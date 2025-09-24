भाग्य को क्यों कोसना

न केवल राजनीतिज्ञ, बल्कि ज्योतिषी और धर्मगुरु भी आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें स्नेह-सद्भावना के बल पर आपका दिल जीतना नहीं आता। इसलिए आपके अंदर एक तरह का भय और अपराध-बोध…

न केवल राजनीतिज्ञ, बल्कि ज्योतिषी और धर्मगुरु भी आपको अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें स्नेह-सद्भावना के बल पर आपका दिल जीतना नहीं आता। इसलिए आपके अंदर एक तरह का भय और अपराध-बोध पैदा करके ये आपको चक्कर में डालते हैं। इन लोगों ने आपके मन में यह विश्वास बिठा रखा है कि आपकी हार-जीत का फैसला करने वाला तत्व केवल आपका भाग्य है।

एक बात समझ लीजिए। ईश्वर कोई फिल्मी खलनायक नहीं कि आपसे बदला लेने के लिए आपके सही ढंग से काम करने पर भी सफलता से आपको वंचित कर दे। थोड़ी देर के लिए मान लें कि भाग्य के अनुसार पहले से तय है कि आज आपको भोजन मिलना ही मिलना है, तो आप एक ऐसे वीरान वन में जाकर बैठिए, जहां आपकी देखभाल करने वाला कोई न हो। पास में कोई फल गिरे, तो उसे भी नहीं छूना। ईश्वर चाहेंगे, तो स्वयं आकर आपके मुंह में भोजन का कौर डालेंगे, इसी विश्वास के साथ इंतजार में बैठे रहिए। देखिए कि अंत में आपके भाग्य की जीत होती है या भूख की?

मेरे पास एक पुरानी मारुति कार थी। एक सज्जन उसे खरीदना चाहते थे। बोले, ‘सद्गुरु जी, आपकी गाड़ी की संख्या मेरे लिए खुशकिस्मती ला सकती है। आप जो भी दाम बताएं, मैं खरीद लूंगा।’

मैं हंस पड़ा। पूछा, ‘आप किस नंबर की बात कर रहे हैं? रजिस्ट्रेशन नंबर या इंजन नंबर?’ वह चकरा गए। अपने ज्योतिषी से परामर्श लेने के बाद लौटे और बताया कि रजिस्ट्रेशन नंबर ही महत्व रखता है।

मैंने कहा, ‘पहले गाड़ी चलाकर देखिए। पूरा संतोष कर लेने के बाद ही खरीदें।’ उन्होंने यह कहते हुए गाड़ी चलाकर देखने से मना कर दिया कि ‘भाग्यशाली नंबर ही अहमियत रखता है।’

मुश्किल से एक महीना बीता होगा। उन्होंने वह कार बेच दी। दरअसल, गाड़ी चलाते समय आगे वाली सीट का स्प्रिंग उखड़ गया, जिससे वह पीछे की ओर धकेल दिए गए। उन्होंने सोचा कि किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें पीछे से खींच दिया। बस, इसी डर से उन्होंने गाड़ी बेच दी। गाड़ी खरीदकर ले जाते हुए मंदिर के द्वार पर फोड़े गए नारियल से कोई फायदा न हुआ, न पहियों के नीचे दबाए गए नींबू ही काम आए। खास बात तो यह है कि उनकी भाग्यशाली संख्या भी उन्हें दगा दे गई।

अगर आपको वांछित वस्तु नहीं मिल रही है, तो उसके लिए आप ही पूरी तरह जिम्मेदार हैं। अपने जीवन के निर्माण में आपने पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। जिस पद या वस्तु को पाने की अभिलाषा आपके मन में उठी, उसके लिए उचित रूप से अपने को तैयार नहीं किया। यह आपकी गलती है, भाग्य का खेल बिलकुल नहीं है।