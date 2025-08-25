Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 26 August 2025 पधारो गजानन जी, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाHindustan Mansa Vacha Karmana Column 26 August 2025

पधारो गजानन जी

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानMon, 25 Aug 2025 11:02 PM
गणेश देवताओं के बीच केवल पूजनीय नहीं, बल्कि सबसे आत्मीय भी प्रतीत होते हैं। उनका रूप अद्वितीय है, तो जीवन के गूढ़ रहस्यों से ओत-प्रोत भी। वह विघ्नन के हर्ता हैं, परंतु केवल संकटों को हरते नहीं, बल्कि जीवन की जटिलताओं को सरलता में रूपांतरित कर देने वाले सृष्टिकर्ता भी हैं। उनके मस्तक पर हाथी का स्वरूप केवल बल का प्रतीक नहीं, बल्कि स्मृति और धैर्य का द्योतक है। हाथी की प्रज्ञा और स्थिरता से युक्त यह रूप बताता है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए केवल शक्ति नहीं, धैर्य भी अनिवार्य है। उनके कान इतने विशाल हैं, मानो वे सम्पूर्ण जगत की ध्वनियों को सुन सकें- मनुष्य की करुण पुकार से लेकर ब्रह्मांडीय निनाद तक। उनकी आंखों में गहन आत्मीयता है, जो यह स्मरण कराती है कि शक्ति जब करुणा से जुड़ती है, तभी दिव्यता प्रस्फुटित होती है। उनका उदर जीवन की उदारता और विशालता का प्रतीक है, जहां सुख-दुःख, राग-द्वेष, वैभव-दैन्य सभी स्थान पाते हैं।

गणेश के चार हाथ जीवन-दर्शन का प्रत्यक्ष रूप हैं। एक हाथ परशु धारण किए हुए है, जो असत्य को काटने व अहंकार को भंग करने की शक्ति का संकेत है। दूसरा हाथ अंकुश लिए है, जो इंद्रियों की चंचलता को संयमित करता है। तीसरे हाथ में मोदक है- आनंद और तृप्ति का प्रतीक, जो बताता है, संयमित जीवन के बाद ही सच्चा सुख मिलता है। और चौथा हाथ आशीर्वाद देता हुआ है, जिसमें असीम करुणा और आश्वासन का भाव है।

उनकी सवारी मूषक है- एक छोटा-सा जीव, जो सामान्यतः उपद्रव और चपलता का प्रतीक माना जाता है, किंतु गणेश उसे अपने चरणों में स्थान देकर यह बताते हैं कि महानता तभी पूर्ण होती है, जब सबसे सूक्ष्म और नगण्य को भी महत्व दिया जाए। यही संदेश है कि ब्रह्मांड की महत्ता सबसे छोटे प्राणी तक के अस्तित्व को स्वीकार करने से ही सुनिश्चित होती है। गणेश लोक-जीवन की आत्मा भी हैं। मिट्टी की मूर्तियां बनाकर उन्हें घरों में आमंत्रित किया जाता है और अंततः जल में विसर्जित कर दिया जाता है। यह परंपरा सृजन और विसर्जन के चक्र का संकेत है, जो स्मरण दिलाती है कि देवत्व मिट्टी और जल से अलग नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु की सतत प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है।

गणेश का स्मरण आरंभ का प्रतीक है। ‘श्रीगणेश’ कहना केवल परंपरा नहीं, बल्कि आत्मबल का आह्वान है। यह स्वीकार है कि मार्ग में अवरोध आएंगे, परंतु उनके स्मरण से वे सरल हो जाएंगे। गणेश केवल देवता नहीं, बल्कि भारतीय चेतना की सामूहिक धड़कन हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि कुरूप और सुंदर का भेद झूठा है। वह अनादि भी हैं, अनंत भी, और उनका आशीष पाकर हर आरंभ मंगलमय हो उठता है।

परिचय दास

INDIA

