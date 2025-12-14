विशेषज्ञ की कीमत

संक्षेप: बात 1920 के आस-पास की है। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड के रिवर रूज प्लांट में एक विशाल जेनरेटर अचानक बंद हो गया। फोर्ड की अपनी इंजीनियरिंग टीम भी समस्या पकड़ नहीं पाई। तब बुलाया गया चार्ल्स स्टाइनमेट्ज को…

बात 1920 के आस-पास की है। प्रसिद्ध अमेरिकी उद्योगपति हेनरी फोर्ड के रिवर रूज प्लांट में एक विशाल जेनरेटर अचानक बंद हो गया। फोर्ड की अपनी इंजीनियरिंग टीम भी समस्या पकड़ नहीं पाई। तब बुलाया गया चार्ल्स स्टाइनमेट्ज को। वह उस समय अमेरिका के जीनियस इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे। स्टाइनमेट्ज केवल एक नोटबुक, पेन और एक फोल्डिंग खाट लेकर पहुंचे। दो दिन दो रात तक उन्होंने मशीन की हर आवाज, हर कंपन को महसूस किया और वह जटिल गणनाएं करते रहे। फिर वह सीढ़ी लेकर जेनरेटर के ऊपर चढ़े, एक खास जगह पर निशान लगाया और टीम को ठीक उस जगह से 16 तारों की कुंडली खोलने का निर्देश दिया। वे तार एक-दूसरे में गुथ गए थे। बस, इतना करते ही जेनरेटर फिर से चल पड़ा, एकदम सही तरीके से!

कुछ दिनों बाद हेनरी फोर्ड को स्टाइनमेट्ज का बिल मिला- दस हजार डॉलर। उन दिनों दस हजार डॉलर, यानी आज के दस करोड़ डॉलर के बराबर थे। हेनरी फोर्ड चौंक गए और उन्होंने तफसील के साथ बिल मांगा, क्योंकि स्टाइनमेट्ज की टीम ने सिर्फ दस मिनट के अंदर गुथे हुए तार खोल दिए थे। फोर्ड ने सोचा, ऐसा कौन सा बड़ा काम था?

स्टाइनमेट्ज ने नया बिल भेजा- चॉक का निशान लगाने के लिए : 1 डॉलर। सही जगह पर निशान लगाने का ज्ञान : 9,999 डॉलर। फोर्ड स्वयं एक जीनियस थे, वह स्टाइनमेट्ज का भाव समझ गए और बिना एक शब्द कहे, पूरा भुगतान कर दिया। यह छोटा सा वाकया एक किंवदंती बन गया है। यह आज भी इस बात की मिसाल है कि विशेषज्ञता की कोई निश्चित कीमत नहीं लगाई जा सकती। वस्तुत: यह आदमी की प्रतिभा का कमाल है, जिसे रुपये से तौला नहीं जा सकता।

इस कहानी को ओशो ने कई बार सुनाया है। विशेषज्ञ वह है, जो छोटे से छोटे विषय के बारे में अधिक से अधिक जानता है। कोई भी काम सफलतापूर्वक कर देने के बाद बिल्कुल सरल लगता है। ऐसा लगता है कि यह काम तो एक बच्चा भी कर सकता है। हम भी कर लेते, लेकिन असली बुद्धिमानी वह है, जो दिखाई नहीं देती। शारीरिक श्रम तो दिखाई देता है, इसलिए मोटे काम करने वालों को लगता है कि कंपनी के संचालक क्या काम करते हैं! सिर्फ बैठकर बातचीत करते हैं, लेकिन वही काम जिम्मेदारी का होता है। जो सूक्ष्म है, वही असली कीमती है।

मंजिल पर पहुंचने के बाद बहुतों को लगता है कि क्या जरूरत थी किसी के सहारे की? अपना ही खजाना था, अपने को ही पाना था। मगर जब तक नहीं पहुंचते, तब तक अज्ञान का अंधेरा ऐसा घना होता है कि किसी का मार्गदर्शन न मिले, तो भटकना सुनिश्चित लगता है। इसलिए विशेषज्ञ को मुंहमांगी फीस देनी चाहिए।