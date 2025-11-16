Hindustan Hindi News
Hindi Newsओपिनियन मनसा वाचा कर्मणाhindustan mansa vacha karmana column 17 November 2025
आदमी एक शिकारी

संक्षेप:

Sun, 16 Nov 2025 10:41 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
फिर एक बार बम के धमाके, फिर एक बार मासूम लोगों की लाशें, पुलिस की भागदौड़ और लोगों का आक्रोश। राजनेताओं की धमकियां और बदले की आग का तांडव। अंतत: मुजरिमों को सजा देने के बाद सब चैन की सांस लेते हैं, जब तक कि अगली घटना न घटे। यह किसी फिल्म की कहानी जैसी लगती है। कहानी के किरदार बदलते हैं, लेकिन ढांचा वही है।

क्या आतंकवाद के आतंक से निपटने का यही एकमात्र तरीका बचा है हमारे पास? आतंकवाद एक विकराल वृक्ष बन गया है, क्योंकि उसके पत्ते व शाखाएं तो हम काटते रहते हैं और जड़ों को सींचते हैं, अनजाने में। आतंक एक वाद बन गया है, यह सबसे खतरनाक बात है। जब कोई कृत्य दर्शन बनता है, तो उसे एक सिंहासन मिलता है। उस झंडे के नीचे लोग कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, वह न कोई गुनाह है, न पाप।

आतंकवाद केवल राजनेताओं का पाला-पोसा राक्षस नहीं है। यह घर-घर में पैदा होता है, पनपता है। जब बड़े लोग छोटे लोगों के साथ हिंसा करते हैं, पति-पत्नी एक-दूसरे का शोषण करते हैं, तो क्या वे आतंक नहीं फैला रहे हैं? सास बहू का आतंकवाद तो जगजाहिर है। तथाकथित प्रेम के रिश्तों में एक-दूसरे को दबाया जाता है, वह सब आतंकवाद ही तो है। हालांकि, कोई उसे देखना नहीं चाहता, और दिख भी जाए, तो मानना नहीं चाहता, क्योंकि फिर सुखी परिवार का भ्रम जो टूटेगा!

मगर ओशो जैसे प्रबुद्ध लोग हर समस्या की जड़ मन की गहराई में देखते हैं। वह कहते हैं, जब तक हम मानवता के मूल आधार नहीं बदलेंगे, आतंकवाद एक सामान्य, रोजमर्रा की बात होती जाएगी। यह हवाई जहाजों में होगा; बसों में होगा, कारों में होने लगेगा। कोई अचानक आएगा और आपको गोली मार देगा- ऐसा नहीं कि आपने उसे कुछ किया हो, बस शिकारी वापस आ गया है। आदमी मूलत: एक शिकारी है।

धर्मों ने मनुष्य पर बहुत सतही तौर पर नैतिक आदर्श थोपे हैं; उसका अचेतन उससे सहमत नहीं है। हर आदमी खुद से कटा हुआ है। अंदर हिंसा भरी हुई है, इसलिए जब भी उसे किसी सुंदर उद्देश्य- स्वतंत्रता, लोकतंत्र, समाजवाद- के नाम पर अवसर मिलता है, वह विनाश का आनंद लेता है। ध्यान रहे, आतंकवाद बमों में या घातक हथियारों में नहीं है, वह आदमी के मन में है।

युद्ध में आदमी की बहुत सी हिंसा निकल जाती है, इसलिए उसे युद्ध अच्छा लगता है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी दमित ऊर्जा निकालने के लिए निकास चाहता है। पहली चीज जो बदलनी है, वह यह है कि मनुष्य को अधिक आनंदित बनाया जाए, कुछ ऐसा, जिसे धर्मों ने मार डाला है। असली अपराधी पकड़े नहीं जाते। ये आतंकवादी गलत संस्कृति और सभ्यता के पीड़ित हैं।

अमृत साधना