को रौंदते हुए आगे बढ़ता जाता है।

हाथी अधिकार, धैर्य, शक्ति और साहस का भी प्रतीक है। दैवीय गुणों के प्रतीक के रूप में भगवान गणेश को एक हाथी के रूप में चित्रित किया गया है और जब हम भगवान गणेश की पूजा करते हैं, तो इन सभी गुणों को अपनी चेतना में आत्मसात करने में सक्षम होते हैं। उनकी लंबी सूंड दर्शाती है कि सच्चा ब्रह्मज्ञान वह है, जिसमें ज्ञान व कर्म, दोनों रूपों का क्रियान्वयन हो, दोनों में समरसता हो।

जब हम भगवान गणेश की आराधना करते हैं, तो हमारे भीतर भी हाथी जैसे गुण जागृत होने लगते हैं और हम उनको अपनाने लगते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि आप जिस किसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उसके गुणों को ग्रहण करने लगते हैं। इसलिए यदि आप गणेश जी पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तो उनके गुण आपको प्रभावित करने लगते हैं। ऐसे गुण आप में विकसित होने लगते हैं। आप सभी बाधाओं को पार करने लगते हैं।

हाथी में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। इनका सिर बहुत बड़ा होता है, जो ज्ञान और बुद्धिमत्ता को दर्शाता है। इनके कान भी बड़े-बड़े होते हैं, जो पंखे के समान हिलते हैं और आंखें छोटी होती हैं, जो इस बात की सूचक हैं कि जो कुछ भी आप सुनते-समझते हैं, उसका अनुसरण करना केवल रूप-रंग पर ध्यान देने और उसे महत्व देने की अपेक्षा अधिक बुद्धिमत्ता का काम है। इसलिए जो कुछ भी हम देखते और सुनते हैं, उनको आपस में जोड़कर हमें देखना चाहिए।

हाथी अपनी सूंड का उपयोग दो कार्यों के लिए करता है। सूंड से वह सूंघता भी है और फिर उसी के अनुसार उस पर कार्य करता है। इसी प्रकार, हम ज्ञान में भी पहले सूंघते हैं और तत्पश्चात उस पर कार्य करते हैं। सूंड ज्ञान शक्ति तथा कर्म शक्ति के बीच आदर्श संतुलन को दर्शाती है। सूंघने का अपना महत्व है। एक लोकप्रिय लोकोक्ति है- दाल में कुछ काला है, अगर ऐसा कुछ आभास बुद्धिमान व्यक्ति को होता है, तो वह समाधान के लिए तुरंत कार्रवाई करता है।

हाथी के एक वह दांत होता है, जो हमें बाहर से दिखाई देता है, जबकि उनके पास भोजन चबाने के लिए अलग से भी दांत होते हैं, जो दिखाई नहीं पड़ते, क्योंकि वे उनके मुंह के अंदर होते हैं। ऐसे ही, गणेश जी का भी एक बाह्य दांत होता है, जिसका भाव है कि हमें एक ही लक्ष्य पर पैनी दृष्टि रखनी चाहिए।