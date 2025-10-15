प्रेम में विचार कहां

संक्षेप: प्रेम दुस्साहस है। वह ऐसी छलांग है, जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो, तो पूरे ही साथ जाते हो, या फिर नहीं जाते, क्योंकि आधा-आधा क्या जाना? ऐसे तो तुम्हीं कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे…

प्रेम दुस्साहस है। वह ऐसी छलांग है, जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो, तो पूरे ही साथ जाते हो, या फिर नहीं जाते, क्योंकि आधा-आधा क्या जाना? ऐसे तो तुम्हीं कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे। जैसे आधा शरीर तुम्हारा मेरे साथ चला गया और आधा घर रह गया। ऐसे में तो तुम्हीं कष्ट पाओगे। मेरा इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन तुम्हीं दुविधा में रहोगे। या तो पूरे घर रह जाओ या फिर पूरे मेरे साथ चल पड़ो। जरा सी भी मांग हो, तो खंडित हो गए।

तुमने कभी ख्याल किया? जहां भी मांग आती है, वहीं तुम छोटे हो जाते हो। जहां मांग नहीं होती, सिर्फ दान होता है, वहां तुम भी विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता, तब तुममें और परमात्मा में क्या फासला है? इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने निर्वासना को सूत्र माना कि जब तुम्हारी कोई वासना न होगी, तब परमात्मा तुममें अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुममें ही छिपा है, वह केवल वासनाओं के बादलों में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया है, सिर्फ बादलों में घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे, तो तुम पाओगे कि सूरज सदा से मौजूद था।

गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना सीखना, झुकना और अपने को मिटाना सीखना। मांगना मत। मन बहुत मांग किए चल जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है। मन भिखमंगा है। सम्राट का मन भी भिखारी है, वह भी मांगता है। आत्मा साम्राज्ञी है, वह मांगती नहीं। जिस दिन तुम प्रेम में इस भांति अपने को दे डालते हो कि कोई मांग की रेखा भी नहीं होती, उसी क्षण तुम सम्राट हो जाते हो। प्रेम तुम्हें सम्राट बना देता है। प्रेम के बिना तुम भिखारी हो। वही तुम्हारा दुख है।

दूसरी बात। जब सूफी संत बाबा फरीद प्रेम की बात करते हैं, तो प्रेम से उनका अर्थ है : प्रेम का विचार नहीं, प्रेम का भाव। और उन दोनों में बड़ा फर्क है। तुम कब प्रेम करते हो, तब यह सोचते हो कि तुम प्रेम करते हो? यह हृदय का सीधा संबंध नहीं होता, इसमें बीच में बुद्धि खड़ी होती है।

मेरे पास लोग आते हैं और कहते हैं कि हमारा किसी से प्रेम हो गया है। मैं कहता हूं ठीक से कहो, सोचकर कहो। वे थोड़े चिंतित हो जाते हैं। फिर कहते हैं, हम सोचते हैं कि हमें प्रेम हो गया है। पक्का नहीं, हुआ कि नहीं, लेकिन ऐसे विचार आते हैं कि प्रेम हो गया है। प्रेम का कोई विचार आवश्यक है? तुम्हारे पैर में कांटा गड़ता है, तो तुम्हारा बोध सीधा होता है कि पैर में पीड़ा हो रही है। ऐसा थोड़े ही तुम कहते हो कि हम सोचते हैं कि शायद पैर में थोड़ी तकलीफ हो रही है। जब तुम आनंदित होते हो, तो क्या सोचते हो कि तुम आनंदित हो रहे हो या तुम सिर्फ आनंदित होते हो?