संक्षेप: मनुष्य को जीवन में क्या चुनना चाहिए, वह जो अभी तात्कालिक सुख दे रहा है या वह, जो अंततः आत्मा को उन्नति की ओर ले जाए? एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। यही प्रश्न श्रेय और प्रेय के बीच का मूल द्वंद्व है….

Tue, 14 Oct 2025 10:26 PMHindustan लाइव हिन्दुस्तान
संयम बिना साधुता कैसी

मनुष्य को जीवन में क्या चुनना चाहिए, वह जो अभी तात्कालिक सुख दे रहा है या वह, जो अंततः आत्मा को उन्नति की ओर ले जाए? एक बार एक जिज्ञासु ने प्रश्न किया। यही प्रश्न श्रेय और प्रेय के बीच का मूल द्वंद्व है।

साधु बनने के लिए हिमालय जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक मनुष्य अपने घर में रहते हुए साधु बन सकता है, यदि वह श्रेय का मार्ग चुन ले। मनुष्य मात्र को ही पवित्र बनना है, संयमित बनना है और आत्माभिमुख जीवन जीना है। यही जीवन का सच्चा उद्देश्य है और यही प्रश्न का उत्तर भी कि क्या चुनें- श्रेय या प्रेय? श्रेय का अर्थ है श्रेष्ठ, कल्याणकारी, आत्माभिमुख, दीर्घकालिक हितकारी। श्रेय वह मार्ग है, जो भले ही कठिन लगे, त्याग और संयम मांगे, लेकिन अंततः आत्मा की उन्नति, पवित्रता और मोक्ष की ओर ले जाता है। यह दीर्घकालिक लाभ और सच्चा कल्याण है। प्रेय का अर्थ है, प्रिय, मनोहर, जड़ाभिमुख, क्षणिक सुख देने वाला। प्रेय वह मार्ग है, जो तुरंत आनंद और सुविधा देता है, लेकिन अंततः पतन और बंधन की ओर ले जाता है। यह क्षणिक सुख है, जो दीर्घकाल में हानिकारक हो सकता है।

भारतीय दर्शन में मनुष्य को चलाने वाली दो प्रमुख वृत्तियां बताई गई हैं- श्रेय और प्रेय। ये दोनों वृत्तियां परस्पर पूर्णतया विरोधी हैं- जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव, जिनमें कभी मेल नहीं हो सकता। इन दोनों की तुलना ऐसे की जा सकती है, जैसे सरसों का तेल और दूध। दोनों अपने-अपने स्थान पर उपयोगी हैं, लेकिन यदि मिला दिए जाएं, तो न अखाद्य रहेगा, न अपेय। उसी प्रकार मनुष्य जब श्रेय और प्रेय को मिलाने का प्रयास करता है, तो उसका जीवन भ्रम और पतन की ओर चला जाता है।

श्रेय मनुष्य को परमात्मा की ओर, साधुता की ओर ले जाता है। मगर साधु बनने का अर्थ केवल बाहरी रूप नहीं है। साधुता आंतरिक गुण है, जिसका मूल है सर्वात्मक संयम। संयम का अर्थ है अपनी इंद्रियों, विचारों और वचनों को नियंत्रित करना और उन्हें सही कार्य में लगाना।

जो मनुष्य श्रेय का मार्ग चुनता है, वही साधु बनता है और वही इस संसार में पुनर्जन्म के बंधन से मुक्त होता है, जबकि जो केवल प्रेय के पीछे चलता है, वह अधोगति को प्राप्त करता है और मनुष्य जन्म खोकर पशुयोनि तक चला जाता है। इसलिए हर बुद्धिमान व्यक्ति को अपने हर कार्य के पहले यह परखना चाहिए कि यह कार्य श्रेय की दिशा में है या प्रेय की।

यदि कार्य श्रेय सम्मत है, तो उसे दोगुने उत्साह और पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। मगर यदि वह कार्य प्रेयाभिमुख है, तो उससे स्वयं दूर रहना ही नहीं, बल्कि दूसरों को भी दूर करने की चेष्टा करनी चाहिए। समाज को पाप से बचाना भी तो सज्जन मनुष्य का कर्तव्य है।

श्री श्री आनंदमूर्ति