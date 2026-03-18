मन का अनुशासन सीखिए

मनुष्य के जीवन में सबसे पहली चीज उसका शरीर है, जो रथ के समान है और इसका चालक मन है। इस चालक मन को हम जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक यह शरीर रूपी रथ ठीक तरह से नहीं चलेगा। हम साल भर कार से सफर करते हैं…

मनुष्य के जीवन में सबसे पहली चीज उसका शरीर है, जो रथ के समान है और इसका चालक मन है। इस चालक मन को हम जब तक नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक यह शरीर रूपी रथ ठीक तरह से नहीं चलेगा। हम साल भर कार से सफर करते हैं। हमारा ड्राइवर रात-दिन, चौबीस घंटे गाड़ी चलाता है। हमारी गाड़ी मुंगेर से बम्बई (अब मुंबई) तक निरंतर अबाध गति से चलती है, परंतु उसमें कोई खराबी दृष्टिगोचर नहीं होती, क्यों? गाड़ी की हालत ठीक होनी चाहिए और उसका चालक सतर्क एवं सजग होना चाहिए, तब तो गाड़ी चलेगी।

रथ का सारथी ही सब कुछ होता है। जिस रथ का सारथी इंद्रियों का निग्रह नहीं कर सकता, जिस रथ के सारथी को इस रथ के नियम, धर्म और अनुशासन नहीं मालूम हैं, उसके तन-मन, दोनों बीमार रहेंगे और निश्चित रूप से वह दुर्घटनाग्रस्त होगा। ऐसा शास्त्रों में लिखा है।

योग कोई जादू नहीं है, ध्यान अपने जीवन के रहस्यों को जानने की विद्या नहीं है, आसन कोई व्यायाम नहीं है, और न ही योग-विद्या कोई क्रिया है। यह एक अनुशासन विद्या है। यह विशिष्ट ग्रंथों की परिभाषा है। राजयोग का पहला सूत्र शुरू होता है - अथ योगानुशासनम् से, ‘अथ योगस्य व्याख्यानम्’ से नहीं।

हर काम को करने का एक स्थान होता है, हर अंग का नाम होता है, हर क्रिया की एक सीमा होती है। उसी प्रकार शरीर के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन नियमों के अनुसार, शरीर को चलाना, मन के नियमों का ज्ञान प्राप्त करके उन नियमों के अनुसार सोचना-विचारना, व्यवहार करना, भावना करना अनुशासन कहलाता है। अनुशासन का मतलब पागलपन नहीं। अनुशासन का मतलब प्रतिभा नहीं। अनुशासन का मतलब जोर-जबर्दस्ती भी नहीं। अनुशासन का मतलब है, जैसा नियम है, वैसे ही उसका पालन करना। जैसे पानी है, पानी को तुम अपने पॉकेट में ले जाना चाहो, तो जाएगा क्या? हां, पागल लोग पानी को अपने पॉकेट में ले जाना चाहेंगे, क्यों? इसलिए कि उनको पानी के नियम का ज्ञान नहीं है। पानी तरल पदार्थ है, तरल पदार्थ का एक ठोस आधार होना चाहिए। इसी प्रकार अनुशासन है, इस एक शब्द से आज दुनिया घबराती है। क्यों घबराती है? क्योंकि लोग अनुशासन का अर्थ बतलाते हैं पाबंदी, पर ऐसा नहीं है। अनुशासन का नाम है योग।

क्या आप लोगों के यहां मन को शिक्षा देने वाला कोई स्कूल है? आप लोगों के यहां मनुष्य की भावनाओं को प्रशिक्षित करने वाला कोई विद्यालय है? नहीं। हम लोगों के यहां मनुष्य की अंतरात्मा को प्रशिक्षित करने वाला कोई प्रशिक्षण स्थल नहीं है, इसलिए लोग दुःखी हैं, शोक-संतप्त हैं, अनुशासनहीन हैं और अपराध करते हैं। मन को पहले अनुशासित करना होगा।