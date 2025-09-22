hindustan mansa vacha karmana column 23 September 2025 सच्ची क्रांति तभी होगी, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
ओपिनियन मनसा वाचा कर्मणा

Mon, 22 Sep 2025
अभी हम जो कुछ भी कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उससे हम अशांति की ओर, क्लेश और दुख की ओर ही बढ़ रहे हैं। अपने जीवन को देखिए, आप पाएंगे कि हमारा जीवन सदा दुख के कगार पर है। युद्ध को रोकने के हमारे सभी प्रयत्न, हमारी सामाजिक गतिविधियां, हमारी राजनीति, राष्ट्रों के सम्मेलन, मूलत: संघर्ष ही अधिक पैदा करते हैं। जीवन के पीछे-पीछे विनाश चल रहा है।

क्या इस क्लेश को हम तुरंत समाप्त कर सकते हैं? क्या उलझन और दुख की जकड़न से मुक्ति पा सकते हैं? बुद्ध या ईसा जैसे महान व्यक्ति आए, उन्होंने किसी आस्था को स्वीकार किया और संभवतः अपने को दुख से मुक्त कर लिया। परंतु वे कभी दुख का निवारण नहीं कर पाए, कभी भ्रांति को समाप्त न कर सके। अतः हमारी समस्या, आपकी समस्या यह है कि क्या इस क्लेश से हम तत्क्षण बाहर निकल सकते हैं?

यदि इस विश्व में रहकर भी आप उसका अंग बनना अस्वीकार कर दें, तो आप इस अशांति से निकलने में औरों की सहायता करेंगे- भविष्य में नहीं, कल नहीं, बल्कि अभी, इसी क्षण। निस्संदेह, यही हमारी समस्या है। युद्ध आता दिखता है, जिसका रूप कहीं अधिक विनाशकारी, अधिक भयावह होगा। निस्संदेह, हम उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि झगड़े कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। परंतु हम तुरंत उस भ्रांति और क्लेश को देख-समझ सकते हैं। हमें उनको महसूस करना होगा, और तब हम उस स्थिति में होंगे कि दूसरों में भी सत्य के उस बोध को जगा सकें। इस क्लेश से निकलने का यही एक मार्ग है। प्रत्यक्ष बोध केवल वर्तमान में हो सकता है; परंतु यदि आप कहें कि मैं इसे कल करूंगा, तो भ्रांति की लहरें आप पर अधिकार जमा लेंगी और आपको सदा के लिए भ्रांति की गिरफ्त में रहना होगा।

क्या उस अवस्था का घटित होना संभव है, जब आप सत्य का स्वयं, प्रत्यक्ष बोध कर लें और भ्रांति का पूरी तरह से अंत कर दें? मेरा मानना है कि यह किया जा सकता है, पर किसी विश्वास या मान्यता के आधार पर नहीं। इस असाधारण क्रांति को लाना, जिसका अर्थ पूंजीपतियों से पीछा छुड़ाकर दूसरे वर्ग को स्थापित करना नहीं है, इस अद्भुत आमूल परिवर्तन को लाना है, जो एक सच्ची क्रांति है, यही एक चुनौती है।

जिसे प्रायः क्रांति कहा जाता है, यह दक्षिणपंथी विचारों का ही वामपंथी विचारों के अनुसार संशोधन या सातत्य है। वामपंथी विचार का तात्पर्य दक्षिणपंथी विचारों को ही संशोधित रूप में बनाए रखना है। यदि दक्षिणपंथी विचार ऐंद्रिक मूल्यों पर आधारित है, तो वामपंथी विचार भी ऐंद्रिक मूल्य ही है, अंतर मात्रा या अभिव्यक्ति का है। अतः सच्ची क्रांति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के साथ अपने संबंधों को लेकर सचेत हों।

जे कृष्णमूर्ति

