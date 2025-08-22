Hindustan mansa vacha karmana column 23 August 2025 ज्ञान को बोझ न बनाएं, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
ओपिनियन मनसा वाचा कर्मणा

Fri, 22 Aug 2025 11:15 PM
ज्ञान को बोझ न बनाएं

यहां सब कुछ पुनरावृत्त होता है। पृथ्वी करोड़ों वर्ष पुरानी है, पहाड़, जल, हवा, सब कुछ। अरबों लोगों ने उसी हवा में सांस ली है। तुम भी पुनरावृत्त होते हो। तुम्हारे शरीर के सभी कण पुराने हैं; तुम्हारे विचार और तुम्हारी भावनाएं पुनरावृत्त हैं, तुम्हारा मन भी पुनरावृत्त है। चेतना पुनरावृत्त है, वही पुरानी चेतना है।

अपने आप को याद दिलाओ कि यहां सब कुछ पुनरावृत्त है और फिर शांत हो जाओ। सब कुछ वहीं जाता है, जहां से आया है। पुनरावृत्ति फिर से शुद्धता और स्वच्छता लाती है।

ज्ञान मन को पुनरावृत्त करता है। ज्ञान सब कुछ नवीन रखता है। इसीलिए, इसी सृष्टि की बार-बार पुनरावृत्ति हो सकती है। प्रज्ञावान मन को सब-कुछ नवीन लगता है। यदि तुम ज्ञान में नहीं रहते, तब मन अशुद्ध होने लगता है। ज्ञान वापस मन को शुद्ध करता है।

पुनरावृत्ति स्वच्छता और शुद्धता लाती है। मगर ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हारा भोलापन ले ले। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें विशेष होने का एहसास दिलाए। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें महसूस कराए कि तुम ज्ञानी हो। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह जीवन में संकलित न हो। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह प्रसन्नता न लाए। ज्ञान एक बोझ है, यदि यह तुम्हें मुक्त न करे।

याद रखो, ज्ञान और संदेश में अंतर है। भोजन में डाली जाने वाली विभिन्न सामग्रियों की सूची तुम पढ़ सकते हो, तुम संदेश पढ़ सकते हो, पर जब उस भोजन का स्वाद लेते हो, तभी वह जानकारी ज्ञान बनती है। वर्तमान क्षण में जीने के विषय में तुम बार-बार पढ़ सकते हो, परंतु यह ज्ञान तभी बनता है, जब तुम्हें इसका अनुभव होता है।

श्री श्री रविशंकर

India

