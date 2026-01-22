जागने का समय

संक्षेप: यह जीवन वसंत ऋतु है और तुम सोए-सोए बिताए दे रहे हो! वसंत आ गया, फूल खिल गए हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सारा जगत उल्लास से भरा है और तुम सोए-सोए बिता दोगे? तुम मूर्च्छित ही बने रहोगे…

यह जीवन वसंत ऋतु है और तुम सोए-सोए बिताए दे रहे हो! वसंत आ गया, फूल खिल गए हैं, पक्षी गीत गा रहे हैं, मोर नाच रहे हैं, सारा जगत उल्लास से भरा है और तुम सोए-सोए बिता दोगे? तुम मूर्च्छित ही बने रहोगे? तुम कैसे पागल हो! जागने की घड़ी आ गई, वसंत द्वार थपथपा रहा है। सब तरफ राग-रंग है। सब तरफ प्रभु की वर्षा है। सूरज निकल आया, किरणों का जाल फैल गया। तुम कैसे पागल हो कि अभी भी सोए हो! फिर कब जागोगे तुम?

क्या सोवै तू बावरी, चाला जात वसंत।/ चाला जात वसंत, कंत ना घर में आए। प्यारे को तूने खोजा ही नहीं। प्यारे को घर भी नहीं बुलाया। प्यारे को पाती भी न लिखी, निमंत्रण भी नहीं भेजा और वसंत के जाने के क्षण करीब आने लगे। यह जीवन अभी है, अभी खो जाएगा। यह सदा नहीं रहेगा। जीवन आता है, चला जाता है। यह क्षणभंगुर है। इसे प्रभु की पुकार बना लो। अगर यह प्रभु की पुकार बन जाए और प्रभु की तरफ यात्रा शुरू हो जाए, तो तुम ऐसे वसंत में पहुंच जाओगे, जो आता है, फिर जाता नहीं। वहां सनातन के फूल खिलते हैं। एस धम्मो सनंतनो! जिसको बुद्ध कहते हैं, शाश्वत, सनातन, जो कभी नहीं मुरझाता।

इस निश्चित समय के जगत में, समय की व्यवस्था में, जो भी पैदा होता है, मर जाता है। वसंत आया भी नहीं कि उसके जाने की तैयारी शुरू हो जाती है। सुबह हुई और सांझ होने लगी। जन्म हुआ और मृत्यु होने लगी। मिले नहीं कि बिछुड़ने की घड़ी आने लगी। इस वसंत के द्वार जरा-सी देर के लिए खुलते हैं, लेकिन इस द्वार का जो सदुपयोग कर ले, वह परम वसंत को उपलब्ध हो जाए। अभी प्रेमी के बिना ही तुझे रहना पड़ रहा है। स्वामी से मिलन ही न हुआ। मालिक से कोई संबंध ही न जुड़ा। साहिब को कब पुकारोगे? उसी परम प्यारे के मिल जाने पर तृप्ति है।

यहां भी तुम खोज तो उसी को रहे हो। कभी सोचा है, किसे खोजते हो? यह किसकी खोज चल रही है- पति में, पत्नी में, बेटे में, बेटी में, मित्रों-परिजनों में, किसकी खोज चल रही है? तुमने यह भी नहीं सोचा, कभी इसकी जांच-परख भी नहीं की कि हर बार खोज व्यर्थ हो जाती है। हर बार विषाद हाथ लगता है, विफलता लगती है।

पत्नी में खोजो, पति में खोजो- तुम जिसे खोज रहे हो, वह इतना बड़ा है कि कोई उसे तुम्हें न दे पाएगा और तब तुम अंततः नाराज होओगे गरीब पत्नी पर, पति पर। उसका कोई कुसूर नहीं। तुम्हारी मांग बड़ी थी। घड़े में सागर खोजने चले थे, तो इसमें घड़े का क्या कुसूर? पति में परमात्मा को खोजने चले थे। नहीं मिला पति में, तो क्या कुसूर पति का? वसंत बीत रहा और तुम समझ ही नहीं रहे, तुम्हारी आकांक्षा परमात्मा को खोजने की है।