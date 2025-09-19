Hindustan Mansa Vacha Karmana Column 20 September 2025 आशीर्वाद के रूप, Mancha-vacha-karmna Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाHindustan Mansa Vacha Karmana Column 20 September 2025

Hindustan लाइव हिन्दुस्तानFri, 19 Sep 2025 11:06 PM
आशीर्वाद के रूप

काल और शून्य अनंत हैं। रेत के कण अनगिनत हैं। सृष्टि में अणु असंख्य हैं, तारे और आकाशगंगाएं भी। न तो कोई आदि है और न ही कोई अंत, क्योंकि सब कुछ गोलाकार है। गोले का न तो कोई आरंभ होता है, न कोई अंत; न कोई लक्ष्य है, न ही दिशा। सत्य की कोई दिशा नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। सत्य स्वयं ही लक्ष्य है, सत्य अनंत है। इस सीमित काया में अनंत को महसूस करना और अनुभव करना, जीवन के सीमित काल में ही कालातीत को अनुभव करना, दुख के अंतर्गत परमानंद को अनावृत करना इसी के लिए तुम यहां हो।

जब ज्ञान का उदय होता है, यह उत्सव को जन्म देता है। परंतु उत्सव में तुम अपनी एकाग्रता या सजगता खो सकते हो। प्राचीन ऋषि-मुनि यह जानते थे, इसीलिए उत्सव के उन्माद के बीच सजगता बनाए रखने के लिए उन्होंने हर महत्वपूर्ण घटना के साथ पवित्रता और पूजा को जोड़ दिया।

आशीर्वाद अनेक रूप में तुम्हें प्राप्त होता है : अपने घर में ईश्वर का निवास बना लो- वहां प्रकाश, प्रेम और समृद्धि होगी। अपने शरीर को ईश्वर का वास बना लो- जीवन में आनंद होगा। मन को ईश्वर का खिलौना समझो- उसका खेल देखो और मजा लो।

संसार को ईश्वर की लीला, उनके ही प्रदर्शन के रूप में देखो- तुम अद्वैत चेतना में विश्राम करोगे। यदि तुम उदार हो, आशीर्वाद तुम्हें समृद्धि के रूप में मिलता है। यदि तुम परिश्रमी हो, आशीर्वाद तुम्हें खुशी के रूप में मिलता है। यदि तुम आलसी हो, आशीर्वाद तुम्हें परिश्रम के रूप में मिलता है। यदि तुम सुख के पीछे भागते हो, आशीर्वाद तुम्हें अनासक्ति के रूप में मिलता है। यदि तुम वैरागी हो, आशीर्वाद तुम्हें आत्मज्ञान के रूप में मिलता है।

श्री श्री रविशंकर

