छुट्टियां किसे चाहिए

दुनिया में एक भी ऐसी संस्कृति नहीं है, जो छुट्टियों की सार्थकता पर सवाल उठाए। दरअसल, लोग छुट्टियों का इंतजार करते हुए काम करते हैं। आखिर वे कौन से पहलू हैं, जो रोज के कामकाज को बोरियत, तनाव, थकान से भर देते हैं? उनमें सबसे अहम यह है कि आप जो काम कर रहे हैं, उससे आपको प्रेम नहीं है। फिर चाहे स्त्रियां घर का काम कर रही हों या पुरुष दफ्तरों व दुकानों में काम कर रहे हों। हर कोई एक बोझ ढो रहा है!

दूसरे, उस काम से उनकी बहुत सी अपेक्षाएं हैं, जो पूरी नहीं होतीं। इसलिए दिल में कोई खुशी नहीं होती। जब खुशी न हो, तो व्यक्ति छुट्टी का इंतजार करता है। अब तो ‘वीक एंड’ हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। काम और अवकाश के इस चक्र को समझना मजेदार है। छह दिन काम और एक दिन विश्राम, यह अवधारणा ईसाई है। ईसाई धर्मगुरुओं ने माना कि ईश्वर ने छह दिन काम किया और एक दिन विश्राम। रविवार की छुट्टी का उदय इसी अवधारणा से हुआ है। क्या आपको पता है कि भारत में 10 जून, 1890 तक सब लोग हफ्ते में सातों दिन काम करते थे? वह तो मुंबई के कपड़ा मिलों के मजदूरों के लिए नारायण लोखंडे ने एक आंदोलन शुरू किया कि उन्हें एक दिन काम से छुट्टी मिलनी चाहिए। सात साल के संघर्ष के बाद अंग्रेज सरकार मान गई और उन्होंने रविवार की छुट्टी शुरू की।

लेकिन छुट्टियां भारतीय संस्कृति का अंग नहीं हैं। कुछ दिन धार्मिक उत्सव के जरूर होते थे, पर काम से छुट्टी लेने के लिए नहीं होते थे। काम करना शरीर के लिए इतना ही जरूरी माना जाता था, जितना सांस लेना। लोगों की मानसिकता इतनी सरल थी कि वे काम को पूजा मानते थे और उसका फल भगवान को अर्पण करते थे।

इधर जैसे-जैसे मनुष्य की बौद्धिकता विकसित होती गई, उसका अहंकार मजबूत होता चला गया। और जब अहंकार कोई भी कृत्य करता है, तो उसका बोझ बनता है। इस अहंकार ने मनुष्य की सरलता छीन ली। छुट्टी का वास्तविक अर्थ है, आप जो भी कर रहे हैं, उससे छुटकारा पाना। यह काम का अनादर है। क्या ऐसा संभव है कि आपका काम ही आपको विश्रांत करे, आनंद दे? छुट्टी की जरूरत ही न पड़े? यह केवल परिकल्पना नहीं है, सच्चाई है। जिनका अपने काम से लगाव है, उन्हें काम एक मजबूरी नहीं, बल्कि एक सृजन लगता है, उन्हें काम से ही ऊर्जा मिलती है।

भारत में मनुष्य जीवन को लीला मानते हैं; लीला यानी खेल। हम तो उस सर्जनशीलता के वंशज हैं, जो हर दिन, हर पल सृजन कर ही रही है। और सृजन कोई काम नहीं है, वह तो समय की लहरों के साथ अठखेलियां करना है, इस कारण समय को बांटने का प्रश्न ही नहीं उठता है।