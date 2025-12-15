विश्वास भी विलगाता है

संक्षेप: क्या विश्वास (आस्था) की स्वीकृति से हम स्वयं को समझ पाते हैं? होता ठीक इसके विपरीत है। विश्वास चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, स्वयं को समझने में बाधक बनता है। वह एक ऐसे आवरण का कार्य करता है, जिससे हम खुद को देखते हैं….

क्या विश्वास (आस्था) की स्वीकृति से हम स्वयं को समझ पाते हैं? होता ठीक इसके विपरीत है। विश्वास चाहे धार्मिक हो या राजनीतिक, स्वयं को समझने में बाधक बनता है। वह एक ऐसे आवरण का कार्य करता है, जिससे हम खुद को देखते हैं। तो क्या हम बिना विश्वास के अपने को देख सकते हैं? दरअसल, जब ऐसा कोई विश्वास न हो, जिसके साथ हमारे मन ने तादात्म्य कर रखा हो, तब इस तादात्म्य से मुक्त होकर मन खुद का, जैसा वह है, अवलोकन कर सकता है और तभी अपने-आप को समझने की शुरुआत होती है।

हमारे कितने सारे विश्वास हैं? जितना ज्यादा व्यक्ति बुद्धिवादी होता है, जितना ही अधिक सुसंस्कृत होता है और जितना अधिक ‘आध्यात्मिक’ होता है, यदि आप मुझे इस शब्द का प्रयोग करने दें, उतनी ही कम उसमें समझने की क्षमता होती है। जो अधिक विचारशील, सजग और सतर्क हैं, वे संभवतः कम विश्वासी होंगे। कारण यह है कि विश्वास बांधता है, दूसरों से अलग-थलग करता है और हम देखते हैं कि आर्थिक व राजनीतिक, दोनों ही स्तरों पर, सारे विश्व में यही हो रहा है।

तथाकथित आध्यात्मिक जगत की भी यही स्थिति है। मान लीजिए, आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर है और मैं विश्वास करता हूं कि ईश्वर नहीं है: अथवा आप विश्वास करते हैं कि प्रत्येक वस्तु व व्यक्ति पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण होना चाहिए और मैं निजी स्वामित्व व उससे संबंधित बातों पर विश्वास करता हूं; आप यह विश्वास करते हैं कि उद्धार करने वाला केवल एक है और उसके माध्यम से ही आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और मैं ऐसा विश्वास नहीं करता। इस प्रकार आप और मैं अपने-अपने विश्वासों, मतों द्वारा अपने-अपने दावे का आग्रह कर रहे हैं। फिर भी हम दोनों प्रेम, शांति, मानव एकता, एक जीवन की चर्चा करते हैं। इस चर्चा का भला अर्थ ही क्या है, क्योंकि वास्तव में यह विश्वास ही तो अलगाव की प्रकिया है।

आप ब्राह्मण हैं, मैं नहीं हूं; आप ईसाई हैं और मैं मुसलमान हूं या कुछ और। आप भाईचारे की बात करते हैं और मैं भी उसी भ्रातृत्व की, प्रेम और शांति की बात करता हूं। वास्तविकता यह है कि हम एक-दूसरे से अलग हो गए हैं, हम अपने आप को विभाजित करते जा रहे हैं। वह व्यक्ति, जो शांति चाहता है, जो एक नवीन विश्व का, सुखी संसार का निर्माण करना चाहता है, निस्संदेह किसी प्रकार के विश्वास व मत में उलझकर अपने को पृथक नहीं करेगा। क्या यह स्पष्ट है? हो सकता है, यह शाब्दिक रूप से ही स्पष्ट हुआ हो, लेकिन यदि आप इसके महत्व, यथार्थ और सत्य को समझ लें, तो यह अपना कार्य करना शुरू कर देगा।